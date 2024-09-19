https://crimea.ria.ru/20240919/vremya-neprostoe-nazvany-prioritety-raboty-novogo-parlamenta-sevastopolya-1140466470.html

Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя

Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал главной задачей работы исполнительной власти и нового депутатского корпуса поддержку участников спецоперации и... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T14:41

2024-09-19T14:41

2024-09-19T14:41

севастополь

законодательное собрание севастополя

михаил развожаев

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новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал главной задачей работы исполнительной власти и нового депутатского корпуса поддержку участников спецоперации и членов их семей. Об этом он заявил по итогам первого пленарного заседания Законодательного Собрания третьего созыва.Также в числе стратегических задач – завершение работы над генеральным планом и стратегией развития города, наведение порядка в земельно-имущественных отношениях и повышение доходов бюджета, отметил губернатор. Кроме того, депутатам и правительству предстоит заниматься вопросами семейной политики, здравоохранения и образования.По итогам выборов в Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии. 12 мандатов получили депутаты партии "Единая Россия", два мандата у партии "Новые люди" и по одному – у политической партии ЛДПР и КПРФ.По итогам голосования, прошедшего на первой сессии парламента Севастополя председателем Заксобрания избран Владимир Немцев. Вице-спикерами стали Василий Зубенко ("Единая Россия"), Василий Пархоменко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).Также избраны главы постоянных комитетов, их возглавили соответственно:Председателем постоянной комиссии по бюджету избран Вячеслав Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителейВ Ялте выбрали врио главы администрацииКонстантинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240909/chto-pokazali-vybory-v-krymu-i-sevastopole-1140239964.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, законодательное собрание севастополя, михаил развожаев, политика, новости крыма, общество