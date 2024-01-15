https://crimea.ria.ru/20240115/zemletryasenie-magnitudoy-57-proizoshlo-v-akvatorii-ozera-baykal-1134207633.html
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии. Об этом сообщает управление МЧС по... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T17:29
2024-01-15T17:29
2024-01-15T17:30
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бурятия
улан-удэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии. Об этом сообщает управление МЧС по республике.Подземные толчки ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, а также в городах Северобайкальск и Улан-Удэ.По предварительной информации, жертв и разрушений нет.Как сообщалось, накануне подземные толчки магнитудой 4,6 балла были зафиксированы на юго-востоке Казахстана. Отмечается, что землетрясение силой три балла ощутили и жители города Текели в Жетысуской области. Информации о пострадавших и разрушениях нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человекПочему ученые не могут предсказать землетрясенияСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240114/evakuatsiya-i-rezhim-chs-izverzhenie-vulkanov-nachalos-v-islandii-i-yaponii-1134189871.html
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землетрясение, россия, бурятия, улан-удэ, сейсмология, происшествия, новости
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Курумканском районе Бурятии
17:29 15.01.2024 (обновлено: 17:30 15.01.2024)