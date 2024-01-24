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Землетрясение в Краснодарском крае – что известно
Землетрясение в Краснодарском крае – что известно - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Землетрясение в Краснодарском крае – что известно
Землетрясение магнитудой 4 произошло в Краснодарском крае в среду. Об этом свидетельствуют данные Евро-Средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T14:53
2024-01-24T14:53
2024-01-24T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Краснодарском крае в среду. Об этом свидетельствуют данные Евро-Средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр располагался на глубине 10 км.Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.Землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано в китайской провинции Синьцзян накануне вечером. Через час подземные толчки ощутили в Киргизии, сила их составила 4,3, энергетический класс - 9,3.Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.Днем ранее землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.Во вторник, 23 января число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуСамые разрушительные катаклизмы 2023 года
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землетрясение, краснодар, краснодарский край, кубань, сейсмология, новости, инфографика
Землетрясение в Краснодарском крае – что известно
Землетрясение магнитудой 4 балла произошло под Краснодаром
14:53 24.01.2024 (обновлено: 15:28 24.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Краснодарском крае в среду. Об этом свидетельствуют данные Евро-Средиземноморского сейсмологического центра.
"Землетрясение магнитудой 4 произошло в 29 км к юго-западу от Краснодара в 14:19 по мск", – сказано в сообщении.
Эпицентр располагался на глубине 10 км.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.
Землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано в китайской провинции Синьцзян накануне вечером. Через час подземные толчки ощутили в Киргизии, сила их составила 4,3, энергетический класс - 9,3.
Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.
Днем ранее землетрясение магнитудой 7 произошло
на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока
. Пострадали люди, есть разрушения.
Во вторник, 23 января число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44.
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