https://crimea.ria.ru/20240715/letniy-ratsion--chto-vklyuchit-v-menyu-v-zharkuyu-pogodu-1138771960.html

Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду

Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду

Свести к минимуму риски неблагоприятных последствий жары и быстро адаптировать организм поможет правильный "облегченный" рацион питания, наполненный овощами и... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T08:36

2024-07-15T08:36

2024-07-15T08:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Свести к минимуму риски неблагоприятных последствий жары и быстро адаптировать организм поможет правильный "облегченный" рацион питания, наполненный овощами и фруктами. Рекомендации на этот счет дает пресс-служба Минздрава Крыма со ссылкой на главного внештатного специалиста-диетолога ведомства Викторию Гаврилову.По словам Гавриловой, главное правило летом – поддерживать водный баланс, чтобы не допустить обезвоживания. Для этого следует выпивать 2-2,5 литра воды, добавить в меню фрукты, овощи и ягоды. Запасы калия и магния можно пополнить с помощью листовой зелени, абрикосов, орехов, гречневой и овсяной круп, а вот досаливать еду не стоит.Кроме того, в жару замедляется моторика кишечника, поэтому из рациона нужно убрать наваристые супы, салаты с майонезом, копчености, соленья. Еще один совет – перенести приемы пищи на более прохладное время суток."Оптимальным режимом питания в июльский зной будет ранний, но достаточно плотный, завтрак – в 7 часов утра, чтобы сил хватило на весь день. Легкий обед – в 11-12 часов и ужин после 18 часов, когда жара пошла на спад", – рекомендуют в Минздраве.Также в жару особенно актуальны перекусы из овощей, фруктов, смузи, легких салатов. А вот от мороженого тоже лучше отказаться – из-за большого количества сахара и жира, усиливающих жажду.О том, как выбрать правильное кафе на курорте, ранее рассказал врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай: в первую очередь нужно обратить внимание на опрятность персонала, а также на чистоту туалета.Читайте также на РИА Новости Крым:Как шашлык становится сильной отравой - эксперт РоскачестваКогда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детейПодсластитель вызывает рак: правда или фэйк

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, мнения, совет эксперта, минздрав крыма, здоровое питание, продукты, лето в крыму