https://crimea.ria.ru/20240705/anomalnaya-zhara-idet-v-krym-1138621912.html

Аномальная жара идет в Крым

Аномальная жара идет в Крым - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Аномальная жара идет в Крым

В Крыму ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T12:23

2024-07-05T12:23

2024-07-05T12:23

штормовое предупреждение

гу мчс рф по республике крым

погода в крыму

крымская погода

безопасность республики крым и севастополя

общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119865448_0:119:1620:1030_1920x0_80_0_0_8a0067c7026f9751e9ec76904cd52611.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.В МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности: поддерживать в помещении прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка).Также важно употреблять больше воды, принимать прохладный душ или ванну, сократить пребывание на открытом воздухе и не употреблять алкогольные напитки, так как это проводит к обезвоживанию организма.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правилВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваКогда в Крым придет 40-градусная жара

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, безопасность республики крым и севастополя, общество, здоровье