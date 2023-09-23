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В Турции произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 23.09.2023
В Турции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T16:21
2023-09-23T16:21
землетрясение
землетрясение в турции и сирии
в мире
турция
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно сообщению ведомства в соцсети X (ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в 11.22 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун.Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, погибли более 55 тысяч человек.
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землетрясение, землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, происшествия

В Турции произошло сильное землетрясение

16:21 23.09.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети X (ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в 11.22 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун.
Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.
В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, погибли более 55 тысяч человек.
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