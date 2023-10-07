https://crimea.ria.ru/20231007/bolshe-sotni-pogibshikh-chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-afganistane-rastet-1131922382.html

Больше сотни погибших: число жертв землетрясения в Афганистане растет

Больше сотни погибших: число жертв землетрясения в Афганистане растет - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Больше сотни погибших: число жертв землетрясения в Афганистане растет

Жертвами разрушительного землетрясения на западе Афганистана стали более 120 человек, еще свыше тысячи пострадали. Такие цифры озвучил глава управления по... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T20:37

2023-10-07T20:37

2023-10-07T20:37

землетрясение в афганистане

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Жертвами разрушительного землетрясения на западе Афганистана стали более 120 человек, еще свыше тысячи пострадали. Такие цифры озвучил глава управления по борьбе со стихийными действиями провинции Герат Мосу Ашари, пишет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4. Три сильных подземных толчка произошли менее чем за час. Сообщалось о 14 погибших и 78 раненых жителях. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, ведется разбор завалов.Накануне сообщалось о мощных землетрясениях около южной части японского архипелага Идзу. По данным Главного метеорологического управления Японии, подземные толчки были зафиксированы в 10.31 по местному времени (04.31 мск) 6 октября.Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу, после чего зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение в Афганистане: 14 погибших и 78 раненыхСильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчковВ Грузии произошло второе за день землетрясение

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в афганистане, землетрясение, происшествия, в мире, общество, новости