https://crimea.ria.ru/20240708/pozhar-v-bukhte-inal-vozle-tuapse---dlya-tusheniya-zadeystvovana-aviatsiya-1138674957.html

Пожар в бухте Инал возле Туапсе - для тушения задействована авиация

Пожар в бухте Инал возле Туапсе - для тушения задействована авиация - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Пожар в бухте Инал возле Туапсе - для тушения задействована авиация

Авиация МЧС России ликвидирует природный пожар в Краснодарском крае, разыскиваются возможные поджигатели. Об этом сообщают оперативный штаб Краснодарского края... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T09:32

2024-07-08T09:32

2024-07-08T09:32

пожар

туапсе

происшествия

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Авиация МЧС России ликвидирует природный пожар в Краснодарском крае, разыскиваются возможные поджигатели. Об этом сообщают оперативный штаб Краснодарского края и краевое ГУ МВД России."Происходит горение в Джубгском и Лермонтовском участковом лесничестве. Площадь горения ориентировочно 1 га", - говорится в сообщении оперштаба.По информации ведомства, угрозы жилым строениям нет, ситуация находится под контролем. Для ликвидации огня привлекается вертолет МЧС России Ка-32, 12 единиц техники, 84 человека."Вертолетом сброшено более 150 кубических метров воды", - уточнили в МЧС.В Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю размещено сообщение о розыске возможных поджигателей.Масштабный пожар в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края вспыхнул накануне вечером. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко. Изначально площадь возгорания составляла 6000 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Алуштой полностью ликвидированСтала известна причина крупного пожара в Ростовской областиПожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека

туапсе

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, туапсе, происшествия, краснодарский край, новости