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В Крыму побит температурный рекорд

В Крыму побит температурный рекорд - РИА Новости Крым, 18.07.2024

В Крыму побит температурный рекорд

16 и 17 июля в Крыму зафиксировали новые температурные рекорды. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T11:28

2024-07-18T11:28

2024-07-18T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. 16 и 17 июля в Крыму зафиксировали новые температурные рекорды. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказали в республиканском гидрометцентре.17 июля столбики термометров показали +38,3, это на 1,2 градуса больше, чем в том же 2001 году.При этом, по данным гидрометцентра, обещанной 40-градусной жары не было даже в северных районах полуострова.Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что до конца недели в Крыму станет прохладнее – с 19 июля ожидается +30...35 градусов.При этом в Крыму с 18 июля продлили ограничение на пребывание людей в лесах и въезда транспортных средств. Находиться в лесах можно только в специально оборудованных местах отдыха, перечень которых опубликован на сайте минэкологии Крыма.Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии на полуострове введены веерные графики отключения света.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнееКак спасти себя и дом при лесном пожареНа Карадаге четвертый день тушат лесной пожар - ситуация на утро четверга

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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