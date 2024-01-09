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Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человек

Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человек - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человек

Количество погибших в результате серии мощных землетрясений в районе полуострова Ното в Японии превысило 200 человек. Об этом сообщает агентство Киодо со... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T10:02

2024-01-09T10:02

2024-01-09T10:02

япония

землетрясение

в мире

происшествия

новости

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате серии мощных землетрясений в районе полуострова Ното в Японии превысило 200 человек. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную администрацию, передает РИА Новости.Больше всего погибших – в городах Судзу и Вадзима (172 человека). Общее количество жертв на данный момент составляет 202 человека.Ранее сообщалось о 180 погибших. Более 100 человек числятся пропавшими без вести. По последним данным, пострадали 565 человек. В пунктах эвакуации продолжают находиться порядка 28 тысяч человек.Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното 1 января. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домов, без света - более 15,5 тысячи домов. Эвакуированы более 30 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымРазрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертТысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане

япония

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, землетрясение, в мире, происшествия, новости, стихия