https://crimea.ria.ru/20230623/kuban-opyat-tryaset-proizoshlo-novoe-zemletryasenie-1129589817.html

Кубань опять трясет: произошло новое землетрясение

Кубань опять трясет: произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Кубань опять трясет: произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в пятницу в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на краевое управление МЧС РФ сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T17:49

2023-06-23T17:49

2023-06-23T17:49

краснодарский край

кубань

землетрясение

происшествия

общество

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в пятницу в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на краевое управление МЧС РФ сообщают "Кубанские новости".Подземные толчки зафиксировали днем 23 июня в Успенском районе Кубани.Пострадавших и разрушений нет."Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет", — добавили в пресс-службе.Евразийский сейсмологический центр, в свою очередь, сообщил, что землетрясение было зафиксировано в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.Как сообщалось, накануне вечером землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого, во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученыйТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииЗемлетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков

https://crimea.ria.ru/20230622/esche-odno-zemletryasenie-proizoshlo-v-chernom-more-1129572059.html

краснодарский край

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, землетрясение, происшествия, общество, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)