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Ресурсы ЦИК России подверглись киберататкам – Памфилова - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Ресурсы ЦИК России подверглись киберататкам – Памфилова
Ресурсы ЦИК России подверглись киберататкам – Памфилова - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Ресурсы ЦИК России подверглись киберататкам – Памфилова
Ресурсы Центральной избирательной комиссии России, в том числе портал Дистанционного электронного голосования, подверглись многочисленным киберататкам с начала... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T18:16
2024-09-07T18:22
элла памфилова
центризбирком (цик рф)
единый день голосования - 2024
новости
россия
выборы
киберпреступность
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СИМФЕРОПОЛЬ - 7 сен , РИА Новости Крым. Ресурсы Центральной избирательной комиссии России, в том числе портал Дистанционного электронного голосования, подверглись многочисленным киберататкам с начала избирательного процесса. Об этом в субботу сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.По ее словам, средства защиты интернет-портала ЦИК России заблокировали порядка 100 тысяч потенциально опасных воздействий, из них 232 – супервысокого уровня. DDoS-атак пока не зафиксировано.С 6 по 8 сентбря по всей стране проходят выборы разных уровней. Крымчане голосуют за кандидатов в депутаты Госсовета РК и местные советы. По итогам первого дня голосования явка в республике составила 18,61%. В Севастополе выбирают членов Законодательного собрания города – в первый день явка достигла 38,17%. Серьезных нарушений в обоих регионах в первый и второй день выборов не фиксировали.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогерыУчастки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревогиВраг распространяет новый фейк о выборах в Крыму
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элла памфилова, центризбирком (цик рф), единый день голосования - 2024, новости, россия, выборы, киберпреступность
Ресурсы ЦИК России подверглись киберататкам – Памфилова

Кибератаки совершены на ресурсы ЦИК России и портал дистанционного голосования – Памфилова

18:16 07.09.2024 (обновлено: 18:22 07.09.2024)
 
© ЦИК РоссииЭлла Памфилова
Элла Памфилова
© ЦИК России
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СИМФЕРОПОЛЬ - 7 сен , РИА Новости Крым. Ресурсы Центральной избирательной комиссии России, в том числе портал Дистанционного электронного голосования, подверглись многочисленным киберататкам с начала избирательного процесса. Об этом в субботу сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"С начала голосования было заблокировано более 4,6 тысячи атак на ресурсы ДЭГ. Почти все – непосредственно на портал голосования, несколько десятков атак на портал наблюдения за дистанционным голосованием", – цитирует Памфилову пресс-служба Центризбиркома.

По ее словам, средства защиты интернет-портала ЦИК России заблокировали порядка 100 тысяч потенциально опасных воздействий, из них 232 – супервысокого уровня. DDoS-атак пока не зафиксировано.
С 6 по 8 сентбря по всей стране проходят выборы разных уровней. Крымчане голосуют за кандидатов в депутаты Госсовета РК и местные советы. По итогам первого дня голосования явка в республике составила 18,61%. В Севастополе выбирают членов Законодательного собрания города – в первый день явка достигла 38,17%. Серьезных нарушений в обоих регионах в первый и второй день выборов не фиксировали.
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Элла ПамфиловаЦентризбирком (ЦИК РФ)Единый день голосования - 2024НовостиРоссияВыборыКиберпреступность
 
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