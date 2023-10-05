Рейтинг@Mail.ru
Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231005/silnoe-zemletryasenie-vozle-fukusimy---uchenye-zhdut-novykh-tolchkov-1131871942.html
Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков
Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков
У берегов Японии неподалеку от Фукусимы Метеорологическое управление Японии зарегистрировало подземные толчки магнитудой 4.95. Ранее сообщалось о серии... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T11:47
2023-10-05T11:47
япония
фукусима
землетрясение
в мире
безопасность
новости
аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0465dcbea275424c7ebe56e1d868059f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. У берегов Японии неподалеку от Фукусимы Метеорологическое управление Японии зарегистрировало подземные толчки магнитудой 4.95. Ранее сообщалось о серии землетрясений у берегов Японии - несколько десятков толчков магнитудой от 4.7 до 5.9, а затем и 6.6 в районе архипелага Идзу. Было предупреждение о цунами.Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу и зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу высотой 30 сантиметров. Информации об ущербе нет.Метеорологи предупреждают, что в течение недели после этого землетрясения магнитудой 6,6 в этом районе возможны подобные по силе толчки. Особенно внимательным нужно быть в первые 2-3 дня.В то же время в четверг, 5 октября оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщает агентство Киодо.Первый сброс скопившейся на станции воды, оставшейся после охлаждения поврежденных реакторов и прошедшей очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS, начался 24 августа и продолжался до 11 сентября. Пробы воды, взятой после этого в 3 километрах от станции, показал содержание трития на уроне 10 беккерелей на литр. Компания установила уровень, при котором сброс воды буде немедленно прекращен, в 700 беккерелей на литр.Подготовка к началу сброса второй партии началась два дня назад. Для этого вода со станции была разбавлена морской водой в соотношении 1:1200 и слита в накопительный бассейн. Замеры показали содержание трития на уровне 63-87 беккерелей на литр, что значительно меньше установленных государством норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр.Сброс второй партии воды продлится, как и первый, на протяжении 17 дней. В океан будет сброшено содержимое 10 цистерн – около 7800 тонн. Всего до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, планировалось четыре раза сбрасывать воду с АЭС "Фукусима-1" в океан.
https://crimea.ria.ru/20231005/moschnoe-zemletryasenie-u-beregov-yaponii-obyavlena-ugroza-tsunami-1131867209.html
япония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_558a7dd323eeb2431f6bcff6f215bdfa.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
япония, фукусима, землетрясение, в мире, безопасность, новости, аэс
Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков

Землетрясение магнитудой 4.95 возле Фукусимы - ждут новых толчков

11:47 05.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. У берегов Японии неподалеку от Фукусимы Метеорологическое управление Японии зарегистрировало подземные толчки магнитудой 4.95. Ранее сообщалось о серии землетрясений у берегов Японии - несколько десятков толчков магнитудой от 4.7 до 5.9, а затем и 6.6 в районе архипелага Идзу. Было предупреждение о цунами.
Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу и зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу высотой 30 сантиметров. Информации об ущербе нет.
Метеорологи предупреждают, что в течение недели после этого землетрясения магнитудой 6,6 в этом районе возможны подобные по силе толчки. Особенно внимательным нужно быть в первые 2-3 дня.
В то же время в четверг, 5 октября оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщает агентство Киодо.
Первый сброс скопившейся на станции воды, оставшейся после охлаждения поврежденных реакторов и прошедшей очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS, начался 24 августа и продолжался до 11 сентября. Пробы воды, взятой после этого в 3 километрах от станции, показал содержание трития на уроне 10 беккерелей на литр. Компания установила уровень, при котором сброс воды буде немедленно прекращен, в 700 беккерелей на литр.
Подготовка к началу сброса второй партии началась два дня назад. Для этого вода со станции была разбавлена морской водой в соотношении 1:1200 и слита в накопительный бассейн. Замеры показали содержание трития на уровне 63-87 беккерелей на литр, что значительно меньше установленных государством норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр.
Сброс второй партии воды продлится, как и первый, на протяжении 17 дней. В океан будет сброшено содержимое 10 цистерн – около 7800 тонн. Всего до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, планировалось четыре раза сбрасывать воду с АЭС "Фукусима-1" в океан.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
06:56
Мощное землетрясение у берегов Японии, объявлена угроза цунами
 
ЯпонияФукусимаЗемлетрясениеВ миреБезопасностьНовостиАЭС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Подорожает ли проезд в общественном транспорте Крыма вслед за топливом
12:04Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский
11:47Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков
11:32ФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо
11:27В Джанкое легковушка сбила 11-летнюю девочку
11:26Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом
11:21Где будут служить срочники осеннего призыва из Крыма
11:02В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
10:58Карта "Мир" для социальных выплат: возможности и преимущества
10:33Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины
10:09Президент Словакии помешала отправке на Украину нового пакета помощи
10:05Керченская паромная переправа: обстановка на утро четверга
09:56Жуткое ДТП в Симферополе: двое погибших, водитель сбежал
09:29Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО
09:01Где в Крыму не будет воды в четверг - список адресов
08:28В Крыму открылась еще одна новая школа
08:00В Госдуме оценили угрозу Киева сделать Крым безлюдным
07:48Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку риса
07:37ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина
07:23Взрывы целый день: где в Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы
Лента новостейМолния