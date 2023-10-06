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Второе за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Второе за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии
Второе за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Второе за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ южной части японского архипелага Идзу, в регионе вынесено предупреждение о возможном изменении уровня прибрежных... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T07:12
2023-10-06T08:51
япония
в мире
землетрясение
цунами
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ южной части японского архипелага Идзу, в регионе вынесено предупреждение о возможном изменении уровня прибрежных вод.По данным Главного метеорологического управления Японии, подземные толчки были зафиксированы в 10.31 по местному времени (04.31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой недалеко от необитаемого острова Понафидина.Информации об ущербе нет.Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу, после чего зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу.Метеорологи предупреждают, что в течение недели в районе возможны подобные по силе повторные толчки, особенно в первые два-три дня.Население призывают не подходить к берегу, тех, кто оказался у моря, - срочно подняться на возвышенность, а также предупредить своих родственников и друзей, если они находятся в этом районе. Наиболее опасными местами являются порты и устья рек.В марте 2011 года в Японии произошло разрушительное землетрясение. Оно нанесло огромный вред инфраструктуре городов и сельскому хозяйству, стало причиной аварии на АЭС и унесло жизни множества людей.
https://crimea.ria.ru/20231005/silnoe-zemletryasenie-vozle-fukusimy---uchenye-zhdut-novykh-tolchkov-1131871942.html
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япония, в мире, землетрясение, цунами, происшествия, новости
Второе за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии

Второе за сутки землетрясение магнитудой выше 6 произошло близ японского архипелага Идзу

07:12 06.10.2023 (обновлено: 08:51 06.10.2023)
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ южной части японского архипелага Идзу, в регионе вынесено предупреждение о возможном изменении уровня прибрежных вод.
По данным Главного метеорологического управления Японии, подземные толчки были зафиксированы в 10.31 по местному времени (04.31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой недалеко от необитаемого острова Понафидина.
Информации об ущербе нет.
Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу, после чего зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу.
Метеорологи предупреждают, что в течение недели в районе возможны подобные по силе повторные толчки, особенно в первые два-три дня.
Население призывают не подходить к берегу, тех, кто оказался у моря, - срочно подняться на возвышенность, а также предупредить своих родственников и друзей, если они находятся в этом районе. Наиболее опасными местами являются порты и устья рек.
В марте 2011 года в Японии произошло разрушительное землетрясение. Оно нанесло огромный вред инфраструктуре городов и сельскому хозяйству, стало причиной аварии на АЭС и унесло жизни множества людей.
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