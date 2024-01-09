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Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человек - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человек
Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человек - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человек
Количество погибших в результате серии мощных землетрясений в районе полуострова Ното в Японии превысило 200 человек. Об этом сообщает агентство Киодо со... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T10:02
2024-01-09T10:02
япония
землетрясение
в мире
происшествия
новости
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате серии мощных землетрясений в районе полуострова Ното в Японии превысило 200 человек. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную администрацию, передает РИА Новости.Больше всего погибших – в городах Судзу и Вадзима (172 человека). Общее количество жертв на данный момент составляет 202 человека.Ранее сообщалось о 180 погибших. Более 100 человек числятся пропавшими без вести. По последним данным, пострадали 565 человек. В пунктах эвакуации продолжают находиться порядка 28 тысяч человек.Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното 1 января. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домов, без света - более 15,5 тысячи домов. Эвакуированы более 30 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымРазрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертТысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане
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РИА Новости Крым
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4.7
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япония, землетрясение, в мире, происшествия, новости, стихия
Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человек

Количество жертв серии землетрясений в Японии возросло до 202 человек – СМИ

10:02 09.01.2024
 
© AFP 2023 / PHILIP FONGПоврежденный автомобиль лежит под рухнувшим зданием в городе Сика после сильного землетрясения 1 января 20204 года
Поврежденный автомобиль лежит под рухнувшим зданием в городе Сика после сильного землетрясения 1 января 20204 года - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / PHILIP FONG
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате серии мощных землетрясений в районе полуострова Ното в Японии превысило 200 человек. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную администрацию, передает РИА Новости.
Больше всего погибших – в городах Судзу и Вадзима (172 человека). Общее количество жертв на данный момент составляет 202 человека.
Ранее сообщалось о 180 погибших. Более 100 человек числятся пропавшими без вести. По последним данным, пострадали 565 человек. В пунктах эвакуации продолжают находиться порядка 28 тысяч человек.
Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното 1 января. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.
Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домов, без света - более 15,5 тысячи домов. Эвакуированы более 30 тысяч человек.
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ЯпонияЗемлетрясениеВ миреПроисшествияНовостиСтихия
 
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