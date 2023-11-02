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Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт
Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла может произойти в Турции в районе Мраморного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV100. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T23:16
2023-11-02T23:42
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла может произойти в Турции в районе Мраморного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV100.Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков &gt;&gt;По словам Мориваки, в Турции много несанкционированных построек, поэтому нужно обратить особое внимание на районы с "плохими" грунтами.Эксперт предполагает, что человеческие жертвы могут быть в 2-3 больше, чем во время февральской трагедии на юго-востоке страны.Йошинори Мориваки также прогнозирует землетрясения в Бингеле, Карлыове, Битлисе, Муше, Мармаре и Измире.Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения &gt;&gt;В 2023 году в Турции произошла серия сильных землетрясений, самое разрушительное из которых случилось в феврале в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек. В начале октября мощные землетрясения произошли в Афганистане. Так, 7 октября менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Погибли более 2 тысяч человек, около 10 тысяч пострадали. Повреждено и разрушено порядка 1,5 тысячи домов.В сентябре землетрясение в Марокко магнитудой 6,9 унесло жизни более 2,6 тыс. человек.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаВ Турции произошло новое мощное землетрясениеОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
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турция, мнения, в мире, япония, землетрясение
Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт

Разрушительное землетрясение в Турции с большими жертвами спрогнозировали в Японии

23:16 02.11.2023 (обновлено: 23:42 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла может произойти в Турции в районе Мраморного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV100.
"Японский эксперт по землетрясениям Йошинори Мориваки, участвовавший в семинаре, организованном в Адыямане, заявил, что Мраморный регион ожидает очень серьезное землетрясение, которое может иметь силу 7,9 балла и выше", – говорится в сообщении.
Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков >>
По словам Мориваки, в Турции много несанкционированных построек, поэтому нужно обратить особое внимание на районы с "плохими" грунтами.
Эксперт предполагает, что человеческие жертвы могут быть в 2-3 больше, чем во время февральской трагедии на юго-востоке страны.
Йошинори Мориваки также прогнозирует землетрясения в Бингеле, Карлыове, Битлисе, Муше, Мармаре и Измире.
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения >>
В 2023 году в Турции произошла серия сильных землетрясений, самое разрушительное из которых случилось в феврале в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
В начале октября мощные землетрясения произошли в Афганистане. Так, 7 октября менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Погибли более 2 тысяч человек, около 10 тысяч пострадали. Повреждено и разрушено порядка 1,5 тысячи домов.
В сентябре землетрясение в Марокко магнитудой 6,9 унесло жизни более 2,6 тыс. человек.
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