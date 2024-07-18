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Запрет на посещение лесов Крыма продлен - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Запрет на посещение лесов Крыма продлен
Запрет на посещение лесов Крыма продлен - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Запрет на посещение лесов Крыма продлен
В Крыму продлено ограничение пребывания в лесах граждан и въезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму продлено ограничение пребывания в лесах граждан и въезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.В МЧС подчеркнули, что в этот период запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов. Также нельзя проводить сельхоз палы и газосварочные работы.Находиться в лесах можно только в специально оборудованных местах отдыха, перечень которых опубликован на сайте минэкологии Крыма.Как сообщалось, с 17 апреля 2024 года на территории полуострова действует особый противопожарный режим. Он предусматривает ряд ограничений, введенных в целях пожарной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуПожар в Большой Ялте локализован на площади 3500 "квадратов"За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, минэкологии крыма, леса крыма, мчс крыма
Запрет на посещение лесов Крыма продлен

МЧС: леса Крыма закрыты для посещения граждан и проезда транспорта

09:13 18.07.2024 (обновлено: 10:17 18.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму продлено ограничение пребывания в лесах граждан и въезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"С 18 июля продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В МЧС подчеркнули, что в этот период запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов. Также нельзя проводить сельхоз палы и газосварочные работы.
Находиться в лесах можно только в специально оборудованных местах отдыха, перечень которых опубликован на сайте минэкологии Крыма.
Как сообщалось, с 17 апреля 2024 года на территории полуострова действует особый противопожарный режим. Он предусматривает ряд ограничений, введенных в целях пожарной безопасности.
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