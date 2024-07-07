https://crimea.ria.ru/20240707/mezhdu-sochi-i-tuapse-proizoshlo-zemletryasenie-1138661956.html

Между Сочи и Туапсе произошло землетрясение

Между Сочи и Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Между Сочи и Туапсе произошло землетрясение

Утром в воскресенье между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр (ЕССЦ). РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T13:12

2024-07-07T13:12

2024-07-07T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр (ЕССЦ).Сейсмическая активность на глубине пяти километров была зафиксирована в 8:09 по московскому времени. По данным ЕССЦ, эпицентр находился в 8 километрах от Вардане и 27 километрах от Сочи. Как сообщают местные паблики, толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.Информацию о землетрясении, которое произошло в Черном море у берегов Кубани, подтверждает также Единая геофизическая служба РАН.В апреле в море у берега Таупсе произошло землетрясение мегнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.28 января в Краснодарском крае были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,7. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог

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землетрясение, новости, краснодарский край, кубань, природа, происшествия, стихия