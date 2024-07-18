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Из-за аварии частично обесточена Балаклава

Из-за аварии частично обесточена Балаклава - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Из-за аварии частично обесточена Балаклава

Часть Балаклавы обесточена из-за аварии на электрических сетях. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T22:42

2024-07-18T22:42

2024-07-18T23:17

балаклава

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Часть Балаклавы обесточена из-за аварии на электрических сетях. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию аварийной ситуации.Ранее для разгрузке сетей в Севастополе было принято решение отключить уличное освещение и городскую иллюминацию. Об этом сообщил и. о. замгубернатора Евгений Горлов. Обесточен также центр Ялты – на подстанции Дарсан произошла авария, поврежден высоковольтный кабель.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиКак экономить электричество в жару – советы инженера

балаклава

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балаклава, новости, севастопольэнерго, электричество, электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии