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Жарче с каждым днем: воздух в Крыму на неделе прогреется до +40
Жарче с каждым днем: воздух в Крыму на неделе прогреется до +40 - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Жарче с каждым днем: воздух в Крыму на неделе прогреется до +40
Всю неделю антициклон будет усиливать свое влияние на Юг России, и воздух в Крыму прогреется до +39...+40 градусов, побив новые рекорды. Такой прогноз в эфире... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T18:31
2024-07-07T18:31
2024-07-07T18:31
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
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40-градусная жара идет в Крым – погода на неделю от ФОБОС
40-градусная жара идет в Крым – погода на неделю от ФОБОС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Всю неделю антициклон будет усиливать свое влияние на Юг России, и воздух в Крыму прогреется до +39...+40 градусов, побив новые рекорды. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, всю неделю в Крыму будет преобладать переменная облачность, при этом какие-то значимые осадки маловероятны. Температурный режим в ночное время будет колебаться в среднем от +18 до +23 градусов, а во второй половине недели температура воздуха ночью составит от +20 до +25. В светлое же время суток на следующей неделе на полуострове будет жарче с каждым днем, прогнозирует специалист.По словам специалиста, это уже заявка на новые рекордные показатели для Крыма в эти дни на "макушку лета"."Например, в среду и в четверг в Симферополе будет +37...+38 градусов. На эти числа приходятся рекорды: +37,4 – это 2002 год и +36,6 – это 1996 год. Так что есть все шансы на то, что эти значения будут побиты, и в Крыму именно для этих дней будет установлена серия температурных рекордов, которых не было за всю историю регулярных метеорологических наблюдений", – сказал Тишковец.Он отметил, что самая высокая температура за весь июль фиксировалась в столице Крыма в 1971 году – это было +39,3.Ранее начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая высказала мнение, что в Крым на второй неделе июля придет жара до +37, но до +40 воздух вряд ли прогреется.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара идет в КрымЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуПочему в Крыму участились паводки – мнение эксперта
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода
Жарче с каждым днем: воздух в Крыму на неделе прогреется до +40
40-градусная жара идет в Крым – погода на неделю от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым.
Всю неделю антициклон будет усиливать свое влияние на Юг России, и воздух в Крыму прогреется до +39...+40 градусов, побив новые рекорды. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, всю неделю в Крыму будет преобладать переменная облачность, при этом какие-то значимые осадки маловероятны.
Температурный режим в ночное время будет колебаться в среднем от +18 до +23 градусов, а во второй половине недели температура воздуха ночью составит от +20 до +25. В светлое же время суток на следующей неделе на полуострове будет жарче с каждым днем, прогнозирует специалист.
"Понедельник начнется с +32...+37 градусов. Дальше – больше: вторник уже +34...+39. А начиная со среды температура воздуха в Крыму днем составит +35...+40 градусов", – предупредил Тишковец.
По словам специалиста, это уже заявка на новые рекордные показатели для Крыма в эти дни на "макушку лета".
"Например, в среду и в четверг в Симферополе будет +37...+38 градусов. На эти числа приходятся рекорды: +37,4 – это 2002 год и +36,6 – это 1996 год. Так что есть все шансы на то, что эти значения будут побиты, и в Крыму именно для этих дней будет установлена серия температурных рекордов, которых не было за всю историю регулярных метеорологических наблюдений", – сказал Тишковец.
Он отметил, что самая высокая температура за весь июль фиксировалась в столице Крыма в 1971 году – это было +39,3.
"Июль у нас продолжается с положительным отклонением температуры от нормы в Крыму почти на 4 градуса. Так что готовимся к жаре, засушливому периоду в ближайшую неделю", – заключил эксперт.
Ранее начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая высказала мнение
, что в Крым на второй неделе июля придет жара до +37, но до +40 воздух вряд ли прогреется.
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