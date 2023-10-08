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Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане
Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане
Количество погибших и раненых из-за землетрясения в Афганистане увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T09:43
2023-10-08T09:43
землетрясение в афганистане
афганистан
землетрясение
в мире
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Количество погибших и раненых из-за землетрясения в Афганистане увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана в субботу. Информацию об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Три сильных подземных толчка произошли менее чем за час. Изначально было найдено 14 погибших, 78 человек получили ранения.Позже, по информации главы управления по борьбе со стихийными действиями провинции Герат Мосу Ашари, число жертв увеличилось до 120, количество пострадавших превысило 1000. На месте работают сотрудники экстренных службы, ведется разбор завалов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчковВ Грузии произошло второе за день землетрясениеВ Турции произошло сильное землетрясение
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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землетрясение в афганистане, афганистан, землетрясение, в мире, стихия
Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане

Землетрясение в Афганистане унесло жизни свыше 2000 человек

09:43 08.10.2023
 
© РИА НовостиАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Количество погибших и раненых из-за землетрясения в Афганистане увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

"Число погибших в результате землетрясения в Афганистане составляет 2 053 человека, 9 240 пострадали, 1 329 домов повреждены или разрушены", – цитирует РИА Новости агентство Рейтер, которое опубликовало информацию министерства по стихийным бедствиям.

Три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана в субботу. Информацию об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Три сильных подземных толчка произошли менее чем за час. Изначально было найдено 14 погибших, 78 человек получили ранения.
Позже, по информации главы управления по борьбе со стихийными действиями провинции Герат Мосу Ашари, число жертв увеличилось до 120, количество пострадавших превысило 1000. На месте работают сотрудники экстренных службы, ведется разбор завалов.
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