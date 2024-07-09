https://crimea.ria.ru/20240709/trud-v-anomalnuyu-zharu-mogut-li-krymchanam-sokratit-rabochiy-den-1138712374.html
Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день
Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день
Из-за установившейся в Крыму аномально жаркой погоды межрегиональное управление Роспотребнадзора рекомендует сокращать рабочий день на 1-4 часа, однако далеко... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T14:04
2024-07-09T14:04
2024-07-09T14:04
погода в крыму
крымская погода
закон и право
крым
работа
роспотребнадзор
надежда краденова
федерация независимых профсоюзов крыма
торгово-промышленная палата (тпп) крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Из-за установившейся в Крыму аномально жаркой погоды межрегиональное управление Роспотребнадзора рекомендует сокращать рабочий день на 1-4 часа, однако далеко не все работодатели в республике следуют этим рекомендациям. Об этом шла речь на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым с участием представителей Роспотребнадзора, Федерации независимых профсоюзов Крыма, Торгово-промышленной палаты РК и экспертов.Как законно уйти домой пораньшеКак отметила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Екатерина Иваниченко, жаркая погода приводит к ухудшению условий труда, особенно это касается тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, не оснащенных климатическим оборудованием.Труд на открытом воздухе при температуре свыше +32 градусов считается работой в условиях экстремальных температур. Рекомендуется такие работы переносить на утренние и вечерние часы. Если в это время температура воздуха такая же высокая, рекомендуется 15-20 минут проводить на рабочем месте и после этого примерно столько же отдыхать в прохладном помещении, указала Иваничено.В свою очередь в оборудованных кондиционерами помещениях рекомендовано поддерживать температуру 24-25 градусов. Меньшие температуры могут привести к температурному стрессу при выходе на улицу.Для того чтобы не допустить обезвоживания организма, следует соблюдать питьевой режим, а рекомендуемая температура питьевой воды, напитков или чая не должна превышать 10-15 градусов, добавила специалист.Что обязан сделать работодательОднако все вышеуказанное – не четкие правила, а всего лишь рекомендации. Председатель комитета по трудовому законодательству Торгово-промышленной палаты Крыма Светлана Зайцева констатировала, что трудовое законодательство на сегодняшний день не содержит конкретики по поводу сокращения рабочего времени при жаре. Соответствующий приказа Министерства труда и соцзащиты РФ так и не вступил в силу.В то же время есть статья 214 Трудового кодекса РФ, устанавливающая обязанности работодателя. В ней четко говорится о том, что работодатель обязан создавать условия труда, соответствующие санитарным и другим требованиям, в том числе по созданию микроклимата, позволяющего работать в нормальных условиях, отметила представитель ТПП Крыма. Кроме этого, действует закон о специальной оценке условий труда, который дает возможность определять параметры при измерении опасных условий труда на рабочих местах.У работодателя нет обязанности сокращать рабочий день в жару, однако если он не в состоянии обеспечить безопасные условия труда, работодатель обязан объявить простой, поясняет Зайцева. В этом случае он оплачивается из расчета не менее двух третей заработка (тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя).Профсоюзы и сиестаЕсли из-за аномальной жары возникает угроза жизни и здоровью сотрудника, работодателю грозит административная ответственность, напомнила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК) Надежда Краденова.По словам Краденовой, в ситуации, когда законодательство в части работы в неблагоприятных погодных условиях не урегулировано, самый главный документ, в котором работодатель может предусмотреть соответствующие льготы и гарантии, в том числе сокращенный рабочий день и дополнительные оплачиваемые перерывы в жару – коллективный договор. Там, где есть профсоюзные организации, эта работа уже ведется."В Крыму на данный момент действует порядка 1880 коллективных договоров, которыми охвачены 232 тысячи человек. Это составляет около 70% от общего количества официально зарегистрированных работающих. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей были охвачены коллективными договорами", – уточнила она.Практика сокращения рабочего дня в жару хотя и не повсеместно, но применяется. Однако это касается только тех предприятий, где есть профсоюзные организации. Там, где их нет, работнику придется самостоятельно защищать свои интересы. В таких случаях эксперты советуют внимательно изучить законодательство, права и обязанности работников и работодателей, попробовать договорится с начальством, а если оно не желает уступать – обращаться в инспекцию по труду или в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов КрымаЖарче с каждым днем: воздух в Крыму на неделе прогреется до +40
https://crimea.ria.ru/20240705/kak-vybrat-i-ustanovit-konditsioner--sovety-eksperta-1138633405.html
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погода в крыму, крымская погода, закон и право, крым, работа, роспотребнадзор, надежда краденова, федерация независимых профсоюзов крыма, торгово-промышленная палата (тпп) крыма, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Из-за установившейся в Крыму аномально жаркой погоды межрегиональное управление Роспотребнадзора рекомендует сокращать рабочий день на 1-4 часа, однако далеко не все работодатели в республике следуют этим рекомендациям. Об этом шла речь на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым с участием представителей Роспотребнадзора, Федерации независимых профсоюзов Крыма, Торгово-промышленной палаты РК и экспертов.
Как законно уйти домой пораньше
Как отметила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Екатерина Иваниченко, жаркая погода приводит к ухудшению условий труда, особенно это касается тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, не оснащенных климатическим оборудованием.
"Если температура в рабочем помещении, которое не оборудовано кондиционерами, повышается до +28,5 градуса, мы рекомендуем сокращать рабочий день на один час. Если температура достигает 29 градусов – на два часа, в случае прогревания воздуха до 30,5 градуса и выше – на 4 часа", - сказала специалист.
Труд на открытом воздухе при температуре свыше +32 градусов считается работой в условиях экстремальных температур. Рекомендуется такие работы переносить на утренние и вечерние часы. Если в это время температура воздуха такая же высокая, рекомендуется 15-20 минут проводить на рабочем месте и после этого примерно столько же отдыхать в прохладном помещении, указала Иваничено.
В свою очередь в оборудованных кондиционерами помещениях рекомендовано поддерживать температуру 24-25 градусов. Меньшие температуры могут привести к температурному стрессу при выходе на улицу.
Для того чтобы не допустить обезвоживания организма, следует соблюдать питьевой режим, а рекомендуемая температура питьевой воды, напитков или чая не должна превышать 10-15 градусов, добавила специалист.
Что обязан сделать работодатель
Однако все вышеуказанное – не четкие правила, а всего лишь рекомендации. Председатель комитета по трудовому законодательству Торгово-промышленной палаты Крыма Светлана Зайцева констатировала, что трудовое законодательство на сегодняшний день не содержит конкретики по поводу сокращения рабочего времени при жаре. Соответствующий приказа Министерства труда и соцзащиты РФ так и не вступил в силу.
"На сегодняшний день рассматривается изменения в Трудовой кодекс, которые говорят о том, для каких категорий граждан можно сократить рабочее время. Туда хотят добавить данные рекомендации. Пока это только предложение, внесенное в Госдуму. На данный момент ни один федеральный закон такой конкретики не имеет ", - пояснила Зайцева.
В то же время есть статья 214 Трудового кодекса РФ, устанавливающая обязанности работодателя. В ней четко говорится о том, что работодатель обязан создавать условия труда, соответствующие санитарным и другим требованиям, в том числе по созданию микроклимата, позволяющего работать в нормальных условиях, отметила представитель ТПП Крыма. Кроме этого, действует закон о специальной оценке условий труда, который дает возможность определять параметры при измерении опасных условий труда на рабочих местах.
У работодателя нет обязанности сокращать рабочий день в жару, однако если он не в состоянии обеспечить безопасные условия труда, работодатель обязан объявить простой, поясняет Зайцева. В этом случае он оплачивается из расчета не менее двух третей заработка (тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя).
Профсоюзы и сиеста
Если из-за аномальной жары возникает угроза жизни и здоровью сотрудника, работодателю грозит административная ответственность, напомнила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК) Надежда Краденова.
"У нас есть обращения от работников, в том числе тех, которые трудятся и на открытой местности, и в помещениях. Есть, к сожалению, и летальные исходы, когда сотрудник умер на рабочем месте в период такой аномальной температуры. Недавно скончалась женщина-виноградарь, она работала в поле, почувствовала себя плохо. Раньше она жаловалась на сердце", - рассказала она.
По словам Краденовой, в ситуации, когда законодательство в части работы в неблагоприятных погодных условиях не урегулировано, самый главный документ, в котором работодатель может предусмотреть соответствующие льготы и гарантии, в том числе сокращенный рабочий день и дополнительные оплачиваемые перерывы в жару – коллективный договор. Там, где есть профсоюзные организации, эта работа уже ведется.
"В Крыму на данный момент действует порядка 1880 коллективных договоров, которыми охвачены 232 тысячи человек. Это составляет около 70% от общего количества официально зарегистрированных работающих. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей были охвачены коллективными договорами", – уточнила она.
Практика сокращения рабочего дня в жару хотя и не повсеместно, но применяется. Однако это касается только тех предприятий, где есть профсоюзные организации. Там, где их нет, работнику придется самостоятельно защищать свои интересы. В таких случаях эксперты советуют внимательно изучить законодательство, права и обязанности работников и работодателей, попробовать договорится с начальством, а если оно не желает уступать – обращаться в инспекцию по труду или в суд.
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