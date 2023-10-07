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Три мощных землетрясения магнитудой до 6,4 произошли в Афганистане

Три мощных землетрясения магнитудой до 6,4 произошли в Афганистане - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Три мощных землетрясения магнитудой до 6,4 произошли в Афганистане

Сразу три землетрясения магнитудой до 6,4 зафиксированы на территории Афганистана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T10:33

2023-10-07T10:33

2023-10-07T10:33

землетрясение в крыму

афганистан

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Сразу три землетрясения магнитудой до 6,4 зафиксированы на территории Афганистана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, первый подземный толчок был магнитудой 6,2, второй 5,6, третий – 6,4. Все они произошли менее чем за час.Эпицентр стихии находится в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тысяч человек. Очаг залегает на глубине 10 км.Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Читайте также на РИА Новости Крым:Второе за сутки мощное землетрясение произошло у берегов ЯпонииИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разломаРазрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человека

афганистан

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2023

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землетрясение в крыму, афганистан, в мире, происшествия, безопасность, новости