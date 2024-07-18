https://crimea.ria.ru/20240718/zapret-na-poseschenie-lesov-kryma-prodlen--1138952194.html

Запрет на посещение лесов Крыма продлен

Запрет на посещение лесов Крыма продлен - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Запрет на посещение лесов Крыма продлен

В Крыму продлено ограничение пребывания в лесах граждан и въезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T09:13

2024-07-18T09:13

2024-07-18T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму продлено ограничение пребывания в лесах граждан и въезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.В МЧС подчеркнули, что в этот период запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов. Также нельзя проводить сельхоз палы и газосварочные работы.Находиться в лесах можно только в специально оборудованных местах отдыха, перечень которых опубликован на сайте минэкологии Крыма.Как сообщалось, с 17 апреля 2024 года на территории полуострова действует особый противопожарный режим. Он предусматривает ряд ограничений, введенных в целях пожарной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуПожар в Большой Ялте локализован на площади 3500 "квадратов"За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, минэкологии крыма, леса крыма, мчс крыма