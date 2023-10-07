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Больше сотни погибших: число жертв землетрясения в Афганистане растет - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Больше сотни погибших: число жертв землетрясения в Афганистане растет
Больше сотни погибших: число жертв землетрясения в Афганистане растет - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Больше сотни погибших: число жертв землетрясения в Афганистане растет
Жертвами разрушительного землетрясения на западе Афганистана стали более 120 человек, еще свыше тысячи пострадали. Такие цифры озвучил глава управления по... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T20:37
2023-10-07T20:37
землетрясение в афганистане
землетрясение
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Жертвами разрушительного землетрясения на западе Афганистана стали более 120 человек, еще свыше тысячи пострадали. Такие цифры озвучил глава управления по борьбе со стихийными действиями провинции Герат Мосу Ашари, пишет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4. Три сильных подземных толчка произошли менее чем за час. Сообщалось о 14 погибших и 78 раненых жителях. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, ведется разбор завалов.Накануне сообщалось о мощных землетрясениях около южной части японского архипелага Идзу. По данным Главного метеорологического управления Японии, подземные толчки были зафиксированы в 10.31 по местному времени (04.31 мск) 6 октября.Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу, после чего зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение в Афганистане: 14 погибших и 78 раненыхСильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчковВ Грузии произошло второе за день землетрясение
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РИА Новости Крым
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4.7
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землетрясение в афганистане, землетрясение, происшествия, в мире, общество, новости
Больше сотни погибших: число жертв землетрясения в Афганистане растет

Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 120 человек, свыше тысячи ранены - СМИ

20:37 07.10.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Жертвами разрушительного землетрясения на западе Афганистана стали более 120 человек, еще свыше тысячи пострадали. Такие цифры озвучил глава управления по борьбе со стихийными действиями провинции Герат Мосу Ашари, пишет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"На данный момент в наши данные были включены более тысячи пострадавших женщин, детей и пожилых граждан, а около 120 человек погибли", - заявил Ашари.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4. Три сильных подземных толчка произошли менее чем за час. Сообщалось о 14 погибших и 78 раненых жителях. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, ведется разбор завалов.
Накануне сообщалось о мощных землетрясениях около южной части японского архипелага Идзу. По данным Главного метеорологического управления Японии, подземные толчки были зафиксированы в 10.31 по местному времени (04.31 мск) 6 октября.
Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу, после чего зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу.
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