https://crimea.ria.ru/20231029/podslastitel-vyzyvaet-rak-pravda-ili-feyk-1132276272.html

Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк

Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк

Российские производители сладкой газировки перешли на подсластитель аспартам. Появилась информация, что он вызывает онкологические заболевания. Так ли это, и... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T18:16

2023-10-29T18:16

2023-10-29T18:16

мнения

константин работягов

кфу (крымский федеральный университет)

здоровье

правильное питание

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские производители сладкой газировки перешли на подсластитель аспартам. Появилась информация, что он вызывает онкологические заболевания. Так ли это, и насколько опасны вещества, которые скрываются на упаковках под буквой Е с цифровым кодом, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры общей и физической химии Крымского федерального университета Константин Работягов.Среди таких веществ и аспартам, который используют в газированных напитках. Константин Работягов говорит, что это полностью синтетический аналог.Рассказывая о вреде такого подсластителя для организма, Константин Работягов уточняет, что нужно говорить не о воздействии вещества, а о реакции организма на его действие. В любом случае это индивидуально. Взрослый и детский организм реагируют по-разному. Существуют нормы потребления.Проблема, по словам эксперта, в том, что потребление продуктов с таким препаратом вызывает дисбаланс в организме. Вроде бы человек употребил что-то сладкое. Организм получил сигнал, что надо это усвоить. Приготовились работать ферменты, печень. А сладкого на самом деле нет. Любой другой препарат, заменяющий сахар, вызовет аналогичную реакцию организма.Однако следует знать, что существует список препаратов, которые Международная организация здравоохранения относит к вреднодействующим, их использование не допускается в Российской Федерации.Больше всего консервантов, по словам Константина Работягова, в продуктах длительного хранения, в мясных изделиях, копченостях и ингредиентах фаст-фуда.Читайте также на РИА Новости Крым:Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициологаУченые назвали страшные последствия искусственных сахарозаменителейРоссийские ученые создали безвредный сахар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, константин работягов, кфу (крымский федеральный университет), здоровье, правильное питание