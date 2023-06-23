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Кубань опять трясет: произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Кубань опять трясет: произошло новое землетрясение
Кубань опять трясет: произошло новое землетрясение - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Кубань опять трясет: произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в пятницу в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на краевое управление МЧС РФ сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T17:49
2023-06-23T17:49
краснодарский край
кубань
землетрясение
происшествия
общество
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в пятницу в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на краевое управление МЧС РФ сообщают "Кубанские новости".Подземные толчки зафиксировали днем 23 июня в Успенском районе Кубани.Пострадавших и разрушений нет."Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет", — добавили в пресс-службе.Евразийский сейсмологический центр, в свою очередь, сообщил, что землетрясение было зафиксировано в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.Как сообщалось, накануне вечером землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого, во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученыйТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииЗемлетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
https://crimea.ria.ru/20230622/esche-odno-zemletryasenie-proizoshlo-v-chernom-more-1129572059.html
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краснодарский край, кубань, землетрясение, происшествия, общество, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Кубань опять трясет: произошло новое землетрясение

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,6

17:49 23.06.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в пятницу в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на краевое управление МЧС РФ сообщают "Кубанские новости".
Подземные толчки зафиксировали днем 23 июня в Успенском районе Кубани.
"Сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,6 по шкале Рихтера", — отметили в пресс-службе ведомства.
Пострадавших и разрушений нет.
"Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет", — добавили в пресс-службе.
Евразийский сейсмологический центр, в свою очередь, сообщил, что землетрясение было зафиксировано в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.
Как сообщалось, накануне вечером землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого, во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе.
Яхта в акватории Черного моря неподалеку от пляжа в Анапе. - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Вчера, 22:33
Еще одно землетрясение произошло в Черном море
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Краснодарский крайКубаньЗемлетрясениеПроисшествияОбществоНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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