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Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнее - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнее
Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнее - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнее
До конца недели в Крыму станет прохладнее, но всего на несколько градусов, дождей не ожидается. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T10:27
2024-07-17T10:27
эксклюзивы риа новости крым
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погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. До конца недели в Крыму станет прохладнее, но всего на несколько градусов, дождей не ожидается. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, высокие июльские температуры в Крыму - обычное явление. Например, в 2007 году 39,7 градусов фиксировали в Джанкое и 40,1 - в Евпатории. В 1971 году в Симферополе столбики термометров поднимались до 39,3 градусов, в Ялте 39 градусов было в 1998-ом. Однако в этом году есть отличие - среднесуточная температура выше климатической нормы и держится дольше обычного.В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Из-за установившейся аномально жаркой погоды межрегиональное управление Роспотребнадзора рекомендует сокращать рабочий день на 1-4 часа, однако далеко не все работодатели в республике следуют этим рекомендациям.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний рацион – что включить в меню в жаркую погодуКак экономить электричество в жару – советы инженераГорячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма
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крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, общество, новости крыма
Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнее

В Крыму в ближайшие дни ожидается небольшое понижение температур – Гидрометцентр

10:27 17.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. До конца недели в Крыму станет прохладнее, но всего на несколько градусов, дождей не ожидается. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"На 17 и 18 июля выпущено штормовое предупреждение на сильную жару до +40 градусов в степных районах Крыма - Раздольненском, Красногвардейском, Нижнегорском, Черноморском. 19, 20, 21 и 22 июля такой высокой температуры уже не будет, но сказать, что жара полностью прекратиться, нельзя - ожидается до +30…35 градусов", - говорит Любецкая.
По ее словам, высокие июльские температуры в Крыму - обычное явление. Например, в 2007 году 39,7 градусов фиксировали в Джанкое и 40,1 - в Евпатории. В 1971 году в Симферополе столбики термометров поднимались до 39,3 градусов, в Ялте 39 градусов было в 1998-ом. Однако в этом году есть отличие - среднесуточная температура выше климатической нормы и держится дольше обычного.
"В отдельные дни аномальная жара на семь градусов выше нормы. Накануне был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в Симферополе - 37,5 градуса - на 1,4 градуса выше, чем в 2001 году", - констатировала руководитель гидрометцентра.
В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы. Без осадков.
В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Из-за установившейся аномально жаркой погоды межрегиональное управление Роспотребнадзора рекомендует сокращать рабочий день на 1-4 часа, однако далеко не все работодатели в республике следуют этим рекомендациям.
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