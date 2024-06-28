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В Крыму из-за самодельной проводки сгорел дом - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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В Крыму из-за самодельной проводки сгорел дом
В Крыму из-за самодельной проводки сгорел дом - РИА Новости Крым, 28.06.2024
В Крыму из-за самодельной проводки сгорел дом
Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в селе Чистенькое Симферопольского района Крыма из-за самодельной проводки. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T09:12
2024-06-28T09:12
крым
симферопольский район
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в селе Чистенькое Симферопольского района Крыма из-за самодельной проводки. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС России по Республике Крым.Прибывшие на место спасатели вынесли из охваченного огнем помещения газовые баллоны и не допустили распространения огня на соседние дома. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили в МЧС.В ликвидации пожара участвовали 19 человек личного состава и шесть спецмашин.Накануне три человека погибли и десятки людей были эвакуированы из-за пожара в общежитии Краснодарского кооперативного техникума крайпотребсоюза в Белореченске. Крупный пожар случился 24 июня в подмосковном Фрязино. Погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожараВзрыв в Ростовской области – горят кровли двух домовДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В Крыму из-за самодельной проводки сгорел дом

Под Симферополем из-за замыкания самодельной проводки сгорел дом

09:12 28.06.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферопольском районе Крыма из-за самодельной проводки сгорел дом
В Симферопольском районе Крыма из-за самодельной проводки сгорел дом
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в селе Чистенькое Симферопольского района Крыма из-за самодельной проводки. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС России по Республике Крым.
"Мужчина самостоятельно провел электрическую проводку. В последствии произошло короткое замыкание и загорелась крыша строения, затем и соседняя хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели вынесли из охваченного огнем помещения газовые баллоны и не допустили распространения огня на соседние дома. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили в МЧС.
В ликвидации пожара участвовали 19 человек личного состава и шесть спецмашин.
Накануне три человека погибли и десятки людей были эвакуированы из-за пожара в общежитии Краснодарского кооперативного техникума крайпотребсоюза в Белореченске. Крупный пожар случился 24 июня в подмосковном Фрязино. Погибли шесть человек.
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КрымСимферопольский районПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
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