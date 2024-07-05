Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240705/stala-izvestna-prichina-krupnogo-pozhara-v-rostovskoy-oblasti-1138621720.html
Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области
Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области
Пожар в десяти частных домах в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области локализован. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T12:07
2024-07-05T12:07
ростовская область
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
василий голубев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138621082_3:0:819:459_1920x0_80_0_0_ab4aa0ea0810c76f3c0581bf7b5123bc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Пожар в десяти частных домах в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области локализован. Об этом сообщает МЧС России.Крупный пожар вспыхнул в поселке в четверг утром. Кроме того, в ночь на пятницу над Ростовской областью сбили 10 украинских беспилотников. В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания ландшафта на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что предварительно причиной возгорания стало замыкание электропроводки в одном из домовладений, из-за плотной застройки огонь распространился на соседние два дома.Он уточнил, что пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домовВ Крыму из-за самодельной проводки сгорел домДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138621082_105:0:717:459_1920x0_80_0_0_fe3250846c59b6f60a85656178512642.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), василий голубев, новости
Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области

Пожар в Ростовской области локализован на пяти тысячах квадратных метров

12:07 05.07.2024
 
© МЧС РоссииПожар в Ростовской области локализован на пяти тысячах квадратных метров
Пожар в Ростовской области локализован на пяти тысячах квадратных метров
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Пожар в десяти частных домах в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области локализован. Об этом сообщает МЧС России.
Крупный пожар вспыхнул в поселке в четверг утром. Кроме того, в ночь на пятницу над Ростовской областью сбили 10 украинских беспилотников. В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания ландшафта на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.

"В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 5 тысячах квадратных метров. Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено четыре сброса воды. На месте работают более 70 специалистов и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что предварительно причиной возгорания стало замыкание электропроводки в одном из домовладений, из-за плотной застройки огонь распространился на соседние два дома.

"Всего пожар охватил три дома и семь хозяйственных построек. Начаты работы по формированию списка граждан, чье имущество пострадало от огня, для оказания помощи", - добавил Голубев.

Он уточнил, что пострадавших нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домов
В Крыму из-за самодельной проводки сгорел дом
Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
 
Ростовская областьПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Василий ГолубевНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Армия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова Яра
14:12Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
13:4923 групповых удара: поражены места хранения ракет и аэродромы на Украине
13:42Хватит ли в России бензина и дизельного топлива на высокий сезон
13:27Орбан прокомментировал свой визит в Москву
13:17ВСУ запускают на Севастополь ракеты вместе с ложными целями
13:09Крымский мост: оперативные данные по очередям
13:08В Севастополе отменили воздушную тревогу
13:06Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала года
12:59В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
12:47В береговой зоне Севастополя будут уничтожать взрывоопасные предметы
12:43Всех раненных при ракетной атаке на Севастополь детей выписали домой
12:3929 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остаются без света из-за атаки ВСУ
12:29Планировали теракты: в Киргизии пресекли попытку силового захвата власти
12:23Аномальная жара идет в Крым
12:07Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области
12:02Более 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода
11:55В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
11:50Крымский мост открыли
11:46Больше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской области
Лента новостейМолния