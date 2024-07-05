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Аномальная жара идет в Крым - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Аномальная жара идет в Крым
Аномальная жара идет в Крым - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Аномальная жара идет в Крым
В Крыму ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T12:23
2024-07-05T12:23
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.В МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности: поддерживать в помещении прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка).Также важно употреблять больше воды, принимать прохладный душ или ванну, сократить пребывание на открытом воздухе и не употреблять алкогольные напитки, так как это проводит к обезвоживанию организма.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правилВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваКогда в Крым придет 40-градусная жара
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Аномальная жара идет в Крым

Аномальная жара с температурой воздуха на 7 градусов выше нормы ожидается в Крыму

12:23 05.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Алушты
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 7 по 11 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит +33…38 градуса", - говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности: поддерживать в помещении прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка).
Также важно употреблять больше воды, принимать прохладный душ или ванну, сократить пребывание на открытом воздухе и не употреблять алкогольные напитки, так как это проводит к обезвоживанию организма.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.
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