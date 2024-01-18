Землетрясение произошло в Крыму - что известно
Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в Черном море у берегов Крыма - сейсмологи
18:10 18.01.2024 (обновлено: 18:20 18.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. У берегов Крымского полуострова зафиксировано землетрясения магнитудой 3,7. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердил руководитель сейсмологической станции "Симферополь" Федор Панков.
Землетрясение в Крыму
По словам Панкова, сейсмическое событие зафиксировано в среду в 10.34 утра, в нескольких километрах от Севастополя. Эпицентр толчков залегал в Черном море на глубине от 10 до 35 метров, при этом заметных колебаний жители Крыма и Севастополя не ощутили.
"В четверг толчки не повторялись. Что касается прогнозов, хотя Южный берег Крыма, а также западное и восточное побережья находятся в зоне повышенной сейсмической опасности, прогнозировать новые сейсмические события практически невозможно, пока не существует достоверной системы оповещений, которая может заранее предупреждать о возникновении землетрясений или оползней", - сказал ученый.
Другие регионы
Как сообщает в четверг Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, в центральной части страны. Подземные толчки зарегистрированы в районе Яхьялы в 09.05 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 километра.
По данным Европейского сейсмологического центра, также 18 января землетрясения разной степени мощности фиксировали в Индонезии, Мексике, на Филиппинах и у Южных Сандвичевых островов.
15 января землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал. 14 января подземные толчки фиксировали в 200 километрах от Алма-Аты.
В Японии за первые два дня 2024 года зафиксировали больше 500 разрушительных подземных толчков, при которых погибли несколько сотен человек.
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