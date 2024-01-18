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Землетрясение произошло в Крыму - что известно

Землетрясение произошло в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Землетрясение произошло в Крыму - что известно

У берегов Крымского полуострова зафиксировано землетрясения магнитудой 3,7. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердил руководитель сейсмологической станции... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T18:10

2024-01-18T18:10

2024-01-18T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. У берегов Крымского полуострова зафиксировано землетрясения магнитудой 3,7. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердил руководитель сейсмологической станции "Симферополь" Федор Панков.Землетрясение в КрымуПо словам Панкова, сейсмическое событие зафиксировано в среду в 10.34 утра, в нескольких километрах от Севастополя. Эпицентр толчков залегал в Черном море на глубине от 10 до 35 метров, при этом заметных колебаний жители Крыма и Севастополя не ощутили.Другие регионыКак сообщает в четверг Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, в центральной части страны. Подземные толчки зарегистрированы в районе Яхьялы в 09.05 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 километра.По данным Европейского сейсмологического центра, также 18 января землетрясения разной степени мощности фиксировали в Индонезии, Мексике, на Филиппинах и у Южных Сандвичевых островов.15 января землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории озера Байкал. 14 января подземные толчки фиксировали в 200 километрах от Алма-Аты. В Японии за первые два дня 2024 года зафиксировали больше 500 разрушительных подземных толчков, при которых погибли несколько сотен человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныПочему ученые не могут предсказать землетрясения

https://crimea.ria.ru/20240114/evakuatsiya-i-rezhim-chs-izverzhenie-vulkanov-nachalos-v-islandii-i-yaponii-1134189871.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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