https://crimea.ria.ru/20240715/letniy-ratsion--chto-vklyuchit-v-menyu-v-zharkuyu-pogodu-1138771960.html
Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду
Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду
Свести к минимуму риски неблагоприятных последствий жары и быстро адаптировать организм поможет правильный "облегченный" рацион питания, наполненный овощами и... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T08:36
2024-07-15T08:36
2024-07-15T08:36
здоровье
мнения
совет эксперта
минздрав крыма
здоровое питание
продукты
лето в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124753815_0:47:1620:958_1920x0_80_0_0_5cbe7a8a48e3219a354deb9a533d0162.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Свести к минимуму риски неблагоприятных последствий жары и быстро адаптировать организм поможет правильный "облегченный" рацион питания, наполненный овощами и фруктами. Рекомендации на этот счет дает пресс-служба Минздрава Крыма со ссылкой на главного внештатного специалиста-диетолога ведомства Викторию Гаврилову.По словам Гавриловой, главное правило летом – поддерживать водный баланс, чтобы не допустить обезвоживания. Для этого следует выпивать 2-2,5 литра воды, добавить в меню фрукты, овощи и ягоды. Запасы калия и магния можно пополнить с помощью листовой зелени, абрикосов, орехов, гречневой и овсяной круп, а вот досаливать еду не стоит.Кроме того, в жару замедляется моторика кишечника, поэтому из рациона нужно убрать наваристые супы, салаты с майонезом, копчености, соленья. Еще один совет – перенести приемы пищи на более прохладное время суток."Оптимальным режимом питания в июльский зной будет ранний, но достаточно плотный, завтрак – в 7 часов утра, чтобы сил хватило на весь день. Легкий обед – в 11-12 часов и ужин после 18 часов, когда жара пошла на спад", – рекомендуют в Минздраве.Также в жару особенно актуальны перекусы из овощей, фруктов, смузи, легких салатов. А вот от мороженого тоже лучше отказаться – из-за большого количества сахара и жира, усиливающих жажду.О том, как выбрать правильное кафе на курорте, ранее рассказал врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай: в первую очередь нужно обратить внимание на опрятность персонала, а также на чистоту туалета.Читайте также на РИА Новости Крым:Как шашлык становится сильной отравой - эксперт РоскачестваКогда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детейПодсластитель вызывает рак: правда или фэйк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124753815_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_91b1e84bd8394c196a7ad0041a494e90.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, мнения, совет эксперта, минздрав крыма, здоровое питание, продукты, лето в крыму
Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду
В жару летний рацион должен быть легким – диетолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Свести к минимуму риски неблагоприятных последствий жары и быстро адаптировать организм поможет правильный "облегченный" рацион питания, наполненный овощами и фруктами. Рекомендации на этот счет дает пресс-служба Минздрава Крыма со ссылкой на главного внештатного специалиста-диетолога ведомства Викторию Гаврилову.
По словам Гавриловой, главное правило летом – поддерживать водный баланс, чтобы не допустить обезвоживания. Для этого следует выпивать 2-2,5 литра воды, добавить в меню фрукты, овощи и ягоды. Запасы калия и магния можно пополнить с помощью листовой зелени, абрикосов, орехов, гречневой и овсяной круп, а вот досаливать еду не стоит.
"Когда температура воздуха перешагивает за отметку в 30 градусов, в организме замедляются обменные процессы и потребность в калориях. Но ненамного – достаточно сократить количество пищи на 5-7%, чтобы покрыть энергетические нужды", – поясняет Гаврилова.
Кроме того, в жару замедляется моторика кишечника, поэтому из рациона нужно убрать наваристые супы, салаты с майонезом, копчености, соленья. Еще один совет – перенести приемы пищи на более прохладное время суток.
"Оптимальным режимом питания в июльский зной будет ранний, но достаточно плотный, завтрак – в 7 часов утра, чтобы сил хватило на весь день. Легкий обед – в 11-12 часов и ужин после 18 часов, когда жара пошла на спад", – рекомендуют в Минздраве.
Также в жару особенно актуальны перекусы из овощей, фруктов, смузи, легких салатов. А вот от мороженого тоже лучше отказаться – из-за большого количества сахара и жира, усиливающих жажду.
"Не следует употреблять продукты с истекающим сроком годности. Расстаемся с ними безжалостно, чтобы провести лето в легкости, а не в больнице. В жару очень сложно сохранить свежесть морепродуктов, роллов, яиц всмятку, кремовых пирожных. В них очень быстро размножаются бактерии, поэтому пристально выбирайте продукты данной категории перед покупкой и съедайте их сразу же, не храня в холодильнике", – дает еще один совет врач.
О том, как выбрать правильное кафе
на курорте, ранее рассказал врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай: в первую очередь нужно обратить внимание на опрятность персонала, а также на чистоту туалета.
Читайте также на РИА Новости Крым: