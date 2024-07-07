https://crimea.ria.ru/20240707/v-bukhte-inal-vozle-tuapse-tushat-pozhar--evakuiruyut-bazy-otdykha-1138672402.html
В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыха
В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыха - РИА Новости Крым, 08.07.2024
В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыха
В бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края тушат масштабный пожар. Об этом сообщает глава муниципального образования Сергей Бойко. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-07T23:57
2024-07-07T23:57
2024-07-08T00:18
туапсе
краснодарский край
новости
происшествия
кубань
пожар
сергей бойко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138672464_0:108:733:520_1920x0_80_0_0_b53c5f23bff7f9fe1a2ade2b43ca8d44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края тушат масштабный пожар. Об этом сообщает глава муниципального образования Сергей Бойко.В тушении задействованы 65 человек и девять единиц техники, уточнил Бойко и сообщил о проведении эвакуации людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 6000 квадратных метров.В воскресенье утром между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Эпицентр находился в 8 километрах от Вардане и 27 километрах от Сочи
https://crimea.ria.ru/20240707/lesnoy-pozhar-pod-alushtoy-polnostyu-likvidirovan-1138671150.html
туапсе
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138672464_40:0:733:520_1920x0_80_0_0_4aa6873329063bf9ec7bfdd2a6cadb72.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, краснодарский край, новости, происшествия, кубань, пожар, сергей бойко
В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыха
Базы отдыха эвакуируют из-за пожара в бухте Инал возле Туапсе
23:57 07.07.2024 (обновлено: 00:18 08.07.2024)