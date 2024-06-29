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Когда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детей - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Когда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детей
Когда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детей - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Когда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детей
Арбузы и дыни могут принести вред маленьким детям. Эти продукты им следует давать в строго ограниченном количестве, а малышам до года лучше не употреблять их... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T19:31
2024-06-29T19:31
арбуз
радио "спутник в крыму"
здоровье
совет эксперта
питание
здоровое питание
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Арбузы и дыни могут принести вред маленьким детям. Эти продукты им следует давать в строго ограниченном количестве, а малышам до года лучше не употреблять их совсем. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала врач-гастроэнтеролог многопрофильной клинической больницы Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Сабина Юсуфова.Норма употребления арбузов для малышей от двух до шести лет – не более 150 граммов однократно, говорит врач. Начиная с семи лет бахчевые можно употреблять без ограничений, поскольку в них находится много полезных для человека веществ.Опасность могут представлять нитраты, которые могут содержаться в плодах из-за несоблюдения норм обработки при их выращивании. Часто содержание нитратов повышено в ранних ягодах, поэтому специалисты советуют употреблять их с осторожностью.Отравление нитратами проявляется такими симптомами, как рвота, диарея, увеличение частоты сердечных сокращений, отеки, посинение кожи. Они проявляются в течение четырех часов после употребления плодов.В качестве первой помощи гастроэнтеролог советует употребить энтеросорбенты, а также обильное питье. В острых случаях следует вызывать скорую помощь.В этом году из-за аномальной жары арбузы и дыни в Крыму созревают быстрее. Массовый сбор урожая начнется не в августе, как обычно, а примерно в середине июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахКак не отравиться арбузами – диетологЭксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
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РИА Новости Крым
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арбуз, здоровье, совет эксперта, питание, здоровое питание, дети
Когда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детей

Гастроэнтеролог назвала нормы употребления арбузов и дынь для маленьких детей

19:31 29.06.2024
 
© РИА Новости . Игорь Онучин / Перейти в фотобанкАрбуз. Архивное фото
Арбуз. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Игорь Онучин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Арбузы и дыни могут принести вред маленьким детям. Эти продукты им следует давать в строго ограниченном количестве, а малышам до года лучше не употреблять их совсем. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала врач-гастроэнтеролог многопрофильной клинической больницы Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Сабина Юсуфова.

"Мы не рекомендуем до года давать детям арбузы или дыни, потому что у них нет ферментов, чтобы их усваивать. Детям от одного до двух лет можно употреблять 1-2 столовые ложки в день", – порекомендовала она.

Норма употребления арбузов для малышей от двух до шести лет – не более 150 граммов однократно, говорит врач. Начиная с семи лет бахчевые можно употреблять без ограничений, поскольку в них находится много полезных для человека веществ.

"В арбузах много клетчатки, кальция, магния, фолиевой кислоты, других полезных микроэлементов, которые содержатся там в большом количестве", – сказала эксперт.

Опасность могут представлять нитраты, которые могут содержаться в плодах из-за несоблюдения норм обработки при их выращивании. Часто содержание нитратов повышено в ранних ягодах, поэтому специалисты советуют употреблять их с осторожностью.

"Нитраты в больших концентрациях способны превращать гемоглобин в метгемоглобин, который блокирует транспорт кислорода. В ткани возникает кислородное голодание, от чего страдает и сердце, и мозг, и другие органы", – говорит Сабина Юсуфова.

Отравление нитратами проявляется такими симптомами, как рвота, диарея, увеличение частоты сердечных сокращений, отеки, посинение кожи. Они проявляются в течение четырех часов после употребления плодов.
В качестве первой помощи гастроэнтеролог советует употребить энтеросорбенты, а также обильное питье. В острых случаях следует вызывать скорую помощь.
В этом году из-за аномальной жары арбузы и дыни в Крыму созревают быстрее. Массовый сбор урожая начнется не в августе, как обычно, а примерно в середине июля.
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