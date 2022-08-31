https://crimea.ria.ru/20220831/rossiyskie-uchenye-sozdali-bezvrednyy-sakhar-1124359691.html

Российские ученые создали безвредный сахар

Российские ученые создали безвредный сахар - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Российские ученые создали безвредный сахар

Ученые Вятского государственного университета создали безвредный сахар, который призван заменить традиционный углеводный продукт и внести вклад в борьбу с... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T21:12

2022-08-31T21:12

2022-08-31T16:35

здоровье

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Ученые Вятского государственного университета создали безвредный сахар, который призван заменить традиционный углеводный продукт и внести вклад в борьбу с ожирением. Об этом сообщают "Кубанские новости".По словам проректора по науке ВятГУ Сергея Литвинца, проект, в первую очередь, нацелен не на получение низкокалорийного продукта, а на разработку рецептуры, которая уменьшит стоимость продукта на выходе."Сырье, белок, производство — все отечественное, и главное, что продукт будет отечественный. Это исследование уникально для России", — подчеркнул Литвинец.Уточняется, что сейчас ученые университета работают над сборкой генетических конструкций и подбором оптимальных элементов, обеспечивающих высокий выход целевого продукта.Ранее врачи пришли к выводу, что 80% всех заболеваний прямо или опосредованно связаны с избыточным поступлением сахара в организм человека. Он способствует появлению и развитию диабета, атеросклероза, гипертонической и ишемической болезни сердца.

https://crimea.ria.ru/20220108/endokrinolog-rasskazala-k-chemu-privedet-otkaz-ot-sladkoy-zhizni-1121972429.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, наука и технологии