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Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк

Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк

Информация о закрытых пляжах в Крыму осле атаки ВСУ, которая распространяется в мессенджерах с якобы официальной странички полиции Севастополя, не соответствует РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T15:19

2024-06-24T15:19

2024-06-24T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Информация о закрытых пляжах в Крыму осле атаки ВСУ, которая распространяется в мессенджерах с якобы официальной странички полиции Севастополя, не соответствует действительности."Сегодня в социальных сетях под видом официального аккаунта "Полиция Севастополя" было распространено ложное сообщение о том, что на территории Республики Крым будут закрыты пляжи в связи с военной угрозой, а пребывание жителей и туристов вблизи побережья запрещено", – говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram-канале ведомства.В УМВД России по Севастополю заявляют, что аккаунт, распространивший это сообщение, не имеет ничего общего с полицией города.Эту информацию подтверждает и советник главы Крыма Олег Крючков.Ранее на аппаратном совещании правительства Севастополя глава департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский заявил, что пляжи Учкуевка и Любимовка, на которых погибли и были ранены люди в воскресенье, будут доступны для отдыхающих после завершения работ по обнаружению взрывоопасных предметов на берегу и в акватории моря.Кроме того, по данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, в Большой Ялте из-за аварии на канализационном коллекторе временно закрыты пляжи от Ореанды до Фороса до устранения причин загрязнения. Остальные пляжные территории в регионе работают штатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют пляжи в Севастополе после ракетной атаки ВСУВ Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжиБрошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки

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