https://crimea.ria.ru/20240629/kogda-arbuzy-vo-vred-gastroenterolog-nazvala-normy-dlya-detey-1138277996.html

Когда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детей

Когда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детей - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Когда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детей

Арбузы и дыни могут принести вред маленьким детям. Эти продукты им следует давать в строго ограниченном количестве, а малышам до года лучше не употреблять их... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T19:31

2024-06-29T19:31

2024-06-29T19:31

арбуз

радио "спутник в крыму"

здоровье

совет эксперта

питание

здоровое питание

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Арбузы и дыни могут принести вред маленьким детям. Эти продукты им следует давать в строго ограниченном количестве, а малышам до года лучше не употреблять их совсем. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала врач-гастроэнтеролог многопрофильной клинической больницы Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Сабина Юсуфова.Норма употребления арбузов для малышей от двух до шести лет – не более 150 граммов однократно, говорит врач. Начиная с семи лет бахчевые можно употреблять без ограничений, поскольку в них находится много полезных для человека веществ.Опасность могут представлять нитраты, которые могут содержаться в плодах из-за несоблюдения норм обработки при их выращивании. Часто содержание нитратов повышено в ранних ягодах, поэтому специалисты советуют употреблять их с осторожностью.Отравление нитратами проявляется такими симптомами, как рвота, диарея, увеличение частоты сердечных сокращений, отеки, посинение кожи. Они проявляются в течение четырех часов после употребления плодов.В качестве первой помощи гастроэнтеролог советует употребить энтеросорбенты, а также обильное питье. В острых случаях следует вызывать скорую помощь.В этом году из-за аномальной жары арбузы и дыни в Крыму созревают быстрее. Массовый сбор урожая начнется не в августе, как обычно, а примерно в середине июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахКак не отравиться арбузами – диетологЭксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арбуз, здоровье, совет эксперта, питание, здоровое питание, дети