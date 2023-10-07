https://crimea.ria.ru/20231007/razrushitelnoe-zemletryasenie-v-afganistane-14-pogibshikh-i-78-ranenykh-1131917339.html

Разрушительное землетрясение в Афганистане: 14 погибших и 78 раненых

Разрушительное землетрясение в Афганистане: 14 погибших и 78 раненых - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Разрушительное землетрясение в Афганистане: 14 погибших и 78 раненых

В результате землетрясения на западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 человек, 78 получили травмы. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T14:34

2023-10-07T14:34

2023-10-07T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В результате землетрясения на западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 человек, 78 получили травмы. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает РИА Новости.Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, ведется разбор завалов.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4. Три сильных подземных толчка произошли менее чем за час.Накануне сообщалось о мощных землетрясениях около южной части японского архипелага Идзу. По данным Главного метеорологического управления Японии, подземные толчки были зафиксированы в 10.31 по местному времени (04.31 мск) 6 октября. Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу, после чего зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мощных землетрясения магнитудой до 6,4 произошли в АфганистанеЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаКубань опять трясет: произошло новое землетрясение

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