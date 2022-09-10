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Ученые назвали страшные последствия искусственных сахарозаменителей - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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Ученые назвали страшные последствия искусственных сахарозаменителей
Ученые назвали страшные последствия искусственных сахарозаменителей - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Ученые назвали страшные последствия искусственных сахарозаменителей
Сахарозаменители могут повышать риск инфарктов и инсультов, а также затруднять кровоснабжение мозга и провоцировать развитие диабета. Результаты... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T08:58
2022-09-10T08:58
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Сахарозаменители могут повышать риск инфарктов и инсультов, а также затруднять кровоснабжение мозга и провоцировать развитие диабета. Результаты соответствующего исследования в журнале BMJ представили ученые университета Сорбонна Париж-Норд.В исследовании принимали участие 103 тыс. человек обоих полов в среднем возрасте 42 лет, которые в течение полугода трижды в неделю вели дневник питания, при этом 37% из них добавляли в рацион сахарозаменители.Далее на протяжении нескольких лет ученые следили за состоянием здоровья участников эксперимента. Риск развития патологи сердечно-сосудистых, а также цереброваскулярных заболеваний, связанных с кровоснабжением мозга, среди употреблявших подсластители оказался выше на 10 и 18% соответственно. Кроме того, выяснилось, что сахарозаменители также способны влиять на развитие диабета, еще они способствуют размножению вредных бактерий, устойчивых к антибиотикам.Таким образом, исследователи настаивают на том, что искусственные сахарозаменители не могут считаться здоровым продуктом и рекомендуют отказаться в частности от аспартама, сукралозы, сахарина.Ранее российские ученые создали безвредный сахар для страдающих ожирением. Продукт изготовлен из сладкого белка браззеина, содержащегося в плодах некоторых растений. Авторы разработки отмечают, что он в две тысячи раз слаще сахара, но при этом его состав намного полезнее.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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здоровье, совет эксперта
Ученые назвали страшные последствия искусственных сахарозаменителей

Сахарозаменители могут повысить риск инфарктов и даже вызывать диабет

08:58 10.09.2022
 
© Depositphotos / AjafotoСахар
Сахар
© Depositphotos / Ajafoto
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Сахарозаменители могут повышать риск инфарктов и инсультов, а также затруднять кровоснабжение мозга и провоцировать развитие диабета. Результаты соответствующего исследования в журнале BMJ представили ученые университета Сорбонна Париж-Норд.
В исследовании принимали участие 103 тыс. человек обоих полов в среднем возрасте 42 лет, которые в течение полугода трижды в неделю вели дневник питания, при этом 37% из них добавляли в рацион сахарозаменители.
Далее на протяжении нескольких лет ученые следили за состоянием здоровья участников эксперимента. Риск развития патологи сердечно-сосудистых, а также цереброваскулярных заболеваний, связанных с кровоснабжением мозга, среди употреблявших подсластители оказался выше на 10 и 18% соответственно. Кроме того, выяснилось, что сахарозаменители также способны влиять на развитие диабета, еще они способствуют размножению вредных бактерий, устойчивых к антибиотикам.
Таким образом, исследователи настаивают на том, что искусственные сахарозаменители не могут считаться здоровым продуктом и рекомендуют отказаться в частности от аспартама, сукралозы, сахарина.
Ранее российские ученые создали безвредный сахар для страдающих ожирением. Продукт изготовлен из сладкого белка браззеина, содержащегося в плодах некоторых растений. Авторы разработки отмечают, что он в две тысячи раз слаще сахара, но при этом его состав намного полезнее.
 
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