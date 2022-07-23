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"Сахарная" привычка: как победить свою зависимость - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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"Сахарная" привычка: как победить свою зависимость
"Сахарная" привычка: как победить свою зависимость - РИА Новости Крым, 22.07.2022
"Сахарная" привычка: как победить свою зависимость
80% всех заболеваний прямо или опосредованно связаны с избыточным поступлением сахара в организм человека, рассказали врачи в материале "Комсомольской правды". РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-23T08:45
2022-07-22T20:18
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. 80% всех заболеваний прямо или опосредованно связаны с избыточным поступлением сахара в организм человека, рассказали врачи в материале "Комсомольской правды".По словам медиков, сахар способствует появлению и развитию многих заболеваний, в том числе диабета, атеросклероза, гипертонической и ишемической болезни сердца. По рекомендации ВОЗ дневная норма потребления сахара – не более 10 чайных ложек.При этом тягу к сладкому диетологи объясняют нехваткой в питании достаточного количества минералов и витаминов (магния, цинка, витаминов группы В и т.д.). Для того, чтобы снизить потребление сладостей, достаточно восполнить этот дефицит, считает диетолог аллерголог-иммунолог Венера Османова.Хронический стресс, при котором организм нуждается в постоянном поддержании высокого уровня сахара в крови, также может быть причиной "сладкой зависимости". Еще одна причина – дефицит сна, при котором возможно состояние, когда человек ест, но не наедается."Нарушение сна негативно влияют на гормональный фон, в дисбаланс вовлечены гормоны, регулирующие углеводный обмен – грелин (гормон голода) и лептин (гормон насыщения). Они вырабатываются ночью и помогают регулировать аппетит", - рассказывает Венера Османова.Что делать? В первую очередь важно обратить внимание на свой рацион, который должен быть разнообразным, полноценным и наполненным достаточным количеством жиров и белков. Это поможет поддерживать уровень сахара в стабильном состоянии. Медик рекомендует употреблять орехи, фасоль, яйца, треску, зелень (листья салата, шпинат). Последнее поможет также отбить желание поесть сладкое.Рекомендуется также внимательно изучать содержание продуктов на этикетках, так как сахар может скрываться за разными названиями и в разных продуктах (полуфабрикатах, колбасе, паштете, кетчупе и др.). Фруктоза, которая содержится в продуктах диетического питания, является самой вредной из сахаров и приводит к ожирению.
https://crimea.ria.ru/20220628/strast-k-sladkomu-u-rossiyan-vyzvana-mutatsiyami-genov--uchenye-1123689197.html
https://crimea.ria.ru/20220108/endokrinolog-rasskazala-k-chemu-privedet-otkaz-ot-sladkoy-zhizni-1121972429.html
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общество, совет эксперта, здоровье
"Сахарная" привычка: как победить свою зависимость

Эксперты рассказали, чем опасна зависимость от сахара и как с ней справиться

08:45 23.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПирожное
Пирожное - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. 80% всех заболеваний прямо или опосредованно связаны с избыточным поступлением сахара в организм человека, рассказали врачи в материале "Комсомольской правды".
По словам медиков, сахар способствует появлению и развитию многих заболеваний, в том числе диабета, атеросклероза, гипертонической и ишемической болезни сердца. По рекомендации ВОЗ дневная норма потребления сахара – не более 10 чайных ложек.
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При этом тягу к сладкому диетологи объясняют нехваткой в питании достаточного количества минералов и витаминов (магния, цинка, витаминов группы В и т.д.). Для того, чтобы снизить потребление сладостей, достаточно восполнить этот дефицит, считает диетолог аллерголог-иммунолог Венера Османова.
Хронический стресс, при котором организм нуждается в постоянном поддержании высокого уровня сахара в крови, также может быть причиной "сладкой зависимости". Еще одна причина – дефицит сна, при котором возможно состояние, когда человек ест, но не наедается.
"Нарушение сна негативно влияют на гормональный фон, в дисбаланс вовлечены гормоны, регулирующие углеводный обмен – грелин (гормон голода) и лептин (гормон насыщения). Они вырабатываются ночью и помогают регулировать аппетит", - рассказывает Венера Османова.
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Что делать? В первую очередь важно обратить внимание на свой рацион, который должен быть разнообразным, полноценным и наполненным достаточным количеством жиров и белков. Это поможет поддерживать уровень сахара в стабильном состоянии. Медик рекомендует употреблять орехи, фасоль, яйца, треску, зелень (листья салата, шпинат). Последнее поможет также отбить желание поесть сладкое.
Рекомендуется также внимательно изучать содержание продуктов на этикетках, так как сахар может скрываться за разными названиями и в разных продуктах (полуфабрикатах, колбасе, паштете, кетчупе и др.). Фруктоза, которая содержится в продуктах диетического питания, является самой вредной из сахаров и приводит к ожирению.
 
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