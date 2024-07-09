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Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день

Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день

Из-за установившейся в Крыму аномально жаркой погоды межрегиональное управление Роспотребнадзора рекомендует сокращать рабочий день на 1-4 часа, однако далеко... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T14:04

2024-07-09T14:04

2024-07-09T14:04

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Из-за установившейся в Крыму аномально жаркой погоды межрегиональное управление Роспотребнадзора рекомендует сокращать рабочий день на 1-4 часа, однако далеко не все работодатели в республике следуют этим рекомендациям. Об этом шла речь на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым с участием представителей Роспотребнадзора, Федерации независимых профсоюзов Крыма, Торгово-промышленной палаты РК и экспертов.Как законно уйти домой пораньшеКак отметила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Екатерина Иваниченко, жаркая погода приводит к ухудшению условий труда, особенно это касается тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, не оснащенных климатическим оборудованием.Труд на открытом воздухе при температуре свыше +32 градусов считается работой в условиях экстремальных температур. Рекомендуется такие работы переносить на утренние и вечерние часы. Если в это время температура воздуха такая же высокая, рекомендуется 15-20 минут проводить на рабочем месте и после этого примерно столько же отдыхать в прохладном помещении, указала Иваничено.В свою очередь в оборудованных кондиционерами помещениях рекомендовано поддерживать температуру 24-25 градусов. Меньшие температуры могут привести к температурному стрессу при выходе на улицу.Для того чтобы не допустить обезвоживания организма, следует соблюдать питьевой режим, а рекомендуемая температура питьевой воды, напитков или чая не должна превышать 10-15 градусов, добавила специалист.Что обязан сделать работодательОднако все вышеуказанное – не четкие правила, а всего лишь рекомендации. Председатель комитета по трудовому законодательству Торгово-промышленной палаты Крыма Светлана Зайцева констатировала, что трудовое законодательство на сегодняшний день не содержит конкретики по поводу сокращения рабочего времени при жаре. Соответствующий приказа Министерства труда и соцзащиты РФ так и не вступил в силу.В то же время есть статья 214 Трудового кодекса РФ, устанавливающая обязанности работодателя. В ней четко говорится о том, что работодатель обязан создавать условия труда, соответствующие санитарным и другим требованиям, в том числе по созданию микроклимата, позволяющего работать в нормальных условиях, отметила представитель ТПП Крыма. Кроме этого, действует закон о специальной оценке условий труда, который дает возможность определять параметры при измерении опасных условий труда на рабочих местах.У работодателя нет обязанности сокращать рабочий день в жару, однако если он не в состоянии обеспечить безопасные условия труда, работодатель обязан объявить простой, поясняет Зайцева. В этом случае он оплачивается из расчета не менее двух третей заработка (тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя).Профсоюзы и сиестаЕсли из-за аномальной жары возникает угроза жизни и здоровью сотрудника, работодателю грозит административная ответственность, напомнила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК) Надежда Краденова.По словам Краденовой, в ситуации, когда законодательство в части работы в неблагоприятных погодных условиях не урегулировано, самый главный документ, в котором работодатель может предусмотреть соответствующие льготы и гарантии, в том числе сокращенный рабочий день и дополнительные оплачиваемые перерывы в жару – коллективный договор. Там, где есть профсоюзные организации, эта работа уже ведется."В Крыму на данный момент действует порядка 1880 коллективных договоров, которыми охвачены 232 тысячи человек. Это составляет около 70% от общего количества официально зарегистрированных работающих. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей были охвачены коллективными договорами", – уточнила она.Практика сокращения рабочего дня в жару хотя и не повсеместно, но применяется. Однако это касается только тех предприятий, где есть профсоюзные организации. Там, где их нет, работнику придется самостоятельно защищать свои интересы. В таких случаях эксперты советуют внимательно изучить законодательство, права и обязанности работников и работодателей, попробовать договорится с начальством, а если оно не желает уступать – обращаться в инспекцию по труду или в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов КрымаЖарче с каждым днем: воздух в Крыму на неделе прогреется до +40

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