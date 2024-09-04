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Враг распространяет новый фейк о выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Враг распространяет новый фейк о выборах в Крыму
Враг распространяет новый фейк о выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Враг распространяет новый фейк о выборах в Крыму
Информация о том, что якобы "из-за большого числа российских военнослужащих, находящихся в Курской области, выборы депутатов Государственного совета Крыма и... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T20:10
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фейк
выборы
крым
михаил малышев
избирательная комиссия республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Информация о том, что якобы "из-за большого числа российских военнослужащих, находящихся в Курской области, выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований не гарантированы", является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.На видео, которое распространяется в сети, глава Избиркома Крыма Михаил Малышев якобы говорит, что из-за "большого количества наших военных", которые "сейчас недоступны в Курской области", "гарантировать результаты выборов очень сложно".Он попросил крымчан доверять только официальной информации.30 августа власти Крыма опровергли фейк о закрытии движения на Крымском мосту. Тогда глава РК Сергей Аксенов предупредил о распространении фейков киевскими властями. И обратился с просьбой не поддаваться на провокации украинских террористов и не распространять слухи. 20 августа в сети появился фейк о якобы готовящемся ракетном ударе по Крыму.О создании фейковой страницы главы Крыма сообщалось в конце июня. В мае в сети регулярно появлялись различные вражеские вбросы, в частности о праздновании Дня Победы в Крыму, а также о закрытии Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейкРадиационная авария на Ростовской АЭС – фейк"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО
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РИА Новости Крым
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фейк, выборы, крым, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, новости крыма
Враг распространяет новый фейк о выборах в Крыму

Перед выборами враг создает фейки с председателем Избиркома Крыма

20:10 04.09.2024 (обновлено: 20:12 04.09.2024)
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Информация о том, что якобы "из-за большого числа российских военнослужащих, находящихся в Курской области, выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований не гарантированы", является фейком. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
На видео, которое распространяется в сети, глава Избиркома Крыма Михаил Малышев якобы говорит, что из-за "большого количества наших военных", которые "сейчас недоступны в Курской области", "гарантировать результаты выборов очень сложно".
"Новый фейк. И снова нейросети. Теперь под переделки врага попал глава Избиркома Крыма Малышев. Два дня до выборов, ожидаемые вбросы врага. Мы к ним готовы. Как и все готово в Крыму для проведения голосования", – прокомментировал советник Аксенова новый вражеский вброс.
Он попросил крымчан доверять только официальной информации.
30 августа власти Крыма опровергли фейк о закрытии движения на Крымском мосту. Тогда глава РК Сергей Аксенов предупредил о распространении фейков киевскими властями. И обратился с просьбой не поддаваться на провокации украинских террористов и не распространять слухи. 20 августа в сети появился фейк о якобы готовящемся ракетном ударе по Крыму.
О создании фейковой страницы главы Крыма сообщалось в конце июня. В мае в сети регулярно появлялись различные вражеские вбросы, в частности о праздновании Дня Победы в Крыму, а также о закрытии Крымского моста.
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ФейкВыборыКрымМихаил МалышевИзбирательная комиссия Республики КрымНовости Крыма
 
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