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Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области
Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области
Пожар в десяти частных домах в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области локализован. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T12:07
2024-07-05T12:07
2024-07-05T12:07
ростовская область
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
василий голубев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Пожар в десяти частных домах в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области локализован. Об этом сообщает МЧС России.Крупный пожар вспыхнул в поселке в четверг утром. Кроме того, в ночь на пятницу над Ростовской областью сбили 10 украинских беспилотников. В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания ландшафта на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что предварительно причиной возгорания стало замыкание электропроводки в одном из домовладений, из-за плотной застройки огонь распространился на соседние два дома.Он уточнил, что пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домовВ Крыму из-за самодельной проводки сгорел домДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
ростовская область
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ростовская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), василий голубев, новости
Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области
Пожар в Ростовской области локализован на пяти тысячах квадратных метров