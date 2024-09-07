https://crimea.ria.ru/20240907/resursy-tsik-rossii-podverglis-kiberatatkam--pamfilova-1140203512.html

Ресурсы ЦИК России подверглись киберататкам – Памфилова

Ресурсы ЦИК России подверглись киберататкам – Памфилова - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Ресурсы ЦИК России подверглись киберататкам – Памфилова

Ресурсы Центральной избирательной комиссии России, в том числе портал Дистанционного электронного голосования, подверглись многочисленным киберататкам с начала... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T18:16

2024-09-07T18:16

2024-09-07T18:22

элла памфилова

центризбирком (цик рф)

единый день голосования - 2024

новости

россия

выборы

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ - 7 сен , РИА Новости Крым. Ресурсы Центральной избирательной комиссии России, в том числе портал Дистанционного электронного голосования, подверглись многочисленным киберататкам с начала избирательного процесса. Об этом в субботу сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.По ее словам, средства защиты интернет-портала ЦИК России заблокировали порядка 100 тысяч потенциально опасных воздействий, из них 232 – супервысокого уровня. DDoS-атак пока не зафиксировано.С 6 по 8 сентбря по всей стране проходят выборы разных уровней. Крымчане голосуют за кандидатов в депутаты Госсовета РК и местные советы. По итогам первого дня голосования явка в республике составила 18,61%. В Севастополе выбирают членов Законодательного собрания города – в первый день явка достигла 38,17%. Серьезных нарушений в обоих регионах в первый и второй день выборов не фиксировали.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогерыУчастки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревогиВраг распространяет новый фейк о выборах в Крыму

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, центризбирком (цик рф), единый день голосования - 2024, новости, россия, выборы, киберпреступность