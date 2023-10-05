https://crimea.ria.ru/20231005/silnoe-zemletryasenie-vozle-fukusimy---uchenye-zhdut-novykh-tolchkov-1131871942.html

Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков

Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков

У берегов Японии неподалеку от Фукусимы Метеорологическое управление Японии зарегистрировало подземные толчки магнитудой 4.95. Ранее сообщалось о серии... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T11:47

2023-10-05T11:47

2023-10-05T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. У берегов Японии неподалеку от Фукусимы Метеорологическое управление Японии зарегистрировало подземные толчки магнитудой 4.95. Ранее сообщалось о серии землетрясений у берегов Японии - несколько десятков толчков магнитудой от 4.7 до 5.9, а затем и 6.6 в районе архипелага Идзу. Было предупреждение о цунами.Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу и зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу высотой 30 сантиметров. Информации об ущербе нет.Метеорологи предупреждают, что в течение недели после этого землетрясения магнитудой 6,6 в этом районе возможны подобные по силе толчки. Особенно внимательным нужно быть в первые 2-3 дня.В то же время в четверг, 5 октября оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщает агентство Киодо.Первый сброс скопившейся на станции воды, оставшейся после охлаждения поврежденных реакторов и прошедшей очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS, начался 24 августа и продолжался до 11 сентября. Пробы воды, взятой после этого в 3 километрах от станции, показал содержание трития на уроне 10 беккерелей на литр. Компания установила уровень, при котором сброс воды буде немедленно прекращен, в 700 беккерелей на литр.Подготовка к началу сброса второй партии началась два дня назад. Для этого вода со станции была разбавлена морской водой в соотношении 1:1200 и слита в накопительный бассейн. Замеры показали содержание трития на уровне 63-87 беккерелей на литр, что значительно меньше установленных государством норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр.Сброс второй партии воды продлится, как и первый, на протяжении 17 дней. В океан будет сброшено содержимое 10 цистерн – около 7800 тонн. Всего до конца текущего финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, планировалось четыре раза сбрасывать воду с АЭС "Фукусима-1" в океан.

https://crimea.ria.ru/20231005/moschnoe-zemletryasenie-u-beregov-yaponii-obyavlena-ugroza-tsunami-1131867209.html

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япония, фукусима, землетрясение, в мире, безопасность, новости, аэс