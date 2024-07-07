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Между Сочи и Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Между Сочи и Туапсе произошло землетрясение
Между Сочи и Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Между Сочи и Туапсе произошло землетрясение
Утром в воскресенье между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр (ЕССЦ). РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T13:12
2024-07-07T13:16
землетрясение
новости
краснодарский край
кубань
природа
происшествия
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр (ЕССЦ).Сейсмическая активность на глубине пяти километров была зафиксирована в 8:09 по московскому времени. По данным ЕССЦ, эпицентр находился в 8 километрах от Вардане и 27 километрах от Сочи. Как сообщают местные паблики, толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.Информацию о землетрясении, которое произошло в Черном море у берегов Кубани, подтверждает также Единая геофизическая служба РАН.В апреле в море у берега Таупсе произошло землетрясение мегнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.28 января в Краснодарском крае были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,7. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмолог
https://crimea.ria.ru/20230911/istoriya-krymskikh-zemletryaseniy-poluostrov-na-linii-razloma-1131328190.html
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землетрясение, новости, краснодарский край, кубань, природа, происшествия, стихия
Между Сочи и Туапсе произошло землетрясение

Землетрясение между Сочи и Туапсе зафиксировано утром в воскресенье

13:12 07.07.2024 (обновлено: 13:16 07.07.2024)
 
© idp-cs.netКарта побережья Краснодарского края
Карта побережья Краснодарского края
© idp-cs.net
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмический центр (ЕССЦ).
Сейсмическая активность на глубине пяти километров была зафиксирована в 8:09 по московскому времени. По данным ЕССЦ, эпицентр находился в 8 километрах от Вардане и 27 километрах от Сочи. Как сообщают местные паблики, толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.
Информацию о землетрясении, которое произошло в Черном море у берегов Кубани, подтверждает также Единая геофизическая служба РАН.
В апреле в море у берега Таупсе произошло землетрясение мегнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.
28 января в Краснодарском крае были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,7. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.
24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.
После землетрясения на Кубани возможны афтершоки, но их заметят только приборы. Такое мнение РИА Новости высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
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