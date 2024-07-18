Рейтинг@Mail.ru
Из-за аварии частично обесточена Балаклава - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240718/iz-za-avarii-chastichno-obestochena-balaklava-1138982718.html
Из-за аварии частично обесточена Балаклава
Из-за аварии частично обесточена Балаклава - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Из-за аварии частично обесточена Балаклава
Часть Балаклавы обесточена из-за аварии на электрических сетях. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T22:42
2024-07-18T23:17
балаклава
новости
севастопольэнерго
электричество
электросети
электроэнергия
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138946328_0:550:960:1090_1920x0_80_0_0_981c4ade2f34bf9f60e0fef37333b2fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Часть Балаклавы обесточена из-за аварии на электрических сетях. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию аварийной ситуации.Ранее для разгрузке сетей в Севастополе было принято решение отключить уличное освещение и городскую иллюминацию. Об этом сообщил и. о. замгубернатора Евгений Горлов. Обесточен также центр Ялты – на подстанции Дарсан произошла авария, поврежден высоковольтный кабель.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиКак экономить электричество в жару – советы инженера
балаклава
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138946328_0:460:960:1180_1920x0_80_0_0_d09a709b30117cc87ac67938439f1944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
балаклава, новости, севастопольэнерго, электричество, электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии
Из-за аварии частично обесточена Балаклава

Часть Балаклавы обесточена из-за аварии на электрических сетях

22:42 18.07.2024 (обновлено: 23:17 18.07.2024)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяЯхты на причале
Яхты на причале
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Часть Балаклавы обесточена из-за аварии на электрических сетях. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".

"В 22:22 18 июля произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители – частично г. Балаклава", – говорится в сообщении.

Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию аварийной ситуации.
Ранее для разгрузке сетей в Севастополе было принято решение отключить уличное освещение и городскую иллюминацию. Об этом сообщил и. о. замгубернатора Евгений Горлов. Обесточен также центр Ялты – на подстанции Дарсан произошла авария, поврежден высоковольтный кабель.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
Нагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
Как экономить электричество в жару – советы инженера
 
БалаклаваНовостиСевастопольэнергоЭлектричествоЭлектросетиЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу: где пройдут дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 19 июля
22:42Из-за аварии частично обесточена Балаклава
22:30Главное за день: 18 июля
22:16Главные новости Крыма: 18 июля
21:55Попытки ударов ВСУ по Крыму: в чем состоит план Киева
21:27В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог
21:19Центр Ялты во тьме - поврежден высоковольтный кабель
21:14Чем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристов
20:53Жители Керчи бьют тревогу из-за разработки хранилища отходов металлургии
20:32Жара в Крыму: изменятся ли цены на борщевой набор
20:11В заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступны
19:52Как охладить помещение без использования кондиционера
19:31В порту Новороссийска пройдут учения по отражению атак морских дронов
19:10Закрытие Большой Севастопольской тропы - что известно
18:44Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море – видео от Минобороны
18:20Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые
17:57Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ
17:26Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов
17:05Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек
Лента новостейМолния