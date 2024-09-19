https://crimea.ria.ru/20240919/vremya-neprostoe-nazvany-prioritety-raboty-novogo-parlamenta-sevastopolya-1140466470.html
Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя
Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал главной задачей работы исполнительной власти и нового депутатского корпуса поддержку участников спецоперации и... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T14:41
2024-09-19T14:41
2024-09-19T14:41
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законодательное собрание севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал главной задачей работы исполнительной власти и нового депутатского корпуса поддержку участников спецоперации и членов их семей. Об этом он заявил по итогам первого пленарного заседания Законодательного Собрания третьего созыва.Также в числе стратегических задач – завершение работы над генеральным планом и стратегией развития города, наведение порядка в земельно-имущественных отношениях и повышение доходов бюджета, отметил губернатор. Кроме того, депутатам и правительству предстоит заниматься вопросами семейной политики, здравоохранения и образования.По итогам выборов в Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии. 12 мандатов получили депутаты партии "Единая Россия", два мандата у партии "Новые люди" и по одному – у политической партии ЛДПР и КПРФ.По итогам голосования, прошедшего на первой сессии парламента Севастополя председателем Заксобрания избран Владимир Немцев. Вице-спикерами стали Василий Зубенко ("Единая Россия"), Василий Пархоменко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).Также избраны главы постоянных комитетов, их возглавили соответственно:Председателем постоянной комиссии по бюджету избран Вячеслав Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителейВ Ялте выбрали врио главы администрацииКонстантинов объяснил хорошую явку на выборах в Крыму
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севастополь, законодательное собрание севастополя, михаил развожаев, политика, новости крыма, общество
Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя
Главной задачей нового состава Заксобрания Севастополя станет поддержка участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал главной задачей работы исполнительной власти и нового депутатского корпуса поддержку участников спецоперации и членов их семей. Об этом он заявил по итогам первого пленарного заседания Законодательного Собрания третьего созыва.
"Нам предстоит непростая работа, которая определяется, прежде всего, временем. Время сейчас непростое, оно не терпит промедлений, требует сосредоточенной и быстрой работы и принятия выверенных решений. Идет специальная военная операция. Наша главная задача – поддерживать ее участников и членов их семей", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Также в числе стратегических задач – завершение работы над генеральным планом и стратегией развития города, наведение порядка в земельно-имущественных отношениях и повышение доходов бюджета, отметил губернатор. Кроме того, депутатам и правительству предстоит заниматься вопросами семейной политики, здравоохранения и образования.
"Сейчас завершается формирование новых национальных проектов, которые направлены на реализацию национальных целей, определенных президентом, и это тоже одна из наших важнейших задач, для решения которой потребуется законодательная работа", – уточнил Развожаев.
По итогам выборов в Законодательное собрание Севастополя прошли
четыре партии. 12 мандатов получили депутаты партии "Единая Россия", два мандата у партии "Новые люди" и по одному – у политической партии ЛДПР и КПРФ.
По итогам голосования, прошедшего на первой сессии парламента Севастополя председателем Заксобрания избран Владимир Немцев. Вице-спикерами стали Василий Зубенко ("Единая Россия"), Василий Пархоменко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).
Также избраны главы постоянных комитетов, их возглавили соответственно:
—по законодательству и поддержке участников СВО – Роман Кулаков;
—по здравоохранению, соцполитике и поддержке семьи – Александр Кулагин;
—по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике – Алексей Ярусов;
—по градостроительству – Константин Пирогов;
—по городской инфраструктуре – Павел Харламов;
—по экономике и инвестициям – Сергей Колбин.
Председателем постоянной комиссии по бюджету избран Вячеслав Аксенов.
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