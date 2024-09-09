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В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии

В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии - РИА Новости Крым, 09.09.2024

В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии

По итогам выборов в Законодательное собрание Севастополя проходят представители от четырех политических партий. Об этом журналистами сообщила председатель... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T14:53

2024-09-09T14:53

2024-09-09T14:53

севастополь

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. По итогам выборов в Законодательное собрание Севастополя проходят представители от четырех политических партий. Об этом журналистами сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.Партия "Справедливая Россия – за правду" и политическая партия "Коммунистическая партия – Коммунисты России" не преодолели 5%-й барьер, добавила глава Севизбиркома.Согласно предварительным итогам голосования на выборах партия "Единая Россия" набирает 134 403 голоса избирателей, что составляет 71,62%. "Новые люди" - 13 103 голоса или 6,98%. ЛДПР набирает 12 883 голоса или 6,87%. КПРФ - 10 857 голосов, 5,79%. Партия "Справедливая Россия – за правду" в Севастополе набирает 7 745 голосов или 4,13%. Партия "Коммунисты России" - 6 456 голосов, что составляет 3,44%.Еще восемь кандидатов попадают в состав Законодательного собрания Севастополя, согласно предварительным итогам голосования по одномандатным избирательным округам. Фаустова напомнила, что в выборах депутатов Заксобрания участвовало шесть избирательных объединений, которые в совокупности выдвинули 113 кандидатов. Также по одномандатным избирательным округам было зарегистрировано 37 кандидатов.В Севастополе прошли выборы депутатов Законодательного Собрания третьего созыва, а также депутатов советов внутригородских муниципальных образований Нахимовского и Терновского муниципальных округов.Досрочный период голосования прошел с 28 августа по 5 сентября включительно. С 6 по 8 сентября прошел основной период голосования. К его началу в Севастополе, по информации Севгоризбиркома, по итогам досрочного голосования в выборах приняли участие 104 926 человек, то есть 32% избирателей.После обработки более 90% протоколов в Крыму предварительная явка на выборах в составила 46,72%. В Госсовет республики проходят три партии – "Единая Россия", ЛДПР и КПРФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партииСообщения о минировании участков поступили в двух городах КрымаРесурсы ЦИК России подверглись киберататкам

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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