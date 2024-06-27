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Пожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека
Пожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Пожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека
Три человека погибли и десятки людей были эвакуированы из-за пожара в общежитии Краснодарского кооперативного техникума крайпотребсоюза в Белореченске: около... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T15:52
2024-06-27T15:52
2024-06-27T15:52
происшествия
пожар
краснодарский край
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Три человека погибли и десятки людей были эвакуированы из-за пожара в общежитии Краснодарского кооперативного техникума крайпотребсоюза в Белореченске: около пяти утра в четверг загорелся 4 этаж. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.По информации оперативного штаба, возгорание произошло в приватизированной части общежития, не относящейся к техникуму. Огнем было охвачено 24 квадратных метра. Часть общежития техникума отделена пожаропрочными дверями, перекидывание огня не произошло.Руководство учебного заведения, получив сообщение о задымлении, вызвало соответствующие службы. На тушении работали от МЧС России 17 специалистов и 7 единиц техники.При этом проживающим в общежитии запрещено пользоваться электрикой до окончания работ технических служб.Белореченским следственным отделом СУ СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте ЧП работает испытательная пожарная лаборатория. Проводятся следственные действия.Крупный пожар произошел 24 июня в подмосковном Фрязино. Погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожараСемь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, пожар, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека
Три человека погибли и 96 эвакуированы из-за пожара в общежитии техникума на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Три человека погибли и десятки людей были эвакуированы из-за пожара в общежитии Краснодарского кооперативного техникума крайпотребсоюза в Белореченске: около пяти утра в четверг загорелся 4 этаж. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.
"Было эвакуировано 96 человек. Погиб мужчина 61 года и две женщины 32 и 18 лет. Студенты техникума не пострадали", – говорится в сообщении.
По информации оперативного штаба, возгорание произошло в приватизированной части общежития, не относящейся к техникуму. Огнем было охвачено 24 квадратных метра. Часть общежития техникума отделена пожаропрочными дверями, перекидывание огня не произошло.
Руководство учебного заведения, получив сообщение о задымлении, вызвало соответствующие службы. На тушении работали от МЧС России 17 специалистов и 7 единиц техники.
"По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время пожар потушен", – уточняют в оперштабе.
При этом проживающим в общежитии запрещено пользоваться электрикой до окончания работ технических служб.
Белореченским следственным отделом СУ СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте ЧП работает испытательная пожарная лаборатория. Проводятся следственные действия.
Крупный пожар
произошел 24 июня в подмосковном Фрязино. Погибли
шесть человек.
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