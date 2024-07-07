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В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыха - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыха
В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыха - РИА Новости Крым, 08.07.2024
В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыха
В бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края тушат масштабный пожар. Об этом сообщает глава муниципального образования Сергей Бойко. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-07T23:57
2024-07-08T00:18
туапсе
краснодарский край
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происшествия
кубань
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края тушат масштабный пожар. Об этом сообщает глава муниципального образования Сергей Бойко.В тушении задействованы 65 человек и девять единиц техники, уточнил Бойко и сообщил о проведении эвакуации людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 6000 квадратных метров.В воскресенье утром между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Эпицентр находился в 8 километрах от Вардане и 27 километрах от Сочи
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туапсе, краснодарский край, новости, происшествия, кубань, пожар, сергей бойко
В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыха

Базы отдыха эвакуируют из-за пожара в бухте Инал возле Туапсе

23:57 07.07.2024 (обновлено: 00:18 08.07.2024)
 
© ТГ-канал Сергей БойкоВ бухте Инал возле Туапсе тушат пожар
В бухте Инал возле Туапсе тушат пожар
© ТГ-канал Сергей Бойко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края тушат масштабный пожар. Об этом сообщает глава муниципального образования Сергей Бойко.
"Сегодня в 21:10 оператором службы 112 принята информация о возгорании на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал. Выехал на место", – написал глава администрации в своем ТГ-канале.
В тушении задействованы 65 человек и девять единиц техники, уточнил Бойко и сообщил о проведении эвакуации людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 6000 квадратных метров.
В воскресенье утром между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Эпицентр находился в 8 километрах от Вардане и 27 километрах от Сочи
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