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Из-за аварии частично обесточена Балаклава
Из-за аварии частично обесточена Балаклава - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Из-за аварии частично обесточена Балаклава
Часть Балаклавы обесточена из-за аварии на электрических сетях. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T22:42
2024-07-18T22:42
2024-07-18T23:17
балаклава
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Часть Балаклавы обесточена из-за аварии на электрических сетях. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию аварийной ситуации.Ранее для разгрузке сетей в Севастополе было принято решение отключить уличное освещение и городскую иллюминацию. Об этом сообщил и. о. замгубернатора Евгений Горлов. Обесточен также центр Ялты – на подстанции Дарсан произошла авария, поврежден высоковольтный кабель.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиКак экономить электричество в жару – советы инженера
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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балаклава, новости, севастопольэнерго, электричество, электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии
Из-за аварии частично обесточена Балаклава
Часть Балаклавы обесточена из-за аварии на электрических сетях
22:42 18.07.2024 (обновлено: 23:17 18.07.2024)