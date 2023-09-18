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У берегов Японии произошло землетрясение: есть ли угроза цунами - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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У берегов Японии произошло землетрясение: есть ли угроза цунами
У берегов Японии произошло землетрясение: есть ли угроза цунами - РИА Новости Крым, 18.09.2023
У берегов Японии произошло землетрясение: есть ли угроза цунами
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано на западе от японского острова Мияко на юге страны. Сейсмологи исключили угрозу цунами. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T18:15
2023-09-18T18:15
землетрясение
япония
происшествия
в мире
новости
цунами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано на западе от японского острова Мияко на юге страны. Сейсмологи исключили угрозу цунами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение главного метеорологического управление Японии.По данным метеорологов, эпицентр подземных толчков располагался на глубине около 170 км. Максимальная сила составила 3 из 7 баллов по принятой в Японии шкале.Ранее в понедельник подземные толчки силой 5,1 балла были зарегистрированы на севере Италии в 5,9 км к северо-западу от коммуны Марради в Тоскане. Информации о разрушениях и погибших не поступало.Землетрясения в сентябреЗемлетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября: в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Очаг залегал на глубине 10 километров. После, по данным EMSC, произошло еще несколько подземных толчков магнитудами: 4,8; 3,4; 3,2; 3,3. Жертвами разрушительного землетрясения стали больше 2,6 тысяч человек.Ранее ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявил, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям. В Стамбуле после очередных подземных толчков магнитудой 5,0 начались реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости мечети Айя-София. Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаРазрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человекаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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РИА Новости Крым
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землетрясение, япония, происшествия, в мире, новости, цунами
У берегов Японии произошло землетрясение: есть ли угроза цунами

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии

18:15 18.09.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано на западе от японского острова Мияко на юге страны. Сейсмологи исключили угрозу цунами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение главного метеорологического управление Японии.
"Информации о жертвах и разрушениях нет. Угрозы цунами нет", – говорится в сообщении.
По данным метеорологов, эпицентр подземных толчков располагался на глубине около 170 км. Максимальная сила составила 3 из 7 баллов по принятой в Японии шкале.
Ранее в понедельник подземные толчки силой 5,1 балла были зарегистрированы на севере Италии в 5,9 км к северо-западу от коммуны Марради в Тоскане. Информации о разрушениях и погибших не поступало.

Землетрясения в сентябре

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября: в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Очаг залегал на глубине 10 километров. После, по данным EMSC, произошло еще несколько подземных толчков магнитудами: 4,8; 3,4; 3,2; 3,3. Жертвами разрушительного землетрясения стали больше 2,6 тысяч человек.
Ранее ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявил, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям. В Стамбуле после очередных подземных толчков магнитудой 5,0 начались реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости мечети Айя-София.
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