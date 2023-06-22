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Еще одно землетрясение произошло в Черном море - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Еще одно землетрясение произошло в Черном море
Еще одно землетрясение произошло в Черном море - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Еще одно землетрясение произошло в Черном море
3,6 зафиксировано вечером в четверг в Черном море у берегов Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T22:33
2023-06-22T22:33
землетрясение в черном море
землетрясение
черное море
краснодарский край
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано вечером в четверг в Черном море у берегов Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жалоб от населения не поступало.Землетрясение магнитудой 4,6 произошло утром в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Толчки ощущались в поселках и городах Южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.По словам заведующего центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федора Панкова, после разрушительного февральского турецкого землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
https://crimea.ria.ru/20230622/zhdat-li-posle-zemletryaseniy-vozle-tuapse-i-kryma-novykh-tolchkov---uchenyy-1129563434.html
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РИА Новости Крым
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землетрясение в черном море, землетрясение, черное море, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
Еще одно землетрясение произошло в Черном море

У берегов Анапы в Черном море произошло землетрясение

22:33 22.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЯхта в акватории Черного моря неподалеку от пляжа в Анапе.
Яхта в акватории Черного моря неподалеку от пляжа в Анапе. - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано вечером в четверг в Черном море у берегов Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"22 июня в 19.00 зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром, предположительно, в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла", - говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жалоб от населения не поступало.
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло утром в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Толчки ощущались в поселках и городах Южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.
По словам заведующего центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федора Панкова, после разрушительного февральского турецкого землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может.
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Землетрясение в Черном мореЗемлетрясениеЧерное мореКраснодарский крайНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Происшествия
 
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