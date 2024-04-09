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Почему в Крыму участились паводки – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Почему в Крыму участились паводки – мнение эксперта
Почему в Крыму участились паводки – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Почему в Крыму участились паводки – мнение эксперта
За последние годы в Крыму участилось количество разрушительных паводков, и одна из причин для этого – глобальное изменение климата. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T19:31
2024-04-09T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. За последние годы в Крыму участилось количество разрушительных паводков, и одна из причин для этого – глобальное изменение климата. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.Особенно это опасно, когда начинает формироваться так называемый плоскостной сток, объяснил Игорь Вахрушев. Почва насыщается влагой настолько, что уже перестает ее поглощать, а выпадение осадков продолжается. Тогда русла рек или временных водотоков начинают переполняться, как это произошло в 2021 году в Ялте."В весенний период резкое повышение температуры может вызвать резкое таяние снегов, которые лежат на крымских яйлах. Снег является источником питания для карстовых вод, а карстовые воды, в свою очередь, питают различные источники. Это часто сопровождается дождями и тоже может привести к резкому повышению уровня воды в реках", – предупреждает ученый.Кроме природных явлений, к паводкам могут приводить причины техногенного характера. Это создание искусственных русел рек, зарегулирование стоков, создание водохранилищ и так далее.Однако после разрушительных паводков 2021 года власти Крыма уделили большое внимание устранению техногенных причин таких катаклизмов. Были расчищены русла рек, которые могут стать причиной подтоплений.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получил 1,7 млрд руб. на ремонт домов после наводненияНа ремонт пострадавших от паводков дорог в Крыму направят 2 млрд рублейКрым получит очередной транш на компенсации расходов от летних паводков
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мнения, паводки, крым, природа, крымская погода, игорь вахрушев
Почему в Крыму участились паводки – мнение эксперта

Глобальное изменение климата является причиной участившихся паводков в Крыму

19:31 09.04.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСобака во время паводка
Собака во время паводка - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. За последние годы в Крыму участилось количество разрушительных паводков, и одна из причин для этого – глобальное изменение климата. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

"Из-за глобального изменения климата у нас перераспределяется характер осадков, они начинают выпадать такими большими зарядами, то есть большое количество за ограниченное время. То же самое происходит с температурой. Летом у нас могут происходить так называемые волны жары. В итоге та норма осадков, которая должна выпасть за месяц, бывает, выпадает за несколько дней", – объяснил Вахрушев.

Особенно это опасно, когда начинает формироваться так называемый плоскостной сток, объяснил Игорь Вахрушев. Почва насыщается влагой настолько, что уже перестает ее поглощать, а выпадение осадков продолжается. Тогда русла рек или временных водотоков начинают переполняться, как это произошло в 2021 году в Ялте.
"В весенний период резкое повышение температуры может вызвать резкое таяние снегов, которые лежат на крымских яйлах. Снег является источником питания для карстовых вод, а карстовые воды, в свою очередь, питают различные источники. Это часто сопровождается дождями и тоже может привести к резкому повышению уровня воды в реках", – предупреждает ученый.
Кроме природных явлений, к паводкам могут приводить причины техногенного характера. Это создание искусственных русел рек, зарегулирование стоков, создание водохранилищ и так далее.

"Например, во время паводка в Керчи (в 2021 г. – ред.) никто не ожидал, что спокойная равнинная речка Мелек-Чесме выйдет из берегов. А для этого была причина техногенная, выше по течению разрушились водонакопительные сооружения, построенные еще во времена СССР. Они дали дополнительный сброс в реку, и она вышла из берегов", – напомнил Вахрушев.

Однако после разрушительных паводков 2021 года власти Крыма уделили большое внимание устранению техногенных причин таких катаклизмов. Были расчищены русла рек, которые могут стать причиной подтоплений.
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