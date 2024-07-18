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В Крыму побит температурный рекорд - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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В Крыму побит температурный рекорд
В Крыму побит температурный рекорд - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В Крыму побит температурный рекорд
16 и 17 июля в Крыму зафиксировали новые температурные рекорды. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T11:28
2024-07-18T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. 16 и 17 июля в Крыму зафиксировали новые температурные рекорды. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали в республиканском гидрометцентре.17 июля столбики термометров показали +38,3, это на 1,2 градуса больше, чем в том же 2001 году.При этом, по данным гидрометцентра, обещанной 40-градусной жары не было даже в северных районах полуострова.Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что до конца недели в Крыму станет прохладнее – с 19 июля ожидается +30...35 градусов.При этом в Крыму с 18 июля продлили ограничение на пребывание людей в лесах и въезда транспортных средств. Находиться в лесах можно только в специально оборудованных местах отдыха, перечень которых опубликован на сайте минэкологии Крыма.Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии на полуострове введены веерные графики отключения света.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнееКак спасти себя и дом при лесном пожареНа Карадаге четвертый день тушат лесной пожар - ситуация на утро четверга
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РИА Новости Крым
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В Крыму побит температурный рекорд

Жара в Крыму побила два абсолютных рекорда – гидрометцентр

11:28 18.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. 16 и 17 июля в Крыму зафиксировали новые температурные рекорды. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Абсолютный максимум зафиксирован во вторник – 37,5 градусов, что на 1,4 градуса выше, чем в этот же день в 2001 году (тогда был рекорд в 36,1 градуса)", – пояснили синоптики.

17 июля столбики термометров показали +38,3, это на 1,2 градуса больше, чем в том же 2001 году.
При этом, по данным гидрометцентра, обещанной 40-градусной жары не было даже в северных районах полуострова.
"На выходные аномальные температуры не ждем. Будет чуть прохладнее, +32..36 градусов", – заключили в гидрометцентре.
Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что до конца недели в Крыму станет прохладнее – с 19 июля ожидается +30...35 градусов.
При этом в Крыму с 18 июля продлили ограничение на пребывание людей в лесах и въезда транспортных средств. Находиться в лесах можно только в специально оборудованных местах отдыха, перечень которых опубликован на сайте минэкологии Крыма.
Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии на полуострове введены веерные графики отключения света.
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