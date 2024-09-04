https://crimea.ria.ru/20240904/vrag-rasprostranyaet-novyy-feyk-o-rezultatakh-vyborov-v-krymu-1140122634.html

Враг распространяет новый фейк о выборах в Крыму

Враг распространяет новый фейк о выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Враг распространяет новый фейк о выборах в Крыму

Информация о том, что якобы "из-за большого числа российских военнослужащих, находящихся в Курской области, выборы депутатов Государственного совета Крыма и... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T20:10

2024-09-04T20:10

2024-09-04T20:12

фейк

выборы

крым

михаил малышев

избирательная комиссия республики крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Информация о том, что якобы "из-за большого числа российских военнослужащих, находящихся в Курской области, выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований не гарантированы", является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.На видео, которое распространяется в сети, глава Избиркома Крыма Михаил Малышев якобы говорит, что из-за "большого количества наших военных", которые "сейчас недоступны в Курской области", "гарантировать результаты выборов очень сложно".Он попросил крымчан доверять только официальной информации.30 августа власти Крыма опровергли фейк о закрытии движения на Крымском мосту. Тогда глава РК Сергей Аксенов предупредил о распространении фейков киевскими властями. И обратился с просьбой не поддаваться на провокации украинских террористов и не распространять слухи. 20 августа в сети появился фейк о якобы готовящемся ракетном ударе по Крыму.О создании фейковой страницы главы Крыма сообщалось в конце июня. В мае в сети регулярно появлялись различные вражеские вбросы, в частности о праздновании Дня Победы в Крыму, а также о закрытии Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейкРадиационная авария на Ростовской АЭС – фейк"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, выборы, крым, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, новости крыма