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Аномальная жара идет в Крым
Аномальная жара идет в Крым - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Аномальная жара идет в Крым
В Крыму ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T12:23
2024-07-05T12:23
2024-07-05T12:23
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.В МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности: поддерживать в помещении прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка).Также важно употреблять больше воды, принимать прохладный душ или ванну, сократить пребывание на открытом воздухе и не употреблять алкогольные напитки, так как это проводит к обезвоживанию организма.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правилВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваКогда в Крым придет 40-градусная жара
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Аномальная жара идет в Крым
Аномальная жара с температурой воздуха на 7 градусов выше нормы ожидается в Крыму