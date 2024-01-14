Рейтинг@Mail.ru
В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240114/v-200-kilometrakh-ot-alma-aty-proizoshlo-zemletryasenie-1134185382.html
В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение
В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 14.01.2024
В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение
Подземные толчки магнитудой 4,6 балла зафиксированы в ночь на воскресенье на юго-востоке Казахстана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T09:06
2024-01-14T09:06
землетрясение
казахстан
алма-аты
в мире
стихия
происшествия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 4,6 балла зафиксированы в ночь на воскресенье на юго-востоке Казахстана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию (СОМЭ) казахстанского МЧС пишет РИА Новости.Отмечается, что землетрясение силой три балла ощутили и жители города Текели в Жетысуской области.В четверг подземные толчки магнитудой шесть баллов были зафиксированы в Афганистане. Отголоски землетрясения дошли до Узбекистана, в том числе затронув Ташкент.Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното 1 января. Погибли больше 200 человек. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домов, без света - более 15,5 тысячи домов. Эвакуированы более 30 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человекСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны.
казахстан
алма-аты
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63ef1f16bb278c2a876ffac37748601f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, казахстан, алма-аты , в мире, стихия, происшествия, новости, общество
В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла

09:06 14.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Подземные толчки магнитудой 4,6 балла зафиксированы в ночь на воскресенье на юго-востоке Казахстана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию (СОМЭ) казахстанского МЧС пишет РИА Новости.
Отмечается, что землетрясение силой три балла ощутили и жители города Текели в Жетысуской области.
"Сетью сейсмических станций 13 января 2024 года в 22 часа 8 минут 22 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 230 километрах на северо-восток от Алма-Аты на территории Казахстана", - говорится в сообщении.
В четверг подземные толчки магнитудой шесть баллов были зафиксированы в Афганистане. Отголоски землетрясения дошли до Узбекистана, в том числе затронув Ташкент.
Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното 1 января. Погибли больше 200 человек. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.
Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домов, без света - более 15,5 тысячи домов. Эвакуированы более 30 тысяч человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число жертв землетрясений в Японии превысило 200 человек
Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
Сильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны.
 
ЗемлетрясениеКазахстанАлма-АтыВ миреСтихияПроисшествияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:50Власти призвали украинцев заняться сборкой беспилотников для ВСУ на дому
10:35Неизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 раз
10:07В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктура
09:47В Севастополе за ночь выпало почти полметра снега
09:24Крымский мост: ситуация на утро воскресенья
09:06В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение
08:48Безопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м
08:32Президентские гранты на 428 миллионов выиграли проекты новых регионов РФ
08:08Непогода остановила паром и катер в Севастополе
07:46Как и на каких ценных бумагах смогут заработать граждане РФ в 2024 году
07:11Соглашение Киева с Лондоном – вторая фаза продажи Украины Западу
00:11Электроснабжение в Ростовской области восстановлено
00:01Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 января
23:14Графики отключений электроэнергии ввели в Ростовской области
22:33Главное за день: 13 января
21:43Как Китай отреагировал на итоги выборов на Тайване
21:16Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область
20:47Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе
20:28В Старый Новый год вспоминаем историю и традиции праздника
Лента новостейМолния