В Грузии произошло второе за день землетрясение
В Грузии в воскресенье зафиксировано повторное землетрясение магнитудой 3 балла
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© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Повторное землетрясение зафиксировано в Грузии 24 сентября. Об этом сообщается на сайте Центра сейсмического мониторинга.
О подземных толчках сообщалось утром в воскресенье. Сообщалось, что их магнитуда достигала 4,7 балла. Эпицентр располагался в шести километрах от Тбилиси. Sputnik Армения сообщало, что в эпицентре сила толчков составила 6 баллов, а само землетрясение почувствовали жители Лорийской и Тавушской областей (2-3 балла). При этом землетрясение ощутили и Армении.
"Второе землетрясение произошло несколькими часами позже в Кахети на востоке Грузии. Магнитуда составила 3,0, эпицентр находился близи города Лагодехи в 150 километрах от Тбилиси на глубине 18 километров", - сказано в сообщении.
Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Землетрясения в сентябре
В субботу, 23 сентября, землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.
На западе от японского острова Мияко произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сейсмологи исключили угрозу цунами.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября: в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Очаг залегал на глубине 10 километров. После, по данным EMSC, произошло еще несколько подземных толчков магнитудами: 4,8; 3,4; 3,2; 3,3. Жертвами разрушительного землетрясения стали больше 2,6 тысяч человек.
Ранее ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявил, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям. В Стамбуле после очередных подземных толчков магнитудой 5,0 начались реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости мечети Айя-София.
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