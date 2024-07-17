https://crimea.ria.ru/20240717/anomalnye-temperatury--kogda-v-krymu-stanet-prokhladnee-1138923715.html

Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнее

Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнее - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнее

До конца недели в Крыму станет прохладнее, но всего на несколько градусов, дождей не ожидается. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T10:27

2024-07-17T10:27

2024-07-17T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. До конца недели в Крыму станет прохладнее, но всего на несколько градусов, дождей не ожидается. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, высокие июльские температуры в Крыму - обычное явление. Например, в 2007 году 39,7 градусов фиксировали в Джанкое и 40,1 - в Евпатории. В 1971 году в Симферополе столбики термометров поднимались до 39,3 градусов, в Ялте 39 градусов было в 1998-ом. Однако в этом году есть отличие - среднесуточная температура выше климатической нормы и держится дольше обычного.В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Из-за установившейся аномально жаркой погоды межрегиональное управление Роспотребнадзора рекомендует сокращать рабочий день на 1-4 часа, однако далеко не все работодатели в республике следуют этим рекомендациям.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний рацион – что включить в меню в жаркую погодуКак экономить электричество в жару – советы инженераГорячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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