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Радиационная авария на Ростовской АЭС - фейк - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Радиационная авария на Ростовской АЭС - фейк
Радиационная авария на Ростовской АЭС - фейк - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Радиационная авария на Ростовской АЭС - фейк
Информация о якобы радиационной аварии на Ростовской АЭС является фейком, станция работает штатно, заявили в Росэнергоатоме. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T12:13
2024-07-19T12:20
ростовская область
ростовская аэс
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безопасность
радиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Информация о якобы радиационной аварии на Ростовской АЭС является фейком, станция работает штатно, заявили в Росэнергоатоме."В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС. Будьте бдительны!!" - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале концерна.Сбой оборудования на Ростовской атомной электростанции произошел 16 июля, на юге России из-за этого были введены ограничения в подаче электроэнергии. Блок №1 был отключен в 15:21 из-за ложного срабатывания защиты. 17 июля после установления и устранения причин энергоблок включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе. Читайте также на РИА Новости Крым:График отключений света в Крыму по регионам на пятницуГрафики временного отключения электроэнергии ввели в СевастополеКрупная авария на электроподстанции в Ялте: обесточены 20 трансформаторов
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ростовская область, ростовская аэс, фейк, новости, безопасность, радиация, росатом
Радиационная авария на Ростовской АЭС - фейк

В Росэнергоатоме назвали фейком информацию о радиационной аварии на Ростовской АЭС

12:13 19.07.2024 (обновлено: 12:20 19.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРостовская АЭС
Ростовская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Информация о якобы радиационной аварии на Ростовской АЭС является фейком, станция работает штатно, заявили в Росэнергоатоме.
"В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС. Будьте бдительны!!" - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале концерна.

"Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне природного!" - подчеркнули в Росэнергоатоме.

Сбой оборудования на Ростовской атомной электростанции произошел 16 июля, на юге России из-за этого были введены ограничения в подаче электроэнергии.
Блок №1 был отключен в 15:21 из-за ложного срабатывания защиты. 17 июля после установления и устранения причин энергоблок включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.
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