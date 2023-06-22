https://crimea.ria.ru/20230622/esche-odno-zemletryasenie-proizoshlo-v-chernom-more-1129572059.html

Еще одно землетрясение произошло в Черном море

Еще одно землетрясение произошло в Черном море - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Еще одно землетрясение произошло в Черном море

3,6 зафиксировано вечером в четверг в Черном море у берегов Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T22:33

2023-06-22T22:33

2023-06-22T22:33

землетрясение в черном море

землетрясение

черное море

краснодарский край

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано вечером в четверг в Черном море у берегов Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жалоб от населения не поступало.Землетрясение магнитудой 4,6 произошло утром в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя. Толчки ощущались в поселках и городах Южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.По словам заведующего центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федора Панкова, после разрушительного февральского турецкого землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции

https://crimea.ria.ru/20230622/zhdat-li-posle-zemletryaseniy-vozle-tuapse-i-kryma-novykh-tolchkov---uchenyy-1129563434.html

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в черном море, землетрясение, черное море, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия