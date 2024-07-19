https://crimea.ria.ru/20240719/krupnaya-avariya-na-elektropodstantsii-v-yalte-obestocheny-20-transformatorov-1138984689.html

Крупная авария на электроподстанции в Ялте: обесточены 20 трансформаторов

Крупная авария на электроподстанции в Ялте: обесточены 20 трансформаторов - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Крупная авария на электроподстанции в Ялте: обесточены 20 трансформаторов

В Ялте для ликвидации аварии на электроподстанции Дарсан привлекают дополнительные силы из Симферополя. Об этом в пятницу сообщила глава местной администрации... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T09:18

2024-07-19T09:18

2024-07-19T09:24

ялта

происшествия

янина павленко

отключение электроэнергии в крыму

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Ялте для ликвидации аварии на электроподстанции Дарсан привлекают дополнительные силы из Симферополя. Об этом в пятницу сообщила глава местной администрации Янина Павленко.Она уточнила, что обесточенными остаются более 20 трансформаторных подстанций, это центр города. "Энергетики работают на пределе своих возможностей, предпринимаются все меры, чтобы устранить аварию в ближайшее время", - добавила глава города.Глава города в очередной раз обратилась к жителям с просьбой сократить энергопотребление. По ее словам, в связи с необходимостью экономии электроэнергии отключена подсветка здания администрации, местные чиновники работают без кондиционеров, сокращено уличное освещение.Центр Ялты был обесточен из-за аварии на подстанции Дарсан накануне вечером. На Юге России на этой неделе дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества. Из-за перегрузок на энергосистеме "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности. Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии возможны отключения света по всей территории Республики Крым, сообщали в компании ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорогИз-за аварии частично обесточена БалаклаваКак экономить электричество в жару – советы инженера

ялта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, происшествия, янина павленко, отключение электроэнергии в крыму, электричество, энергосистема крыма, новости крыма, срочные новости крыма