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Землетрясение произошло в Азербайджане

Землетрясение произошло в Азербайджане - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Землетрясение произошло в Азербайджане

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в пятницу на юго-востоке Азербайджана. Об этом со ссылкой на пресс-службу Республиканского центра сейсмологической... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T21:52

2024-01-19T21:52

2024-01-19T21:52

азербайджан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в пятницу на юго-востоке Азербайджана. Об этом со ссылкой на пресс-службу Республиканского центра сейсмологической службы страны пишет РИА Новости.Отмечается, что подземные толчки ощущались в Ширванском и прилегающих к нему районах.Ранее руководитель сейсмологической станции "Симферополь" Федор Панков подтвердил РИА Новости Крым, что накануне у берегов Крымского полуострова зафиксировано землетрясения. Толчки зафиксированы в среду в 10.34 утра в нескольких километрах от Севастополя. Эпицентр залегал в Черном море на глубине от 10 до 35 метров, при этом заметных колебаний жители Крыма и Севастополя не ощутили. В четверг толчки не повторялись.Как сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), в четверг землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, в центральной части страны. Подземные толчки зарегистрированы в районе Яхьялы в 09.05 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 километра.По данным Европейского сейсмологического центра, также 18 января землетрясения разной степени мощности фиксировали в Индонезии, Мексике, на Филиппинах и у Южных Сандвичевых островов.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымБольше, чем за три года: свыше 500 толчков произошли в Японии за два дняЗемлетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, землетрясение, происшествия, стихия, в мире, новости