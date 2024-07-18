https://crimea.ria.ru/20240718/na-yuge-rossii-obnovlen-istoricheskiy-maksimum-potrebleniya-elektrichestva-1138960051.html

На Юге России обновлен исторический максимум потребления электричества

На Юге России обновлен исторический максимум потребления электричества - РИА Новости Крым, 18.07.2024

На Юге России обновлен исторический максимум потребления электричества

На Юге России на этой неделе дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале системного оператора... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T13:39

2024-07-18T13:39

2024-07-18T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. На Юге России на этой неделе дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале системного оператора Единой энергетической системы (ЕЭС) России.Кроме того, в четверг, 17 июля, в энергосистеме России установлен новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур.Такие показатели связаны с экстремально жаркими температурами, которые сохраняются на протяжении длительного времени на юге страны, что, в свою очередь, приводит к повышенной аварийности на энергообъектах.Сейчас главное - не допустить развития системных аварий и неконтролируемого массового отключения потребителей, подчеркнул первый зампредседателя правления "СО ЕЭС" Сергей Павлушко.Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии в Крыму и Севастополе были введены веерные графики отключения света. Подобные графики действуют также на Кубани и в Ростовской области.Как сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре, в эти дни, 16 и 17 июля, в Крыму зафиксировали новые температурные рекорды.Читайте также на РИА Новости Крым:Как экономить электричество в жару – советы инженераКакая техника в доме самая энергозатратнаяВеерные отключения света в Крыму в четверг – адреса и сроки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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