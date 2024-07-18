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На Юге России обновлен исторический максимум потребления электричества
На Юге России обновлен исторический максимум потребления электричества - РИА Новости Крым, 18.07.2024
На Юге России обновлен исторический максимум потребления электричества
На Юге России на этой неделе дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале системного оператора... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. На Юге России на этой неделе дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале системного оператора Единой энергетической системы (ЕЭС) России.Кроме того, в четверг, 17 июля, в энергосистеме России установлен новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур.Такие показатели связаны с экстремально жаркими температурами, которые сохраняются на протяжении длительного времени на юге страны, что, в свою очередь, приводит к повышенной аварийности на энергообъектах.Сейчас главное - не допустить развития системных аварий и неконтролируемого массового отключения потребителей, подчеркнул первый зампредседателя правления "СО ЕЭС" Сергей Павлушко.Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии в Крыму и Севастополе были введены веерные графики отключения света. Подобные графики действуют также на Кубани и в Ростовской области.Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре, в эти дни, 16 и 17 июля, в Крыму зафиксировали новые температурные рекорды.Читайте также на РИА Новости Крым:Как экономить электричество в жару – советы инженераКакая техника в доме самая энергозатратнаяВеерные отключения света в Крыму в четверг – адреса и сроки
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На Юге России обновлен исторический максимум потребления электричества
В России установлен новый максимум потребления электричества в период экстремальной жары
13:39 18.07.2024 (обновлено: 13:43 18.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. На Юге России на этой неделе дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале системного оператора Единой энергетической системы (ЕЭС) России.
"Абсолютный исторический максимум потребления мощности в объединенной энергетической системе (ОЭС) Юга зафиксирован за последние дни уже два раза. 16 июля, а затем 17 июля в 12:00 мск. Он составил 21 126 МВт, что на 176 МВт больше предыдущего исторического максимума потребления, достигнутого 13 января 2024 года", - сказано в сообщении.
Кроме того, в четверг, 17 июля, в энергосистеме России установлен новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур.
"В 14:00 мск потребление достигло 137 730 МВт, что на 3 631 выше прошлого летнего максимума, который ЕЭС России прошла в августе прошлого года", - подчеркивается в сообщении.
Такие показатели связаны с экстремально жаркими температурами, которые сохраняются на протяжении длительного времени на юге страны, что, в свою очередь, приводит к повышенной аварийности на энергообъектах.
"Объем аварийных ремонтов и ограничений мощности на электростанциях ОЭС Юга в период прохождения абсолютного максимума потребления мощности превысил 2 ГВт". - добавил системный оператор ЕЭС.
Сейчас главное - не допустить развития системных аварий и неконтролируемого массового отключения потребителей, подчеркнул первый зампредседателя правления "СО ЕЭС" Сергей Павлушко.
Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии в Крыму и Севастополе
были введены веерные графики отключения света
. Подобные графики действуют также на Кубани и в Ростовской
области.
Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре, в эти дни, 16 и 17 июля, в Крыму зафиксировали новые температурные рекорды
.
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