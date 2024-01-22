https://crimea.ria.ru/20240122/na-granitse-kitaya-i-kirgizii-zafiksirovano-zemletryasenie-magnitudoy-7-1134387551.html

Мощные землетрясения произошли в Киргизии и Казахстане

Мощные землетрясения произошли в Киргизии и Казахстане - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Мощные землетрясения произошли в Киргизии и Казахстане

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано на границе Китая и Киргизии, подземные толчки интенсивностью до 4 баллов ощущались и в Узбекистане, сообщает... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T21:51

2024-01-22T21:51

2024-01-22T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Кырм. Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано на границе Китая и Киргизии, подземные толчки интенсивностью до 4 баллов ощущались и в Узбекистане, сообщает республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга узбекистанского МЧС.По данным мониторинга, глубина возникновения толчков - 15 километров, расстояние от эпицентра до Ташкента - 862 километра.Подземные толчки ощущались и на территории Узбекистана: в Ферганской долине - интенсивностью 3-4 балла, в Ташкенте - 3 балла.Как сообщает Sputnic Кыргызстан, очаг находится в 300 километрах от Бишкека. Жители города почувствовали сильные толчки, некоторые вышли на улицу. Отмечается также, что толчки ощутили жители Казахстана, в частности в городе Алматы, где магнитуда землетрясения составила 6,7. К этому часу о разрушениях и пострадавших не сообщается.Ранее сообщалось, что 19 января землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу на юго-востоке Азербайджана.По данным Европейского сейсмологического центра, также 18 января землетрясения разной степени мощности фиксировали в Индонезии, Мексике, на Филиппинах и у Южных Сандвичевых островов.У берегов Крымского полуострова 17 января зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7. Сейсмическое событие зафиксировано в нескольких километрах от Севастополя. Эпицентр толчков залегал в Черном море на глубине от 10 до 35 метров, при этом заметных колебаний жители Крыма и Севастополя не ощутили. Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

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землетрясение, сейсмология, происшествия, китай, киргизия, узбекистан, в мире, новости