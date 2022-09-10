https://crimea.ria.ru/20220910/uchenye-nazvali-strashnye-posledstviya-iskusstvennykh-sakharozameniteley-1124455794.html

Ученые назвали страшные последствия искусственных сахарозаменителей

Ученые назвали страшные последствия искусственных сахарозаменителей - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Ученые назвали страшные последствия искусственных сахарозаменителей

Сахарозаменители могут повышать риск инфарктов и инсультов, а также затруднять кровоснабжение мозга и провоцировать развитие диабета. Результаты... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T08:58

2022-09-10T08:58

2022-09-10T08:58

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Сахарозаменители могут повышать риск инфарктов и инсультов, а также затруднять кровоснабжение мозга и провоцировать развитие диабета. Результаты соответствующего исследования в журнале BMJ представили ученые университета Сорбонна Париж-Норд.В исследовании принимали участие 103 тыс. человек обоих полов в среднем возрасте 42 лет, которые в течение полугода трижды в неделю вели дневник питания, при этом 37% из них добавляли в рацион сахарозаменители.Далее на протяжении нескольких лет ученые следили за состоянием здоровья участников эксперимента. Риск развития патологи сердечно-сосудистых, а также цереброваскулярных заболеваний, связанных с кровоснабжением мозга, среди употреблявших подсластители оказался выше на 10 и 18% соответственно. Кроме того, выяснилось, что сахарозаменители также способны влиять на развитие диабета, еще они способствуют размножению вредных бактерий, устойчивых к антибиотикам.Таким образом, исследователи настаивают на том, что искусственные сахарозаменители не могут считаться здоровым продуктом и рекомендуют отказаться в частности от аспартама, сукралозы, сахарина.Ранее российские ученые создали безвредный сахар для страдающих ожирением. Продукт изготовлен из сладкого белка браззеина, содержащегося в плодах некоторых растений. Авторы разработки отмечают, что он в две тысячи раз слаще сахара, но при этом его состав намного полезнее.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта