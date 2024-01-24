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Землетрясение в Краснодарском крае – что известно

Землетрясение в Краснодарском крае – что известно - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Землетрясение в Краснодарском крае – что известно

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Краснодарском крае в среду. Об этом свидетельствуют данные Евро-Средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T14:53

2024-01-24T14:53

2024-01-24T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Краснодарском крае в среду. Об этом свидетельствуют данные Евро-Средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр располагался на глубине 10 км.Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.Землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано в китайской провинции Синьцзян накануне вечером. Через час подземные толчки ощутили в Киргизии, сила их составила 4,3, энергетический класс - 9,3.Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.Днем ранее землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.Во вторник, 23 января число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуСамые разрушительные катаклизмы 2023 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, краснодар, краснодарский край, кубань, сейсмология, новости, инфографика