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Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк
Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк
Информация о закрытых пляжах в Крыму осле атаки ВСУ, которая распространяется в мессенджерах с якобы официальной странички полиции Севастополя, не соответствует РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T15:19
2024-06-24T15:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Информация о закрытых пляжах в Крыму осле атаки ВСУ, которая распространяется в мессенджерах с якобы официальной странички полиции Севастополя, не соответствует действительности."Сегодня в социальных сетях под видом официального аккаунта "Полиция Севастополя" было распространено ложное сообщение о том, что на территории Республики Крым будут закрыты пляжи в связи с военной угрозой, а пребывание жителей и туристов вблизи побережья запрещено", – говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале ведомства.В УМВД России по Севастополю заявляют, что аккаунт, распространивший это сообщение, не имеет ничего общего с полицией города.Эту информацию подтверждает и советник главы Крыма Олег Крючков.Ранее на аппаратном совещании правительства Севастополя глава департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский заявил, что пляжи Учкуевка и Любимовка, на которых погибли и были ранены люди в воскресенье, будут доступны для отдыхающих после завершения работ по обнаружению взрывоопасных предметов на берегу и в акватории моря.Кроме того, по данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, в Большой Ялте из-за аварии на канализационном коллекторе временно закрыты пляжи от Ореанды до Фороса до устранения причин загрязнения. Остальные пляжные территории в регионе работают штатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют пляжи в Севастополе после ракетной атаки ВСУВ Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжиБрошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки
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севастополь, крым в истории: секреты, факты, фото, фейк, умвд россии по севастополю, пляжи крыма, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк

В Крыму развеяли фейк о закрытых пляжах после атаки ВСУ на Севастополь

15:19 24.06.2024 (обновлено: 15:20 24.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже а Алуште
На пляже а Алуште - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Информация о закрытых пляжах в Крыму осле атаки ВСУ, которая распространяется в мессенджерах с якобы официальной странички полиции Севастополя, не соответствует действительности.
"Сегодня в социальных сетях под видом официального аккаунта "Полиция Севастополя" было распространено ложное сообщение о том, что на территории Республики Крым будут закрыты пляжи в связи с военной угрозой, а пребывание жителей и туристов вблизи побережья запрещено", – говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале ведомства.
В УМВД России по Севастополю заявляют, что аккаунт, распространивший это сообщение, не имеет ничего общего с полицией города.
"Данная информация не соответствует действительности и распространяется вражескими ресурсами с целью создания паники", – заключили в МВД.
Эту информацию подтверждает и советник главы Крыма Олег Крючков.

"Практически все пляжи открыты. Исключение - Большая Ялта, там была авария на водоводе, она устранена. Пляжи ЮБК заработают завтра", - написал он в Telegram.

Ранее на аппаратном совещании правительства Севастополя глава департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский заявил, что пляжи Учкуевка и Любимовка, на которых погибли и были ранены люди в воскресенье, будут доступны для отдыхающих после завершения работ по обнаружению взрывоопасных предметов на берегу и в акватории моря.
Кроме того, по данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, в Большой Ялте из-за аварии на канализационном коллекторе временно закрыты пляжи от Ореанды до Фороса до устранения причин загрязнения. Остальные пляжные территории в регионе работают штатно.
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