https://crimea.ria.ru/20230625/ekspert-nazval-samye-seysmoopasnye-rayony-kryma-1129615619.html

Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма

Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма

Южный берег, а также западное и восточное побережья Крыма находятся в зоне повышенной сейсмической опасности. Об этом заявил заведующий кафедрой геотехники и... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T16:55

2023-06-25T16:55

2023-06-25T16:55

крым

сейсмология

землетрясение

землетрясение в крыму

мнения

кфу (крымский федеральный университет)

жилье в крыму

общество

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Южный берег, а также западное и восточное побережья Крыма находятся в зоне повышенной сейсмической опасности. Об этом заявил заведующий кафедрой геотехники и конструктивных элементов зданий Академии строительств и архитектуры КФУ им. Вернадского Игорь Дьяков.Эксперт отметил, что одной из главных проблем крымского побережья являются оползневые процессы."Оползни в Крыму наиболее часто активизируются из-за обильного количества осадков. В прибрежной зоне они могут возникать из-за абразионного воздействия воды. На Южном берегу Крыма наблюдаются как абразионные и эрозионные оползни, так и смешанные типы этого опасного природного явления. В одном и том же регионе, например, могут встречаться сразу несколько типов", – рассказал Дьяков.При этом он акцентировал, что в Крыму невозможно спроектировать и построить здание на сейсмоопасной территории без соблюдения антисейсмических норм – в противном случает проект не пройдет экспертизу и не получит разрешение на строительство.Он напомнил, что Крым расположен в одной сейсмоопасной зоне с Кавказом. На данный момент пока не существует достоверной системы оповещений, которая может заранее предупреждать о возникновении землетрясений или оползней.Утром в четверг, 22 июня, в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.Вечером того же дня новое землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого, во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе.А на следующий день землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Успенском районе Кубани. Подземные толчки были зафиксированы в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчковЖдать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученыйКубань опять трясет: произошло новое землетрясение

https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сейсмология, землетрясение, землетрясение в крыму, мнения, кфу (крымский федеральный университет), жилье в крыму, общество, безопасность республики крым и севастополя