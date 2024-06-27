https://crimea.ria.ru/20240627/pozhar-v-obschezhitii-tekhnikuma-na-kubani-pogibli-tri-cheloveka-1138404527.html

Пожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека

Пожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Пожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека

Три человека погибли и десятки людей были эвакуированы из-за пожара в общежитии Краснодарского кооперативного техникума крайпотребсоюза в Белореченске: около... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T15:52

2024-06-27T15:52

2024-06-27T15:52

происшествия

пожар

краснодарский край

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Три человека погибли и десятки людей были эвакуированы из-за пожара в общежитии Краснодарского кооперативного техникума крайпотребсоюза в Белореченске: около пяти утра в четверг загорелся 4 этаж. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.По информации оперативного штаба, возгорание произошло в приватизированной части общежития, не относящейся к техникуму. Огнем было охвачено 24 квадратных метра. Часть общежития техникума отделена пожаропрочными дверями, перекидывание огня не произошло.Руководство учебного заведения, получив сообщение о задымлении, вызвало соответствующие службы. На тушении работали от МЧС России 17 специалистов и 7 единиц техники.При этом проживающим в общежитии запрещено пользоваться электрикой до окончания работ технических служб.Белореченским следственным отделом СУ СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте ЧП работает испытательная пожарная лаборатория. Проводятся следственные действия.Крупный пожар произошел 24 июня в подмосковном Фрязино. Погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожараСемь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)