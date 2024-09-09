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В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии
В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии - РИА Новости Крым, 09.09.2024
В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии
По итогам выборов в Законодательное собрание Севастополя проходят представители от четырех политических партий. Об этом журналистами сообщила председатель... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T14:53
2024-09-09T14:53
севастополь
заксобрание севастополя
политика
севгоризбирком
нина фаустова
выборы
выборы в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. По итогам выборов в Законодательное собрание Севастополя проходят представители от четырех политических партий. Об этом журналистами сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.Партия "Справедливая Россия – за правду" и политическая партия "Коммунистическая партия – Коммунисты России" не преодолели 5%-й барьер, добавила глава Севизбиркома.Согласно предварительным итогам голосования на выборах партия "Единая Россия" набирает 134 403 голоса избирателей, что составляет 71,62%. "Новые люди" - 13 103 голоса или 6,98%. ЛДПР набирает 12 883 голоса или 6,87%. КПРФ - 10 857 голосов, 5,79%. Партия "Справедливая Россия – за правду" в Севастополе набирает 7 745 голосов или 4,13%. Партия "Коммунисты России" - 6 456 голосов, что составляет 3,44%.Еще восемь кандидатов попадают в состав Законодательного собрания Севастополя, согласно предварительным итогам голосования по одномандатным избирательным округам. Фаустова напомнила, что в выборах депутатов Заксобрания участвовало шесть избирательных объединений, которые в совокупности выдвинули 113 кандидатов. Также по одномандатным избирательным округам было зарегистрировано 37 кандидатов.В Севастополе прошли выборы депутатов Законодательного Собрания третьего созыва, а также депутатов советов внутригородских муниципальных образований Нахимовского и Терновского муниципальных округов.Досрочный период голосования прошел с 28 августа по 5 сентября включительно. С 6 по 8 сентября прошел основной период голосования. К его началу в Севастополе, по информации Севгоризбиркома, по итогам досрочного голосования в выборах приняли участие 104 926 человек, то есть 32% избирателей.После обработки более 90% протоколов в Крыму предварительная явка на выборах в составила 46,72%. В Госсовет республики проходят три партии – "Единая Россия", ЛДПР и КПРФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Госсовет Крыма по итогам выборов проходят три партииСообщения о минировании участков поступили в двух городах КрымаРесурсы ЦИК России подверглись киберататкам
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севастополь, заксобрание севастополя, политика, севгоризбирком, нина фаустова, выборы, выборы в крыму и севастополе, новости крыма
В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии

В Заксобрание Севастополя прошли партии "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР и КПРФ

14:53 09.09.2024
 
© РИА Новости КрымУчастки для голосования в Севастополе
Участки для голосования в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. По итогам выборов в Законодательное собрание Севастополя проходят представители от четырех политических партий. Об этом журналистами сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

"Согласно набранным голосам, 12 мандатов получают депутаты Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия", два мандата у партии "Новые люди", один – у политической партии ЛДПР. Севастопольское городское отделение КПРФ получило один мандат", – сообщила Фаустова на брифинге в понедельник.

Партия "Справедливая Россия – за правду" и политическая партия "Коммунистическая партия – Коммунисты России" не преодолели 5%-й барьер, добавила глава Севизбиркома.
Согласно предварительным итогам голосования на выборах партия "Единая Россия" набирает 134 403 голоса избирателей, что составляет 71,62%. "Новые люди" - 13 103 голоса или 6,98%. ЛДПР набирает 12 883 голоса или 6,87%. КПРФ - 10 857 голосов, 5,79%. Партия "Справедливая Россия – за правду" в Севастополе набирает 7 745 голосов или 4,13%. Партия "Коммунисты России" - 6 456 голосов, что составляет 3,44%.
Еще восемь кандидатов попадают в состав Законодательного собрания Севастополя, согласно предварительным итогам голосования по одномандатным избирательным округам.
  • Округ №1 – Павел Харламов (77,67%)
  • Округ №2 – Василий Зубенко (75,71%)
  • Округ №3 – Алексей Ярусов (69,49%)
  • Округ №4 – Владимир Немцев (71,98%)
  • Округ №5 – Роман Кулаков (76,42%)
  • Округ №6 – Вячеслав Аксенов (73,64%)
  • Округ №7 – Сергей Колбин (77,07%)
  • Округ №8 – Александр Кулагин (63,97%).
Фаустова напомнила, что в выборах депутатов Заксобрания участвовало шесть избирательных объединений, которые в совокупности выдвинули 113 кандидатов. Также по одномандатным избирательным округам было зарегистрировано 37 кандидатов.
Явка на выборах депутатов Законодательного Собрания третьего созыва составила 53,96%. В списки на окончание голосования включено 349 738 избирателей.
В Севастополе прошли выборы депутатов Законодательного Собрания третьего созыва, а также депутатов советов внутригородских муниципальных образований Нахимовского и Терновского муниципальных округов.
Досрочный период голосования прошел с 28 августа по 5 сентября включительно. С 6 по 8 сентября прошел основной период голосования. К его началу в Севастополе, по информации Севгоризбиркома, по итогам досрочного голосования в выборах приняли участие 104 926 человек, то есть 32% избирателей.
После обработки более 90% протоколов в Крыму предварительная явка на выборах в составила 46,72%. В Госсовет республики проходят три партии – "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ
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