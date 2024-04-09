Почему в Крыму участились паводки – мнение эксперта
Глобальное изменение климата является причиной участившихся паводков в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. За последние годы в Крыму участилось количество разрушительных паводков, и одна из причин для этого – глобальное изменение климата. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.
"Из-за глобального изменения климата у нас перераспределяется характер осадков, они начинают выпадать такими большими зарядами, то есть большое количество за ограниченное время. То же самое происходит с температурой. Летом у нас могут происходить так называемые волны жары. В итоге та норма осадков, которая должна выпасть за месяц, бывает, выпадает за несколько дней", – объяснил Вахрушев.
Особенно это опасно, когда начинает формироваться так называемый плоскостной сток, объяснил Игорь Вахрушев. Почва насыщается влагой настолько, что уже перестает ее поглощать, а выпадение осадков продолжается. Тогда русла рек или временных водотоков начинают переполняться, как это произошло в 2021 году в Ялте.
"В весенний период резкое повышение температуры может вызвать резкое таяние снегов, которые лежат на крымских яйлах. Снег является источником питания для карстовых вод, а карстовые воды, в свою очередь, питают различные источники. Это часто сопровождается дождями и тоже может привести к резкому повышению уровня воды в реках", – предупреждает ученый.
Кроме природных явлений, к паводкам могут приводить причины техногенного характера. Это создание искусственных русел рек, зарегулирование стоков, создание водохранилищ и так далее.
"Например, во время паводка в Керчи (в 2021 г. – ред.) никто не ожидал, что спокойная равнинная речка Мелек-Чесме выйдет из берегов. А для этого была причина техногенная, выше по течению разрушились водонакопительные сооружения, построенные еще во времена СССР. Они дали дополнительный сброс в реку, и она вышла из берегов", – напомнил Вахрушев.
Однако после разрушительных паводков 2021 года власти Крыма уделили большое внимание устранению техногенных причин таких катаклизмов. Были расчищены русла рек, которые могут стать причиной подтоплений.
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