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Пожар в бухте Инал возле Туапсе - для тушения задействована авиация
Пожар в бухте Инал возле Туапсе - для тушения задействована авиация - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Пожар в бухте Инал возле Туапсе - для тушения задействована авиация
Авиация МЧС России ликвидирует природный пожар в Краснодарском крае, разыскиваются возможные поджигатели. Об этом сообщают оперативный штаб Краснодарского края... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T09:32
2024-07-08T09:32
2024-07-08T09:32
пожар
туапсе
происшествия
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Авиация МЧС России ликвидирует природный пожар в Краснодарском крае, разыскиваются возможные поджигатели. Об этом сообщают оперативный штаб Краснодарского края и краевое ГУ МВД России."Происходит горение в Джубгском и Лермонтовском участковом лесничестве. Площадь горения ориентировочно 1 га", - говорится в сообщении оперштаба.По информации ведомства, угрозы жилым строениям нет, ситуация находится под контролем. Для ликвидации огня привлекается вертолет МЧС России Ка-32, 12 единиц техники, 84 человека."Вертолетом сброшено более 150 кубических метров воды", - уточнили в МЧС.В Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю размещено сообщение о розыске возможных поджигателей.Масштабный пожар в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края вспыхнул накануне вечером. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко. Изначально площадь возгорания составляла 6000 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Алуштой полностью ликвидированСтала известна причина крупного пожара в Ростовской областиПожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека
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РИА Новости Крым
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пожар, туапсе, происшествия, краснодарский край, новости
Пожар в бухте Инал возле Туапсе - для тушения задействована авиация
Вертолет МЧС России привлечен для тушения лесного пожара в бухте Инал возле Туапсе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Авиация МЧС России ликвидирует природный пожар в Краснодарском крае, разыскиваются возможные поджигатели. Об этом сообщают оперативный штаб Краснодарского края и краевое ГУ МВД России.
"Происходит горение в Джубгском и Лермонтовском участковом лесничестве. Площадь горения ориентировочно 1 га", - говорится в сообщении оперштаба.
По информации ведомства, угрозы жилым строениям нет, ситуация находится под контролем. Для ликвидации огня привлекается вертолет МЧС России Ка-32, 12 единиц техники, 84 человека.
"Вертолетом сброшено более 150 кубических метров воды", - уточнили в МЧС.
В Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю размещено сообщение о розыске возможных поджигателей.
"Сотрудниками полиции ОМВД России по Туапсинскому району проводится проверка по факту возможного поджога лесных насаждений в бухте Инал. В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего", - уточняют в полиции.
Масштабный пожар в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края вспыхнул
накануне вечером. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко. Изначально площадь возгорания составляла 6000 квадратных метров.
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