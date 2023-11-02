https://crimea.ria.ru/20231102/moschnoe-zemletryasenie-ozhidaetsya-v-turtsii--ekspert-1132533435.html

Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт

Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла может произойти в Турции в районе Мраморного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV100. РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T23:16

2023-11-02T23:16

2023-11-02T23:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла может произойти в Турции в районе Мраморного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV100.Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков >>По словам Мориваки, в Турции много несанкционированных построек, поэтому нужно обратить особое внимание на районы с "плохими" грунтами.Эксперт предполагает, что человеческие жертвы могут быть в 2-3 больше, чем во время февральской трагедии на юго-востоке страны.Йошинори Мориваки также прогнозирует землетрясения в Бингеле, Карлыове, Битлисе, Муше, Мармаре и Измире.Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения >>В 2023 году в Турции произошла серия сильных землетрясений, самое разрушительное из которых случилось в феврале в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек. В начале октября мощные землетрясения произошли в Афганистане. Так, 7 октября менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Погибли более 2 тысяч человек, около 10 тысяч пострадали. Повреждено и разрушено порядка 1,5 тысячи домов.В сентябре землетрясение в Марокко магнитудой 6,9 унесло жизни более 2,6 тыс. человек.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаВ Турции произошло новое мощное землетрясениеОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся

https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html

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турция, мнения, в мире, япония, землетрясение