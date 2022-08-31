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Российские ученые создали безвредный сахар - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Российские ученые создали безвредный сахар
Российские ученые создали безвредный сахар - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Российские ученые создали безвредный сахар
Ученые Вятского государственного университета создали безвредный сахар, который призван заменить традиционный углеводный продукт и внести вклад в борьбу с... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T21:12
2022-08-31T16:35
здоровье
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Ученые Вятского государственного университета создали безвредный сахар, который призван заменить традиционный углеводный продукт и внести вклад в борьбу с ожирением. Об этом сообщают "Кубанские новости".По словам проректора по науке ВятГУ Сергея Литвинца, проект, в первую очередь, нацелен не на получение низкокалорийного продукта, а на разработку рецептуры, которая уменьшит стоимость продукта на выходе."Сырье, белок, производство — все отечественное, и главное, что продукт будет отечественный. Это исследование уникально для России", — подчеркнул Литвинец.Уточняется, что сейчас ученые университета работают над сборкой генетических конструкций и подбором оптимальных элементов, обеспечивающих высокий выход целевого продукта.Ранее врачи пришли к выводу, что 80% всех заболеваний прямо или опосредованно связаны с избыточным поступлением сахара в организм человека. Он способствует появлению и развитию диабета, атеросклероза, гипертонической и ишемической болезни сердца.
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здоровье, наука и технологии
Российские ученые создали безвредный сахар

Российские ученые создали безвредный сахар для страдающих ожирением

21:12 31.08.2022
 
© Depositphotos / AjafotoСахар
Сахар
© Depositphotos / Ajafoto
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Ученые Вятского государственного университета создали безвредный сахар, который призван заменить традиционный углеводный продукт и внести вклад в борьбу с ожирением. Об этом сообщают "Кубанские новости".
Продукт изготовлен из сладкого белка браззеина, содержащегося в плодах некоторых растений. Авторы разработки отмечают, что он в две тысячи раз слаще сахара, но при этом его состав намного полезнее.
По словам проректора по науке ВятГУ Сергея Литвинца, проект, в первую очередь, нацелен не на получение низкокалорийного продукта, а на разработку рецептуры, которая уменьшит стоимость продукта на выходе.
"Сырье, белок, производство — все отечественное, и главное, что продукт будет отечественный. Это исследование уникально для России", — подчеркнул Литвинец.
Уточняется, что сейчас ученые университета работают над сборкой генетических конструкций и подбором оптимальных элементов, обеспечивающих высокий выход целевого продукта.
Ранее врачи пришли к выводу, что 80% всех заболеваний прямо или опосредованно связаны с избыточным поступлением сахара в организм человека. Он способствует появлению и развитию диабета, атеросклероза, гипертонической и ишемической болезни сердца.
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