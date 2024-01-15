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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии. Об этом сообщает управление МЧС по... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T17:29
2024-01-15T17:30
землетрясение
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бурятия
улан-удэ
сейсмология
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии. Об этом сообщает управление МЧС по республике.Подземные толчки ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, а также в городах Северобайкальск и Улан-Удэ.По предварительной информации, жертв и разрушений нет.Как сообщалось, накануне подземные толчки магнитудой 4,6 балла были зафиксированы на юго-востоке Казахстана. Отмечается, что землетрясение силой три балла ощутили и жители города Текели в Жетысуской области. Информации о пострадавших и разрушениях нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человекПочему ученые не могут предсказать землетрясенияСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
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землетрясение, россия, бурятия, улан-удэ, сейсмология, происшествия, новости
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Курумканском районе Бурятии

17:29 15.01.2024 (обновлено: 17:30 15.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии. Об этом сообщает управление МЧС по республике.
"Поступило сообщение о том, что в 20:52 по местному времени произошло сейсмособытие в 58 км северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда 5,7. Энергетический класс 14,3", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Подземные толчки ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, а также в городах Северобайкальск и Улан-Удэ.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Как сообщалось, накануне подземные толчки магнитудой 4,6 балла были зафиксированы на юго-востоке Казахстана. Отмечается, что землетрясение силой три балла ощутили и жители города Текели в Жетысуской области. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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