https://crimea.ria.ru/20231008/tysyachi-zhertv-razrushitelnogo-zemletryaseniya-chto-proiskhodit-afganistane-1131929522.html

Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане

Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит Афганистане

Количество погибших и раненых из-за землетрясения в Афганистане увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T09:43

2023-10-08T09:43

2023-10-08T09:43

землетрясение в афганистане

афганистан

землетрясение

в мире

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Количество погибших и раненых из-за землетрясения в Афганистане увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана в субботу. Информацию об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Три сильных подземных толчка произошли менее чем за час. Изначально было найдено 14 погибших, 78 человек получили ранения.Позже, по информации главы управления по борьбе со стихийными действиями провинции Герат Мосу Ашари, число жертв увеличилось до 120, количество пострадавших превысило 1000. На месте работают сотрудники экстренных службы, ведется разбор завалов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчковВ Грузии произошло второе за день землетрясениеВ Турции произошло сильное землетрясение

афганистан

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в афганистане, афганистан, землетрясение, в мире, стихия