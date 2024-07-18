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Нагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Нагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
Нагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Нагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
"Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за перегрузок на энергосистеме Юга России. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T15:22
2024-07-18T17:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за перегрузок на энергосистеме Юга России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.По указанию Черноморского регионального диспетчерского управления, 18 июля введено временное ограничение потребления в объеме 35 МВт, уточнили в "Крымэнего". В этой связи энергетики подготовили веерные графики отключения, которые будут действовать в Симферополе, Алуште, Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке, Феодосии, Бахчисарайском, Белогорском, Джанскойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Советском, Черноморском районах.Графики размещены на официальном сайте и на страничках компании в соцсетях. В случае их нарушений потребителей просят сообщать об этом на телефон "горячей линии": 8 800 506-00-12 и 0 800 506-00-12, в чат-бот в мессенджере Telegram , или по СМС на номер +7 978 993-69-51, с указанием точного адреса и краткого описания проблемы. Кроме того, открыты дополнительные телефонные линии: 8 800 777-12-71, 0 800 777-12-71 и +7 978 535 35 35.На Юге России на этой неделе дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества, сообщалось в Telegram-канале системного оператора Единой энергетической системы (ЕЭС) России.Читайте также на РИА Новости Крым:Веерные отключения света в Крыму в четверг – адреса и срокиНа Юге России обновлен исторический максимум потребления электричестваКак экономить электричество в жару – советы инженера
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Нагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности

Из-за перегрузок в энергосистеме "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности

15:22 18.07.2024 (обновлено: 17:01 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи. Архивное фото.
Линии электропередачи. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за перегрузок на энергосистеме Юга России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"В связи с повышением нагрузок на энергосистему Юга России, а также для сохранения устойчивости энергетической инфраструктуры Республики Крым, на сетевом предприятии введен режим повышенной готовности", - сказано в сообщении.
По указанию Черноморского регионального диспетчерского управления, 18 июля введено временное ограничение потребления в объеме 35 МВт, уточнили в "Крымэнего". В этой связи энергетики подготовили веерные графики отключения, которые будут действовать в Симферополе, Алуште, Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке, Феодосии, Бахчисарайском, Белогорском, Джанскойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Советском, Черноморском районах.
Графики размещены на официальном сайте и на страничках компании в соцсетях. В случае их нарушений потребителей просят сообщать об этом на телефон "горячей линии": 8 800 506-00-12 и 0 800 506-00-12, в чат-бот в мессенджере Telegram , или по СМС на номер +7 978 993-69-51, с указанием точного адреса и краткого описания проблемы. Кроме того, открыты дополнительные телефонные линии: 8 800 777-12-71, 0 800 777-12-71 и +7 978 535 35 35.
На Юге России на этой неделе дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества, сообщалось в Telegram-канале системного оператора Единой энергетической системы (ЕЭС) России.
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