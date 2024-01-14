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В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение
В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 14.01.2024
В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение
Подземные толчки магнитудой 4,6 балла зафиксированы в ночь на воскресенье на юго-востоке Казахстана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T09:06
2024-01-14T09:06
2024-01-14T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 4,6 балла зафиксированы в ночь на воскресенье на юго-востоке Казахстана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию (СОМЭ) казахстанского МЧС пишет РИА Новости.Отмечается, что землетрясение силой три балла ощутили и жители города Текели в Жетысуской области.В четверг подземные толчки магнитудой шесть баллов были зафиксированы в Афганистане. Отголоски землетрясения дошли до Узбекистана, в том числе затронув Ташкент.Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното 1 января. Погибли больше 200 человек. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домов, без света - более 15,5 тысячи домов. Эвакуированы более 30 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человекСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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землетрясение, казахстан, алма-аты , в мире, стихия, происшествия, новости, общество
В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 4,6 балла зафиксированы в ночь на воскресенье на юго-востоке Казахстана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию (СОМЭ) казахстанского МЧС пишет РИА Новости.
Отмечается, что землетрясение силой три балла ощутили и жители города Текели в Жетысуской области.
"Сетью сейсмических станций 13 января 2024 года в 22 часа 8 минут 22 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 230 километрах на северо-восток от Алма-Аты на территории Казахстана", - говорится в сообщении.
В четверг подземные толчки магнитудой шесть баллов были зафиксированы в Афганистане. Отголоски землетрясения дошли до Узбекистана, в том числе затронув Ташкент.
Серия мощных землетрясений
произошла на полуострове Ното 1 января. Погибли
больше 200 человек. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.
Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домов, без света - более 15,5 тысячи домов. Эвакуированы более 30 тысяч человек.
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