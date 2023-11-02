https://crimea.ria.ru/20231102/moschnoe-zemletryasenie-ozhidaetsya-v-turtsii--ekspert-1132533435.html
Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт
Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла может произойти в Турции в районе Мраморного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV100. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T23:16
2023-11-02T23:16
2023-11-02T23:42
турция
мнения
в мире
япония
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dd960cdc60337db46118aeb5f715dcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 балла может произойти в Турции в районе Мраморного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TV100.Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков >>По словам Мориваки, в Турции много несанкционированных построек, поэтому нужно обратить особое внимание на районы с "плохими" грунтами.Эксперт предполагает, что человеческие жертвы могут быть в 2-3 больше, чем во время февральской трагедии на юго-востоке страны.Йошинори Мориваки также прогнозирует землетрясения в Бингеле, Карлыове, Битлисе, Муше, Мармаре и Измире.Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения >>В 2023 году в Турции произошла серия сильных землетрясений, самое разрушительное из которых случилось в феврале в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек. В начале октября мощные землетрясения произошли в Афганистане. Так, 7 октября менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Погибли более 2 тысяч человек, около 10 тысяч пострадали. Повреждено и разрушено порядка 1,5 тысячи домов.В сентябре землетрясение в Марокко магнитудой 6,9 унесло жизни более 2,6 тыс. человек.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаВ Турции произошло новое мощное землетрясениеОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html
турция
япония
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ea79dc2a8f4862122f93f2f23dfa87d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, мнения, в мире, япония, землетрясение
Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт
Разрушительное землетрясение в Турции с большими жертвами спрогнозировали в Японии
23:16 02.11.2023 (обновлено: 23:42 02.11.2023)