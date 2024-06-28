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В Крыму из-за самодельной проводки сгорел дом

В Крыму из-за самодельной проводки сгорел дом - РИА Новости Крым, 28.06.2024

В Крыму из-за самодельной проводки сгорел дом

Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в селе Чистенькое Симферопольского района Крыма из-за самодельной проводки. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T09:12

2024-06-28T09:12

2024-06-28T09:12

крым

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в селе Чистенькое Симферопольского района Крыма из-за самодельной проводки. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС России по Республике Крым.Прибывшие на место спасатели вынесли из охваченного огнем помещения газовые баллоны и не допустили распространения огня на соседние дома. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили в МЧС.В ликвидации пожара участвовали 19 человек личного состава и шесть спецмашин.Накануне три человека погибли и десятки людей были эвакуированы из-за пожара в общежитии Краснодарского кооперативного техникума крайпотребсоюза в Белореченске. Крупный пожар случился 24 июня в подмосковном Фрязино. Погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожараВзрыв в Ростовской области – горят кровли двух домовДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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