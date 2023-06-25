https://crimea.ria.ru/20230625/ekspert-nazval-samye-seysmoopasnye-rayony-kryma-1129615619.html
Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма
Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма
Южный берег, а также западное и восточное побережья Крыма находятся в зоне повышенной сейсмической опасности. Об этом заявил заведующий кафедрой геотехники и... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T16:55
2023-06-25T16:55
2023-06-25T16:55
крым
сейсмология
землетрясение
землетрясение в крыму
мнения
кфу (крымский федеральный университет)
жилье в крыму
общество
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/16/94/169464_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_35f3e3083580fe4f11d0e48a474966c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Южный берег, а также западное и восточное побережья Крыма находятся в зоне повышенной сейсмической опасности. Об этом заявил заведующий кафедрой геотехники и конструктивных элементов зданий Академии строительств и архитектуры КФУ им. Вернадского Игорь Дьяков.Эксперт отметил, что одной из главных проблем крымского побережья являются оползневые процессы."Оползни в Крыму наиболее часто активизируются из-за обильного количества осадков. В прибрежной зоне они могут возникать из-за абразионного воздействия воды. На Южном берегу Крыма наблюдаются как абразионные и эрозионные оползни, так и смешанные типы этого опасного природного явления. В одном и том же регионе, например, могут встречаться сразу несколько типов", – рассказал Дьяков.При этом он акцентировал, что в Крыму невозможно спроектировать и построить здание на сейсмоопасной территории без соблюдения антисейсмических норм – в противном случает проект не пройдет экспертизу и не получит разрешение на строительство.Он напомнил, что Крым расположен в одной сейсмоопасной зоне с Кавказом. На данный момент пока не существует достоверной системы оповещений, которая может заранее предупреждать о возникновении землетрясений или оползней.Утром в четверг, 22 июня, в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.Вечером того же дня новое землетрясение произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого, во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе.А на следующий день землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Успенском районе Кубани. Подземные толчки были зафиксированы в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчковЖдать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученыйКубань опять трясет: произошло новое землетрясение
https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/16/94/169464_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_b861610a7e0c061a9670066720178122.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сейсмология, землетрясение, землетрясение в крыму, мнения, кфу (крымский федеральный университет), жилье в крыму, общество, безопасность республики крым и севастополя
Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма
Эксперт Дьяков назвал самые сейсмоопасные районы Крыма и рассказал, как там строят жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Южный берег, а также западное и восточное побережья Крыма находятся в зоне повышенной сейсмической опасности. Об этом заявил заведующий кафедрой геотехники и конструктивных элементов зданий Академии строительств и архитектуры КФУ им. Вернадского Игорь Дьяков.
Эксперт отметил, что одной из главных проблем крымского побережья являются оползневые процессы.
"Оползни в Крыму наиболее часто активизируются из-за обильного количества осадков. В прибрежной зоне они могут возникать из-за абразионного воздействия воды. На Южном берегу Крыма наблюдаются как абразионные и эрозионные оползни, так и смешанные типы этого опасного природного явления. В одном и том же регионе, например, могут встречаться сразу несколько типов", – рассказал Дьяков.
При этом он акцентировал, что в Крыму невозможно спроектировать и построить здание на сейсмоопасной территории без соблюдения антисейсмических норм – в противном случает проект не пройдет экспертизу и не получит разрешение на строительство.
"При проектировании зданий и сооружений изучаются инженерно-геологические особенности территории, ее сейсмическая активность, наличие опасных геологических процессов, производится расчет на сейсмические воздействия. Специалисты в работе придерживаются норм, которые предусматривают определенные конструктивные решения. Например, в зданиях со стеновой конструктивной системой предусмотрены антисейсмические пояса, армирование кладки, обрамление проемов – это технические мероприятия, которые не видны внешне", – пояснил эксперт.
Он напомнил, что Крым расположен в одной сейсмоопасной зоне с Кавказом. На данный момент пока не существует достоверной системы оповещений, которая может заранее предупреждать о возникновении землетрясений или оползней.
Утром в четверг, 22 июня, в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло
землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.
Вечером того же дня новое землетрясение
произошло в 30 километрах от Анапы на глубине 10 километров в море. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла. Пострадавших нет. До этого, во вторник, 20 июня, подземные толчки магнитудой 3,5 произошли в Черном море у берегов Туапсе.
А на следующий день землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Успенском районе Кубани. Подземные толчки были зафиксированы в 9 км к юго-востоку от Армавира и в 61 км к юго-западу от Ставрополя. Очаг залегал на глубине 2 км.
Читайте также на РИА Новости Крым: