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Радиационная авария на Ростовской АЭС - фейк

Радиационная авария на Ростовской АЭС - фейк - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Радиационная авария на Ростовской АЭС - фейк

Информация о якобы радиационной аварии на Ростовской АЭС является фейком, станция работает штатно, заявили в Росэнергоатоме. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T12:13

2024-07-19T12:13

2024-07-19T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Информация о якобы радиационной аварии на Ростовской АЭС является фейком, станция работает штатно, заявили в Росэнергоатоме."В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС. Будьте бдительны!!" - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале концерна.Сбой оборудования на Ростовской атомной электростанции произошел 16 июля, на юге России из-за этого были введены ограничения в подаче электроэнергии. Блок №1 был отключен в 15:21 из-за ложного срабатывания защиты. 17 июля после установления и устранения причин энергоблок включен сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе. Читайте также на РИА Новости Крым:График отключений света в Крыму по регионам на пятницуГрафики временного отключения электроэнергии ввели в СевастополеКрупная авария на электроподстанции в Ялте: обесточены 20 трансформаторов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, ростовская аэс, фейк, новости, безопасность, радиация, росатом