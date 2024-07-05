https://crimea.ria.ru/20240705/stala-izvestna-prichina-krupnogo-pozhara-v-rostovskoy-oblasti-1138621720.html

Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области

Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Стала известна причина крупного пожара в Ростовской области

Пожар в десяти частных домах в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области локализован. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T12:07

2024-07-05T12:07

2024-07-05T12:07

ростовская область

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

василий голубев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Пожар в десяти частных домах в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области локализован. Об этом сообщает МЧС России.Крупный пожар вспыхнул в поселке в четверг утром. Кроме того, в ночь на пятницу над Ростовской областью сбили 10 украинских беспилотников. В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания ландшафта на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе.Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что предварительно причиной возгорания стало замыкание электропроводки в одном из домовладений, из-за плотной застройки огонь распространился на соседние два дома.Он уточнил, что пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домовВ Крыму из-за самодельной проводки сгорел домДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму

ростовская область

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2024

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ростовская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), василий голубев, новости