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Графики временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Графики временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе
Графики временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Графики временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе
В Севастополе вечером во вторник из-за перегруза электролиний отключения света проводят в две очереди, в общей сложности график предусматривает остановку... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T20:32
2024-07-16T20:33
севастополь
новости
михаил развожаев
электросети
лэп
электричество
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник из-за перегруза электролиний отключения света проводят в две очереди, в общей сложности график предусматривает остановку энергоподачи для более чем ста улиц, сообщает компания "Севастопольэнерго".1 очередь 17:00 – 19:00, с 21:00 до 23:00 г. Балаклава, район 5км-10км Балаклавского шоссе, хутор Лукомского, с.Флотское, мыс Фиолент, Монастырское шоссе, Юхарина балка, Крепостное шоссе, Фиолентовское шоссе, Камышовое шоссе, Балка Бермана. ТЦ Симолл, ТЦ Новацентр, объекты ПАО "Муссон", завод ООО "Маяк", ТЦ Лаванда, частично ул. Хрусталева, пр. Г. Острякова, ул. Вакуленчука, ул. Фиолентовское шоссе, ул. Стрелецкая, ул. Комбрига Потапова, Камышовое шоссе, ул. Босфорская, ул. Славянская, ул. Рыбальченко, район Горбатого моста, ул. Скифская, частично Крепостное и Фиолентовское шоссе, ул. Т. Шевченко, пр. Столетовский, пр. Колобова, ул. Правды, ул. Героев Бреста, ул. Жасминная. ул. Усадебная, ул. Февральская, ул. Пролетарская, ул. Сейнерская ул. А. Косарева, частично ул. Б. Михайлова, ул. П. Корчагина, пр. Античный, ул. Челнокова, Крепостное шоссе, ул. Молодых Строителей, ул. А. Маринеско, ул. Летчиков, пр. Победы, ул. Горпищенко, ул. Фильченкова, ул. Муромская, ул. Кронштадская, ул. Бакуниной, ул. Генерала Мельника, Дергачи, Сапун-гора, ул. Коли Пищенко, ул. Колодкина, ул. Б. Шейнина, ул. Г. Богдановича, район Максимовой дачи, ул. Сапунгорская, ул. Абазы, ул. Ковалевского, пр. Г. Сталинграда, пр. Октябрьской Революции, ул. Колобова, ул. Кесаева, ул. Парковая, ул. А. Фадеева, ул. Щитовая. ул. Отрадная, хутор Молочный, ул. Степаняна, Муссонная, Волнистая, ПОР, пр. Гагарина, ул. Павла Дыбенко, ул. Коралловая, хутор Молочный, ул. Красивая, ул. Коралловая, ул. Муссонная, пл. 50 лет СССР, пр. Гагарина, ул. Готская, хутор Пятницкого, ул. Стрелецкая, ул. Лизы Чайкиной, ул. Меньшикова, ул. Глухова, ул. Н. Островской, ул Гавена, ул, Ефремова, ул. Руднева, ул. Шостака, ул. Репина, ул. Воронежская, ул. Декабристов, ул. Тульская, ул. Ручьевая, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Древняя.2 очередь: с 19:00 до 21:00, с 23:00 до 01:00 ЗАО Софьи Перовской, ул. Весенняя, ул. Аллы Оношко, ул. Вишневая, ул. Кряжева, ул. Некрасова, ул. Переяславская, ул. Тельмана, ул. Мазуренко, ул. Украинская, ул. Александера, ул. Некрасова, ул. Каховская, ул. Волочаевская, ул. Казарского, ул. Чехова, ул. Смоленская, ул. Запорожская, ул. Потемкинцев, Мекензиевы Горы, ул. Энергетиков, ул. Облепиховая, пер. Песчаный, перю.Нарядный, ул. Приветливая, пер. Залесный, пер. Коробейников, ул. Тростниковая, ул. Дорожная, ул. Миндальная, ул. Мищенко, ул. Путейская, ул. Центральная, ул. Грибная, ул. Облепиховая, Голландия, Мекензиевы Горы, ул. Шубиковая, с. Любимовка, ул. Софьи Перовской, ул. Челюскинцев, ул. Батарейная, пер. Данковский, туп.Короткий, ул. Южногородская, пер. Пушкарский, пер. Южногородский, ул. Новая, ул. Федеоровская, ул. Летчика Авдеева, ул. Летчика Мордина, ул. Летчика Канарева, ул. Летчика Старикова, ул. 1-я линия, ул. Федоровская, про.Хуторской, ул. 2-я линия, с. Фруктовое, пос. Любимовка, пос. Дальний, ВИРА, пос. Фруктовое, ул. Симферопольское шоссе; пос. Андреевка, с. Солнечное, пос. Кача, с/х Полины Осипенко, ул. 6 Бастионная, пл. Восставших, ул. Керченская, ул. Костомаровская, ул. Батумская, ул. Новороссийская, ул. Щорса, Загородняя балка, ул. Частника, ул. Нефедова, ул. Сенявина, ул.Щербака, ул. Партизанская, ул. Новороссийская, ул. Мечникова, ул. Пожарова, ул. Декабристов, ул. Тульская, ул. Руднева, ул. Ручьевая, ул. Восточная, ул. Ивана Голубца, ул. Киевская, ул. Руднева, ул. Харьковская, ул. Генерала Петрова, ул. Щебрака, ул. Кулакова, ул. Большая Морская, ул. Воронина, ул. Коммунистическая, ул. Гоголя, ул. Олега Кошевого, ул. Николая Музыки, ул. Супруна, ул. Стахановцев, пр. Эдельвейсовый, частично ул. Шабалина, ул. Хрусталева, ул. Соловьева, пр. Генерала Острякова, ул. Хрусталева, ул. Силаева, ул. Н. Музыки, ул. Куликовое поле,ул. Нины Ониловой, ул. О. Кошевого, ул. Коробкова, ул. Г. Хрюкина, ул. Г. Лебедя, ул. Стахановцев, ул. Промышленная, ул. Индустриальная, ул.Гидрографическая, ул. Хрусталева, ул. Токарева, ул. Куликово поле, ул. Курганная, пр. Токарева, ул. Шабалина, ул. Соловьева, л. 3-й км Балаклавского шоссе, ул. 4-й км Балаклавского шоссе, ул. Короленко, ул. Кочубея, ул. Дундича, ул. Федько, ул. Ватутина, ул. Гражданская, ул. Олега Кошевого, ул. Пархоменко, ул. Сергея Лазо, ул. Террасная, с. Широкое, с. Озерное, с. Передовое, с Орлиное, пос. Ласпи, ул. Севастопольская зона ЮБК, мыс Сарыч, с. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка, с. Ново-Бобровка, с. Орлиное, с. Россошанка, с. Гончарное, с. Резервное, с. Кизиловое, Южная балка, ул. 5 км Балаклавского шоссе, ул. Монастырское шоссе, Фиолент, ул. Фиолентовское шоссе, ул. Крепостное шоссе, Балка Бермана, Юхарина балка, ул. Сапфирная, ул. Амет-Хана Султана, ул. Согласия, ул. Яхонтовая, ул. Кольцевая, ул. Диагональная, ул. 7 км Балаклавского шоссе, ул. Еловая, ул. Подлесная, ул. Сельская, ул. Камышовое шоссе, ул. Дачная, ул. Пехотная, ул. Продольная, ул. Городское шоссе, ул. Привольная, ул. Степовая, ул. Привольная, ул. Ревякина, ул. Вкозальная, ул. Ленина, ул. Пластунская, ул. Портовая, Красный спуск, ул. Лазаревская, ул. Будищева, ул. Мельника, ул. Вокзальная, ул. Ревякина, ул. Котовского, ул. Истомина, ул. Оборонная, ул. Паршина, ул. Генериха, ул. Красносельского.По информации Севастопольэнерго, в связи с большим объемом отключенных линий диспетчер поочередно производит включение электроснабжения. Энергетики делают все что от них зависит, но возможны задержки. Об этом предупредил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре "выпало" 40% энергосистемы из-за аварии на Ростовской АЭСВеерные отключения света из-за жары вводят в НовороссийскеПерегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света
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севастополь, новости, михаил развожаев, электросети, лэп, электричество, отключение электроэнергии
Графики временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе

Графики временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе – возможны задержки

20:32 16.07.2024 (обновлено: 20:33 16.07.2024)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник из-за перегруза электролиний отключения света проводят в две очереди, в общей сложности график предусматривает остановку энергоподачи для более чем ста улиц, сообщает компания "Севастопольэнерго".
1 очередь 17:00 – 19:00, с 21:00 до 23:00 г. Балаклава, район 5км-10км Балаклавского шоссе, хутор Лукомского, с.Флотское, мыс Фиолент, Монастырское шоссе, Юхарина балка, Крепостное шоссе, Фиолентовское шоссе, Камышовое шоссе, Балка Бермана. ТЦ Симолл, ТЦ Новацентр, объекты ПАО "Муссон", завод ООО "Маяк", ТЦ Лаванда, частично ул. Хрусталева, пр. Г. Острякова, ул. Вакуленчука, ул. Фиолентовское шоссе, ул. Стрелецкая, ул. Комбрига Потапова, Камышовое шоссе, ул. Босфорская, ул. Славянская, ул. Рыбальченко, район Горбатого моста, ул. Скифская, частично Крепостное и Фиолентовское шоссе, ул. Т. Шевченко, пр. Столетовский, пр. Колобова, ул. Правды, ул. Героев Бреста, ул. Жасминная. ул. Усадебная, ул. Февральская, ул. Пролетарская, ул. Сейнерская ул. А. Косарева, частично ул. Б. Михайлова, ул. П. Корчагина, пр. Античный, ул. Челнокова, Крепостное шоссе, ул. Молодых Строителей, ул. А. Маринеско, ул. Летчиков, пр. Победы, ул. Горпищенко, ул. Фильченкова, ул. Муромская, ул. Кронштадская, ул. Бакуниной, ул. Генерала Мельника, Дергачи, Сапун-гора, ул. Коли Пищенко, ул. Колодкина, ул. Б. Шейнина, ул. Г. Богдановича, район Максимовой дачи, ул. Сапунгорская, ул. Абазы, ул. Ковалевского, пр. Г. Сталинграда, пр. Октябрьской Революции, ул. Колобова, ул. Кесаева, ул. Парковая, ул. А. Фадеева, ул. Щитовая. ул. Отрадная, хутор Молочный, ул. Степаняна, Муссонная, Волнистая, ПОР, пр. Гагарина, ул. Павла Дыбенко, ул. Коралловая, хутор Молочный, ул. Красивая, ул. Коралловая, ул. Муссонная, пл. 50 лет СССР, пр. Гагарина, ул. Готская, хутор Пятницкого, ул. Стрелецкая, ул. Лизы Чайкиной, ул. Меньшикова, ул. Глухова, ул. Н. Островской, ул Гавена, ул, Ефремова, ул. Руднева, ул. Шостака, ул. Репина, ул. Воронежская, ул. Декабристов, ул. Тульская, ул. Ручьевая, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Древняя.
2 очередь: с 19:00 до 21:00, с 23:00 до 01:00 ЗАО Софьи Перовской, ул. Весенняя, ул. Аллы Оношко, ул. Вишневая, ул. Кряжева, ул. Некрасова, ул. Переяславская, ул. Тельмана, ул. Мазуренко, ул. Украинская, ул. Александера, ул. Некрасова, ул. Каховская, ул. Волочаевская, ул. Казарского, ул. Чехова, ул. Смоленская, ул. Запорожская, ул. Потемкинцев, Мекензиевы Горы, ул. Энергетиков, ул. Облепиховая, пер. Песчаный, перю.Нарядный, ул. Приветливая, пер. Залесный, пер. Коробейников, ул. Тростниковая, ул. Дорожная, ул. Миндальная, ул. Мищенко, ул. Путейская, ул. Центральная, ул. Грибная, ул. Облепиховая, Голландия, Мекензиевы Горы, ул. Шубиковая, с. Любимовка, ул. Софьи Перовской, ул. Челюскинцев, ул. Батарейная, пер. Данковский, туп.Короткий, ул. Южногородская, пер. Пушкарский, пер. Южногородский, ул. Новая, ул. Федеоровская, ул. Летчика Авдеева, ул. Летчика Мордина, ул. Летчика Канарева, ул. Летчика Старикова, ул. 1-я линия, ул. Федоровская, про.Хуторской, ул. 2-я линия, с. Фруктовое, пос. Любимовка, пос. Дальний, ВИРА, пос. Фруктовое, ул. Симферопольское шоссе; пос. Андреевка, с. Солнечное, пос. Кача, с/х Полины Осипенко, ул. 6 Бастионная, пл. Восставших, ул. Керченская, ул. Костомаровская, ул. Батумская, ул. Новороссийская, ул. Щорса, Загородняя балка, ул. Частника, ул. Нефедова, ул. Сенявина, ул.Щербака, ул. Партизанская, ул. Новороссийская, ул. Мечникова, ул. Пожарова, ул. Декабристов, ул. Тульская, ул. Руднева, ул. Ручьевая, ул. Восточная, ул. Ивана Голубца, ул. Киевская, ул. Руднева, ул. Харьковская, ул. Генерала Петрова, ул. Щебрака, ул. Кулакова, ул. Большая Морская, ул. Воронина, ул. Коммунистическая, ул. Гоголя, ул. Олега Кошевого, ул. Николая Музыки, ул. Супруна, ул. Стахановцев, пр. Эдельвейсовый, частично ул. Шабалина, ул. Хрусталева, ул. Соловьева, пр. Генерала Острякова, ул. Хрусталева, ул. Силаева, ул. Н. Музыки, ул. Куликовое поле,ул. Нины Ониловой, ул. О. Кошевого, ул. Коробкова, ул. Г. Хрюкина, ул. Г. Лебедя, ул. Стахановцев, ул. Промышленная, ул. Индустриальная, ул.Гидрографическая, ул. Хрусталева, ул. Токарева, ул. Куликово поле, ул. Курганная, пр. Токарева, ул. Шабалина, ул. Соловьева, л. 3-й км Балаклавского шоссе, ул. 4-й км Балаклавского шоссе, ул. Короленко, ул. Кочубея, ул. Дундича, ул. Федько, ул. Ватутина, ул. Гражданская, ул. Олега Кошевого, ул. Пархоменко, ул. Сергея Лазо, ул. Террасная, с. Широкое, с. Озерное, с. Передовое, с Орлиное, пос. Ласпи, ул. Севастопольская зона ЮБК, мыс Сарыч, с. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка, с. Ново-Бобровка, с. Орлиное, с. Россошанка, с. Гончарное, с. Резервное, с. Кизиловое, Южная балка, ул. 5 км Балаклавского шоссе, ул. Монастырское шоссе, Фиолент, ул. Фиолентовское шоссе, ул. Крепостное шоссе, Балка Бермана, Юхарина балка, ул. Сапфирная, ул. Амет-Хана Султана, ул. Согласия, ул. Яхонтовая, ул. Кольцевая, ул. Диагональная, ул. 7 км Балаклавского шоссе, ул. Еловая, ул. Подлесная, ул. Сельская, ул. Камышовое шоссе, ул. Дачная, ул. Пехотная, ул. Продольная, ул. Городское шоссе, ул. Привольная, ул. Степовая, ул. Привольная, ул. Ревякина, ул. Вкозальная, ул. Ленина, ул. Пластунская, ул. Портовая, Красный спуск, ул. Лазаревская, ул. Будищева, ул. Мельника, ул. Вокзальная, ул. Ревякина, ул. Котовского, ул. Истомина, ул. Оборонная, ул. Паршина, ул. Генериха, ул. Красносельского.
По информации Севастопольэнерго, в связи с большим объемом отключенных линий диспетчер поочередно производит включение электроснабжения. Энергетики делают все что от них зависит, но возможны задержки. Об этом предупредил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.
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СевастопольНовостиМихаил РазвожаевЭлектросетиЛЭПЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
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