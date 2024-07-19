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Крупная авария на электроподстанции в Ялте: обесточены 20 трансформаторов - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Крупная авария на электроподстанции в Ялте: обесточены 20 трансформаторов
Крупная авария на электроподстанции в Ялте: обесточены 20 трансформаторов - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Крупная авария на электроподстанции в Ялте: обесточены 20 трансформаторов
В Ялте для ликвидации аварии на электроподстанции Дарсан привлекают дополнительные силы из Симферополя. Об этом в пятницу сообщила глава местной администрации... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T09:18
2024-07-19T09:24
ялта
происшествия
янина павленко
отключение электроэнергии в крыму
электричество
энергосистема крыма
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Ялте для ликвидации аварии на электроподстанции Дарсан привлекают дополнительные силы из Симферополя. Об этом в пятницу сообщила глава местной администрации Янина Павленко.Она уточнила, что обесточенными остаются более 20 трансформаторных подстанций, это центр города. "Энергетики работают на пределе своих возможностей, предпринимаются все меры, чтобы устранить аварию в ближайшее время", - добавила глава города.Глава города в очередной раз обратилась к жителям с просьбой сократить энергопотребление. По ее словам, в связи с необходимостью экономии электроэнергии отключена подсветка здания администрации, местные чиновники работают без кондиционеров, сокращено уличное освещение.Центр Ялты был обесточен из-за аварии на подстанции Дарсан накануне вечером. На Юге России на этой неделе дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества. Из-за перегрузок на энергосистеме "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности. Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии возможны отключения света по всей территории Республики Крым, сообщали в компании ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорогИз-за аварии частично обесточена БалаклаваКак экономить электричество в жару – советы инженера
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96
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ялта, происшествия, янина павленко, отключение электроэнергии в крыму, электричество, энергосистема крыма, новости крыма, срочные новости крыма
Крупная авария на электроподстанции в Ялте: обесточены 20 трансформаторов

Для ликвидации крупной аварии на подстанции в Ялте привлечены дополнительные силы

09:18 19.07.2024 (обновлено: 09:24 19.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Ялте для ликвидации аварии на электроподстанции Дарсан привлекают дополнительные силы из Симферополя. Об этом в пятницу сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
"Работы по восстановлению энергоснабжения центра Ялты продолжаются. Авария очень серьезная - над ее устранением специалисты работали всю ночь, прибыли дополнительные силы из Симферополя", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что обесточенными остаются более 20 трансформаторных подстанций, это центр города.
"Энергетики работают на пределе своих возможностей, предпринимаются все меры, чтобы устранить аварию в ближайшее время", - добавила глава города.
Глава города в очередной раз обратилась к жителям с просьбой сократить энергопотребление. По ее словам, в связи с необходимостью экономии электроэнергии отключена подсветка здания администрации, местные чиновники работают без кондиционеров, сокращено уличное освещение.
Центр Ялты был обесточен из-за аварии на подстанции Дарсан накануне вечером. На Юге России на этой неделе дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества. Из-за перегрузок на энергосистеме "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности. Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии возможны отключения света по всей территории Республики Крым, сообщали в компании ранее.
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ЯлтаПроисшествияЯнина ПавленкоОтключение электроэнергии в КрымуЭлектричествоЭнергосистема КрымаНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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