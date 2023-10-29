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Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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https://crimea.ria.ru/20231029/podslastitel-vyzyvaet-rak-pravda-ili-feyk-1132276272.html
Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк
Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк
Российские производители сладкой газировки перешли на подсластитель аспартам. Появилась информация, что он вызывает онкологические заболевания. Так ли это, и... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T18:16
2023-10-29T18:16
мнения
константин работягов
кфу (крымский федеральный университет)
здоровье
правильное питание
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские производители сладкой газировки перешли на подсластитель аспартам. Появилась информация, что он вызывает онкологические заболевания. Так ли это, и насколько опасны вещества, которые скрываются на упаковках под буквой Е с цифровым кодом, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры общей и физической химии Крымского федерального университета Константин Работягов.Среди таких веществ и аспартам, который используют в газированных напитках. Константин Работягов говорит, что это полностью синтетический аналог.Рассказывая о вреде такого подсластителя для организма, Константин Работягов уточняет, что нужно говорить не о воздействии вещества, а о реакции организма на его действие. В любом случае это индивидуально. Взрослый и детский организм реагируют по-разному. Существуют нормы потребления.Проблема, по словам эксперта, в том, что потребление продуктов с таким препаратом вызывает дисбаланс в организме. Вроде бы человек употребил что-то сладкое. Организм получил сигнал, что надо это усвоить. Приготовились работать ферменты, печень. А сладкого на самом деле нет. Любой другой препарат, заменяющий сахар, вызовет аналогичную реакцию организма.Однако следует знать, что существует список препаратов, которые Международная организация здравоохранения относит к вреднодействующим, их использование не допускается в Российской Федерации.Больше всего консервантов, по словам Константина Работягова, в продуктах длительного хранения, в мясных изделиях, копченостях и ингредиентах фаст-фуда.Читайте также на РИА Новости Крым:Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициологаУченые назвали страшные последствия искусственных сахарозаменителейРоссийские ученые создали безвредный сахар
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РИА Новости Крым
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4.7
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мнения, константин работягов, кфу (крымский федеральный университет), здоровье, правильное питание
Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк

Что скрывается за буквами Е на упаковках товаров и насколько эти вещества опасны – эксперт

18:16 29.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство безалкогольных напитков
Производство безалкогольных напитков - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские производители сладкой газировки перешли на подсластитель аспартам. Появилась информация, что он вызывает онкологические заболевания. Так ли это, и насколько опасны вещества, которые скрываются на упаковках под буквой Е с цифровым кодом, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры общей и физической химии Крымского федерального университета Константин Работягов.

"Ставить на этикетках продуктов отметки Е изначально было благой идеей, чтобы упорядочить все вещества, которые используются в пищевой промышленности в качестве ароматизаторов, усилителей вкуса, красителей. Но в итоге вещество, которое содержится как компонент пищи, спрятано, и непонятно, какова его природа: природный он или создан человеком. Много аналогов, заменителей, которые в природе вообще не встречаются", – объясняет эксперт.

Среди таких веществ и аспартам, который используют в газированных напитках. Константин Работягов говорит, что это полностью синтетический аналог.

"Аспартам в 200-300 раз слаще, чем сахар. Вместо 1-2 ложек сахара, который придет сладкий, приятный вкус любому газированному напитку, его нужно совсем каплю. Диетологи довольны: сахар – это дополнительные калории, а тут их нет", – уточняет специалист.

Рассказывая о вреде такого подсластителя для организма, Константин Работягов уточняет, что нужно говорить не о воздействии вещества, а о реакции организма на его действие. В любом случае это индивидуально. Взрослый и детский организм реагируют по-разному. Существуют нормы потребления.

"Главное – не злоупотреблять. Чтобы взрослый превысил норму аспартама, ему нужно выпить за день примерно 60 банок напитка. Ребенку достаточно 8 банок. Понятно, что мы такой объем не выпьем", – объясняет Работягов.

Проблема, по словам эксперта, в том, что потребление продуктов с таким препаратом вызывает дисбаланс в организме. Вроде бы человек употребил что-то сладкое. Организм получил сигнал, что надо это усвоить. Приготовились работать ферменты, печень. А сладкого на самом деле нет. Любой другой препарат, заменяющий сахар, вызовет аналогичную реакцию организма.

"Аспартам обозначается Е951. Вполне можно выпить пол-литра такой газировки, и ничего с вами не произойдет. Никаких отдаленных последствий для организма человека пока не зафиксировано. Но при этом он может вызвать аллергическую реакцию, если попадет на кожу", – говорит специалист.

Однако следует знать, что существует список препаратов, которые Международная организация здравоохранения относит к вреднодействующим, их использование не допускается в Российской Федерации.

"В РФ не допускается применение сахарина в качестве подсластителя, заменителя сахара. Яблочная кислота не рекомендуется младенцам и маленьким детям. Если вы видите на упаковке с мороженым Е296, лучше возьмите другое. Глутамат натрия Е621 – усилитель вкуса и ароматизатор – также запрещен к использованию в детском питании. Если вы видите 620, 621, 622, то лучше такие продукты не давать детям", – предостерегает эксперт.

Больше всего консервантов, по словам Константина Работягова, в продуктах длительного хранения, в мясных изделиях, копченостях и ингредиентах фаст-фуда.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияКонстантин РаботяговКФУ (Крымский федеральный университет)ЗдоровьеПравильное питание
 
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