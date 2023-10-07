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Разрушительное землетрясение в Афганистане: 14 погибших и 78 раненых - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Разрушительное землетрясение в Афганистане: 14 погибших и 78 раненых
Разрушительное землетрясение в Афганистане: 14 погибших и 78 раненых - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Разрушительное землетрясение в Афганистане: 14 погибших и 78 раненых
В результате землетрясения на западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 человек, 78 получили травмы. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T14:34
2023-10-07T14:36
афганистан
землетрясение
происшествия
общество
в мире
новости
землетрясение в афганистане
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В результате землетрясения на западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 человек, 78 получили травмы. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает РИА Новости.Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, ведется разбор завалов.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4. Три сильных подземных толчка произошли менее чем за час.Накануне сообщалось о мощных землетрясениях около южной части японского архипелага Идзу. По данным Главного метеорологического управления Японии, подземные толчки были зафиксированы в 10.31 по местному времени (04.31 мск) 6 октября. Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу, после чего зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мощных землетрясения магнитудой до 6,4 произошли в АфганистанеЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаКубань опять трясет: произошло новое землетрясение
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РИА Новости Крым
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афганистан, землетрясение, происшествия, общество, в мире, новости, землетрясение в афганистане
Разрушительное землетрясение в Афганистане: 14 погибших и 78 раненых

При землетрясении в Афганистане погибли 14 человек и около 80 пострадали

14:34 07.10.2023 (обновлено: 14:36 07.10.2023)
 
© AP Photo Rahmat GulМашины скорой помощи в Афганистане
Машины скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo Rahmat Gul
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В результате землетрясения на западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 человек, 78 получили травмы. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает РИА Новости.
"Землетрясение магнитудой 6,3 в субботу в провинции Герат на западе Афганистана унесло 14 жизней, 78 человек пострадали", - говорится в сообщении.
Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, ведется разбор завалов.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4. Три сильных подземных толчка произошли менее чем за час.
Накануне сообщалось о мощных землетрясениях около южной части японского архипелага Идзу. По данным Главного метеорологического управления Японии, подземные толчки были зафиксированы в 10.31 по местному времени (04.31 мск) 6 октября.
Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу, после чего зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу.
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