https://crimea.ria.ru/20240409/pochemu-v-krymu-uchastilis-pavodki--mnenie-eksperta-1136407143.html

Почему в Крыму участились паводки – мнение эксперта

Почему в Крыму участились паводки – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Почему в Крыму участились паводки – мнение эксперта

За последние годы в Крыму участилось количество разрушительных паводков, и одна из причин для этого – глобальное изменение климата. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T19:31

2024-04-09T19:31

2024-04-09T19:31

мнения

эксклюзивы риа новости крым

паводки

крым

природа

крымская погода

игорь вахрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111860/47/1118604722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e41d1d5d0eaa87e7a7e01ce546688bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. За последние годы в Крыму участилось количество разрушительных паводков, и одна из причин для этого – глобальное изменение климата. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.Особенно это опасно, когда начинает формироваться так называемый плоскостной сток, объяснил Игорь Вахрушев. Почва насыщается влагой настолько, что уже перестает ее поглощать, а выпадение осадков продолжается. Тогда русла рек или временных водотоков начинают переполняться, как это произошло в 2021 году в Ялте."В весенний период резкое повышение температуры может вызвать резкое таяние снегов, которые лежат на крымских яйлах. Снег является источником питания для карстовых вод, а карстовые воды, в свою очередь, питают различные источники. Это часто сопровождается дождями и тоже может привести к резкому повышению уровня воды в реках", – предупреждает ученый.Кроме природных явлений, к паводкам могут приводить причины техногенного характера. Это создание искусственных русел рек, зарегулирование стоков, создание водохранилищ и так далее.Однако после разрушительных паводков 2021 года власти Крыма уделили большое внимание устранению техногенных причин таких катаклизмов. Были расчищены русла рек, которые могут стать причиной подтоплений.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получил 1,7 млрд руб. на ремонт домов после наводненияНа ремонт пострадавших от паводков дорог в Крыму направят 2 млрд рублейКрым получит очередной транш на компенсации расходов от летних паводков

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, паводки, крым, природа, крымская погода, игорь вахрушев