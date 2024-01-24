Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Краснодарском крае – что известно - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240124/zemletryasenie-v-krasnodarskom-krae--chto-izvestno-1134429188.html
Землетрясение в Краснодарском крае – что известно
Землетрясение в Краснодарском крае – что известно - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Землетрясение в Краснодарском крае – что известно
Землетрясение магнитудой 4 произошло в Краснодарском крае в среду. Об этом свидетельствуют данные Евро-Средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T14:53
2024-01-24T15:28
землетрясение
краснодар
краснодарский край
кубань
сейсмология
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134429380_0:53:1516:906_1920x0_80_0_0_247d9472783844a8ee2e8bf3b6eb9e00.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Краснодарском крае в среду. Об этом свидетельствуют данные Евро-Средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр располагался на глубине 10 км.Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.Землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано в китайской провинции Синьцзян накануне вечером. Через час подземные толчки ощутили в Киргизии, сила их составила 4,3, энергетический класс - 9,3.Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.Днем ранее землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.Во вторник, 23 января число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуСамые разрушительные катаклизмы 2023 года
краснодар
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134429380_133:0:1462:997_1920x0_80_0_0_1aa831ed41f947d7e4e41b530d136522.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, краснодар, краснодарский край, кубань, сейсмология, новости, инфографика
Землетрясение в Краснодарском крае – что известно

Землетрясение магнитудой 4 балла произошло под Краснодаром

14:53 24.01.2024 (обновлено: 15:28 24.01.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Краснодарском крае в среду. Об этом свидетельствуют данные Евро-Средиземноморского сейсмологического центра.

"Землетрясение магнитудой 4 произошло в 29 км к юго-западу от Краснодара в 14:19 по мск", – сказано в сообщении.

Эпицентр располагался на глубине 10 км.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.
Землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано в китайской провинции Синьцзян накануне вечером. Через час подземные толчки ощутили в Киргизии, сила их составила 4,3, энергетический класс - 9,3.
Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.
Днем ранее землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.
Во вторник, 23 января число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма
Серия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в Крыму
Самые разрушительные катаклизмы 2023 года
Характеристика землетрясений
 
ЗемлетрясениеКраснодарКраснодарский крайКубаньСейсмологияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Самолет Ил-76 сбили украинские военные – Минобороны РФ
15:12Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области
14:53Землетрясение в Краснодарском крае – что известно
14:36Закон о конфискации имущества за фейки об армии принят в первом чтении
14:33Первая школа в Крыму полностью закрылась на карантин из-за гриппа и ОРВИ
14:19ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фото
14:04Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков
13:58Сколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году
13:47Эксперт назвал главную силу и ресурс успешной России
13:16Исполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%
13:01Киев ждет поставок "нового оружия": что Запад может передать Украине
12:27Самолет Ил-76 с украинскими пленными разбился в Белгородской области
12:18В Крыму два питбуля напали на женщину – проводится проверка
12:02Происшествие в Белгородской области: на место выехали МЧС и следователи
12:02Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписание
11:52Снежный шторм идет на Крым
11:25Чем обернется для Эрдогана одобрение членства Швеции в НАТО
11:20Пенсионер-педофил из Керчи приговорен к 17 годам заключения
11:09В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи
10:47Кофе с кокаином: таможенники пресекли контрабанду тонны наркотиков
Лента новостейМолния