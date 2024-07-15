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Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду
Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду
Свести к минимуму риски неблагоприятных последствий жары и быстро адаптировать организм поможет правильный "облегченный" рацион питания, наполненный овощами и... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T08:36
2024-07-15T08:36
здоровье
мнения
совет эксперта
минздрав крыма
здоровое питание
продукты
лето в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Свести к минимуму риски неблагоприятных последствий жары и быстро адаптировать организм поможет правильный "облегченный" рацион питания, наполненный овощами и фруктами. Рекомендации на этот счет дает пресс-служба Минздрава Крыма со ссылкой на главного внештатного специалиста-диетолога ведомства Викторию Гаврилову.По словам Гавриловой, главное правило летом – поддерживать водный баланс, чтобы не допустить обезвоживания. Для этого следует выпивать 2-2,5 литра воды, добавить в меню фрукты, овощи и ягоды. Запасы калия и магния можно пополнить с помощью листовой зелени, абрикосов, орехов, гречневой и овсяной круп, а вот досаливать еду не стоит.Кроме того, в жару замедляется моторика кишечника, поэтому из рациона нужно убрать наваристые супы, салаты с майонезом, копчености, соленья. Еще один совет – перенести приемы пищи на более прохладное время суток."Оптимальным режимом питания в июльский зной будет ранний, но достаточно плотный, завтрак – в 7 часов утра, чтобы сил хватило на весь день. Легкий обед – в 11-12 часов и ужин после 18 часов, когда жара пошла на спад", – рекомендуют в Минздраве.Также в жару особенно актуальны перекусы из овощей, фруктов, смузи, легких салатов. А вот от мороженого тоже лучше отказаться – из-за большого количества сахара и жира, усиливающих жажду.О том, как выбрать правильное кафе на курорте, ранее рассказал врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай: в первую очередь нужно обратить внимание на опрятность персонала, а также на чистоту туалета.Читайте также на РИА Новости Крым:Как шашлык становится сильной отравой - эксперт РоскачестваКогда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детейПодсластитель вызывает рак: правда или фэйк
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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здоровье, мнения, совет эксперта, минздрав крыма, здоровое питание, продукты, лето в крыму
Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду

В жару летний рацион должен быть легким – диетолог

08:36 15.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРастительное масло
Растительное масло - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Свести к минимуму риски неблагоприятных последствий жары и быстро адаптировать организм поможет правильный "облегченный" рацион питания, наполненный овощами и фруктами. Рекомендации на этот счет дает пресс-служба Минздрава Крыма со ссылкой на главного внештатного специалиста-диетолога ведомства Викторию Гаврилову.
По словам Гавриловой, главное правило летом – поддерживать водный баланс, чтобы не допустить обезвоживания. Для этого следует выпивать 2-2,5 литра воды, добавить в меню фрукты, овощи и ягоды. Запасы калия и магния можно пополнить с помощью листовой зелени, абрикосов, орехов, гречневой и овсяной круп, а вот досаливать еду не стоит.

"Когда температура воздуха перешагивает за отметку в 30 градусов, в организме замедляются обменные процессы и потребность в калориях. Но ненамного – достаточно сократить количество пищи на 5-7%, чтобы покрыть энергетические нужды", – поясняет Гаврилова.

Кроме того, в жару замедляется моторика кишечника, поэтому из рациона нужно убрать наваристые супы, салаты с майонезом, копчености, соленья. Еще один совет – перенести приемы пищи на более прохладное время суток.
"Оптимальным режимом питания в июльский зной будет ранний, но достаточно плотный, завтрак – в 7 часов утра, чтобы сил хватило на весь день. Легкий обед – в 11-12 часов и ужин после 18 часов, когда жара пошла на спад", – рекомендуют в Минздраве.
Также в жару особенно актуальны перекусы из овощей, фруктов, смузи, легких салатов. А вот от мороженого тоже лучше отказаться – из-за большого количества сахара и жира, усиливающих жажду.

"Не следует употреблять продукты с истекающим сроком годности. Расстаемся с ними безжалостно, чтобы провести лето в легкости, а не в больнице. В жару очень сложно сохранить свежесть морепродуктов, роллов, яиц всмятку, кремовых пирожных. В них очень быстро размножаются бактерии, поэтому пристально выбирайте продукты данной категории перед покупкой и съедайте их сразу же, не храня в холодильнике", – дает еще один совет врач.

О том, как выбрать правильное кафе на курорте, ранее рассказал врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай: в первую очередь нужно обратить внимание на опрятность персонала, а также на чистоту туалета.
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